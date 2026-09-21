Mức lương của ông Minamoto - bố Shizuka

Ông Minamoto Yoshio - bố của Shizuka là một trong những nhân vật bí ẩn nhất Doraemon.

Doraemon là bộ truyện tuổi thơ gắn liền với nhiều thế hệ độc giả, xoay quanh cậu học sinh tiểu học Nobita cùng chú mèo máy đến từ tương lai. Trong số các nhân vật phụ huynh xuất hiện xuyên suốt bộ truyện, bố của Shizuka lại là trường hợp đặc biệt ít đất diễn nhất, ông gần như chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài tập truyện và hiếm khi được gọi tên trực tiếp.

Điều này khiến nhiều độc giả từng nghĩ rằng nhân vật này thậm chí không có tên riêng, cho đến khi một chi tiết nhỏ trong nguyên tác vô tình hé lộ sự thật. Trong tập truyện có nội dung xoay quanh việc đổi bảng tên trước cửa nhà, tấm biển nhà Shizuka đã lộ rõ dòng chữ Minamoto Yoshio, qua đó xác nhận đây chính là tên thật của bố Shizuka.

Đây là chi tiết hiếm hoi được chính Fujiko F. Fujio xác nhận trong nguyên tác, khác với nhiều đồn đoán trước đó của fan. Dù vậy, ngoài cái tên này, nguyên tác lại gần như không hé lộ thêm bất kỳ thông tin nào về công việc cụ thể mà ông Minamoto đang làm, khiến việc xác định thu nhập của nhân vật này trở thành bài toán khá khó nhằn.

Bố Shizuka là nhân vật ít xuất hiện nhất trong số các phụ huynh của nhóm bạn thân Nobita

Vì nguyên tác không đưa ra câu trả lời trực tiếp, fan Nhật Bản đã dựa vào những cảnh xuất hiện ít ỏi của ông Minamoto để đưa ra một số giả thuyết nghề nghiệp. Giả thuyết có cơ sở hình ảnh rõ ràng nhất là ông làm công việc viết lách tại nhà, dựa trên một cảnh trong truyện cho thấy ông ngồi làm việc với giấy tờ ngay trong phòng riêng. Nếu đúng theo hướng này, thu nhập của ông sẽ khá bấp bênh, vì nghề viết lách tự do tại Nhật Bản thường chỉ mang lại khoảng 2 đến 4 triệu yên (khoảng 330 - 830 triệu đồng) một năm, tùy vào mức độ nổi tiếng và số lượng đầu việc nhận được.

Bên cạnh đó, một giả thuyết khác cho rằng ông làm trong lĩnh vực mỹ thuật, xuất phát từ chi tiết gia đình có người thân từng làm nhà phê bình mỹ thuật, cộng thêm việc mẹ Shizuka từng là một nghệ sĩ violin có tiếng. Nếu ông Minamoto cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tương tự, mức thu nhập sẽ phụ thuộc rất nhiều vào danh tiếng cá nhân, khó có một con số chung mang tính đại diện.

Ở chiều ngược lại, nếu ông chỉ đơn giản là giáo sư đại học như một số fan suy đoán, mức thu nhập sẽ cao vượt trội, bởi giáo sư đại học tại Nhật Bản hiện có mức lương trung bình dao động khoảng 9 đến 11 triệu yên (khoảng 1,5 - 1,8 tỷ đồng) một năm, cao hơn hẳn phần lớn các ngành nghề khác được nhắc đến trong series này.

Công việc của bố Shizuka không được xác nhận mà hầu hết thông qua các giả thuyết của độc giả

Còn nếu ông chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường như giả thuyết phổ biến cuối cùng, mức thu nhập của bố Shizuka sẽ ở tầm trung bình xã hội, tương tự như trường hợp của bố Nobita. Lúc này, thu nhập của ông rơi vào khoảng 4,6 đến 5 triệu yên (khoảng 765 - 830 triệu đồng) một năm

Nhìn lại, việc một nhân vật xuất hiện xuyên suốt gần như cả bộ truyện mà đến nghề nghiệp cũng chưa từng được xác nhận rõ ràng như bố Shizuka thật ra không hiếm gặp trong các tác phẩm dài kỳ, khi tác giả buộc phải ưu tiên phát triển những tuyến nhân vật chính trước. Với ông Minamoto, có lẽ khán giả sẽ phải tạm hài lòng với việc biết được tên thật của ông, còn câu chuyện ông kiếm sống bằng nghề gì vẫn sẽ tiếp tục là một bí ẩn bỏ ngỏ trong thế giới Doraemon.