Thầy giáo Nobita là nhân vật xuất hiện không quá nhiều nhưng để lại kha khá ấn tượng sâu sắc.

Doraemon là bộ truyện tuổi thơ gắn liền với nhiều thế hệ độc giả, xoay quanh cậu học sinh tiểu học Nobita cùng chú mèo máy đến từ tương lai. Trong lớp học của Nobita, thầy giáo chủ nhiệm là nhân vật xuất hiện dày đặc bậc nhất, gắn liền với hình ảnh cặp kính gọng vuông, dáng người hơi đẫy đà, và câu cửa miệng quen thuộc mỗi khi Nobita quên làm bài tập là bắt đứng ngoài hành lang.

Dù nghiêm khắc đến mức khiến Nobita sợ hãi mỗi lần đến giờ trả bài kiểm tra, thầy vẫn thường được xây dựng là người thực lòng quan tâm đến học trò, biết khen ngợi đúng lúc khi Nobita hiếm hoi hoàn thành tốt việc gì đó.

Thầy giáo của Nobita gắn liền với hình ảnh cặp kính gọng vuông và hình phạt đứng ngoài hành lang quen thuộc mỗi khi học sinh quên làm bài tập

Thú vị ở chỗ, dù xuất hiện xuyên suốt gần như toàn bộ bộ truyện, thầy giáo của Nobita trong nguyên tác gốc lại chưa từng được đặt tên chính thức. Tuổi tác của thầy cũng không được xác nhận cụ thể mà chỉ có thể ước đoán khoảng ngoài 40 dựa trên ngoại hình.

Ở một số phiên bản chuyển thể cũ, thầy từng được gọi bằng họ Gana. Còn trong một sự kiện quảng bá của Stand By Me Doraemon 2, cái tên đầy đủ Gana Eiichirou từng xuất hiện nhưng ngay sau đó đã bị rút lại, cho thấy đây nhiều khả năng chỉ là cách gọi không chính thức chứ chưa được công nhận rộng rãi. Điều duy nhất chắc chắn là thầy đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp 5 tổ 3 tại một trường tiểu học công lập, nơi Nobita cùng cả nhóm bạn theo học.

Khác với nhiều nhân vật khác trong Doraemon vốn có nghề nghiệp mơ hồ hoặc mang tính giả tưởng, nghề giáo viên tiểu học công lập lại là một công việc hoàn toàn có thật ngoài đời, giúp việc ước tính thu nhập của thầy giáo Nobita trở nên dễ dàng và đáng tin cậy hơn hẳn so với các bài phân tích trước đó trong series này. Vì là công chức nhà nước, lương của giáo viên tiểu học công lập tại Nhật Bản được tính theo bảng lương công vụ địa phương, không phụ thuộc vào doanh thu trường học hay thành tích cá nhân như khối tư nhân.

Mức lương của thầy giáo Nobita có thể đoán được tương đối thông qua công việc

Theo các khảo sát chính thức từ Bộ Nội vụ và Truyền thông cùng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, mức thu nhập trung bình của giáo viên tiểu học công lập hiện dao động trong khoảng 6,2 đến 7,3 triệu yên (khoảng 1-1,2 tỷ đồng) một năm tùy theo nguồn thống kê và độ tuổi trung bình khảo sát, phổ biến nhất rơi vào quãng 6,4 đến 6,5 triệu yên (khoảng 1,05-1,07 tỷ đồng). Đây là mức cao hơn khá nhiều so với thu nhập bình quân của người lao động khu vực tư nhân tại Nhật Bản, vốn chỉ khoảng 4,58 triệu yên (khoảng 757 triệu đồng) một năm theo thống kê từ Cơ quan Thuế quốc gia.

Nếu tính riêng theo giới tính, giáo viên nam thường có thu nhập nhỉnh hơn giáo viên nữ do thâm niên công tác trung bình cao hơn. Đây được coi là một chi tiết khá khớp với hình ảnh thầy giáo của Nobita, người được xây dựng là đã gắn bó với nghề đủ lâu để tỏ ra dày dặn kinh nghiệm quản lớp.

Có thể thấy, đằng sau hình ảnh nghiêm khắc khiến bao thế hệ học sinh trong truyện, đặc biệt là Nobita, phải run rẩy mỗi khi đến giờ kiểm tra bài cũ, thầy giáo chủ nhiệm lại là một trong những nghề nghiệp ổn định và đáng mơ ước nhất trong cả thế giới Doraemon. Có lẽ với nhiều bậc phụ huynh ngoài đời thực, nghề giáo viên tiểu học vẫn luôn là lựa chọn được đánh giá cao cả về sự ổn định lẫn ý nghĩa xã hội, không kém cạnh gì so với những công việc hào nhoáng khác.