Việt Nam có trường nội trú 700 tỷ đồng chuẩn Anh đầu tiên: Học sinh đi học trên đồi, học phí lên đến 650 triệu đồng/năm

Không đặt tại các thành phố lớn, song ngôi trường này có những lợi thế hiếm có giúp ích cho học sinh.

Ngôi trường 700 tỷ đồng nằm trên đồi

Tọa lạc trên một ngọn đồi tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Ardingly College Vietnam (ACVN) là trường nội trú chuẩn Anh đầu tiên tại Việt Nam, triển khai chương trình song ngữ và quốc tế, với học sinh từ tiểu học đến lớp 12.

Trường được xây dựng trên khoảng đất gần 10ha với diện tích sử dụng hơn 50.000m2. Tổng giá trị đầu tư gần 700 tỷ đồng (tương đương 20 triệu bảng Anh).

Thiết kế tổng thể của trường lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang và đồi chè - những hình ảnh quen thuộc của vùng Tây Bắc. Nhìn từ trên cao, các khối lớp học được bố trí uốn lượn theo địa hình tự nhiên với ý tưởng “rồng cuộn ven đồi”.

Ardingly College Vietnam (ACVN) là trường nội trú chuẩn Anh đầu tiên tại Việt Nam

Theo Ardingly College, trong tổng diện tích sàn gần 50.000 m² có các khối nhà học thuật, khu nội trú, cơ sở thể thao và không gian dành cho nghệ thuật biểu diễn.

Đặc biệt nhà trường đầu tư mạnh vào hệ thống thể thao phục vụ hoạt động giáo dục thể chất. Trường có 2 bể bơi trong nhà với độ sâu khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi và điều kiện thời tiết. Sân bóng đá của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn FIFA với mặt cỏ chất lượng cao, hệ thống khung thành và vạch kẻ đúng quy chuẩn thi đấu.

Sân bóng của trường đạt tiêu chuẩn FIFA

Với vị trí trên địa hình đồi núi cao cùng hệ sinh thái và đời sống văn hóa đa dạng, một số hoạt động học tập được tổ chức ngoài lớp học, gắn với môi trường tự nhiên của Lào Cai.

Ví dụ, học sinh có thể tìm hiểu hệ sinh thái, khí hậu, nông nghiệp thông qua các chuyến leo núi ở Sa Pa, cắm trại tại thung lũng Mường Hoa hoặc khám phá ruộng bậc thang. Các hoạt động cộng đồng còn đưa học sinh đến với đời sống bản làng, nghề dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống.

Trong khuôn viên trường, nhà kính và vườn trường được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến khoa học, môi trường. Điều kiện quan sát bầu trời tại Lào Cai cũng được trường khai thác trong các hoạt động thiên văn học.

Như vậy, ngoài lớp học truyền thống, học sinh có thêm những không gian thực hành ngay tại trường và các hoạt động trải nghiệm bên ngoài khuôn viên.

Khu vực nội trú rộng đến 10.000m2

Khu nội trú là phần quan trọng trong mô hình ACVN. Khu nội trú của ACVN có diện tích gần 10.000 m², giai đoạn đầu có thể tiếp nhận khoảng 350 học sinh từ lớp 6 trở lên. Học sinh có thể lựa chọn hình thức nội trú toàn phần 5-7 ngày mỗi tuần hoặc nội trú bán phần, ở trường ba ngày mỗi tuần hoặc hai ngày cuối tuần.

Khu vực nội trú

Phòng ở nội trú đầy đủ tiện nghi, được bố trí theo nhu cầu và theo độ tuổi phù hợp với hai khu nam - nữ riêng biệt

Khu vực nội trú được chia thành Hệ thống Nhà (House System) đặc trưng. Mỗi Nhà đều có giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hướng dẫn và quản lý nội trú phụ trách. Học sinh tham gia các hoạt động thi đua về học tập, thể thao và hoạt động cộng đồng giữa các Nhà.

Nhờ những hoạt động đó, học sinh sẽ có cơ hội học cách tự chăm sóc bản thân từ những việc thường nhật như dọn dẹp phòng ốc, giặt là quần áo và thiết lập thói quen sinh hoạt khoa học.

Chương trình học tập đa dạng

Năm học 2026-2027, ACVN triển khai hai chương trình gồm song ngữ và quốc tế.

Lộ trình Song ngữ (Bilingual Pathway) dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi, kết hợp giữa chương trình phổ thông Việt Nam và chương trình tiếng Anh học thuật chuẩn Oxford, giúp các em vừa giữ vững bản sắc dân tộc vừa sở hữu tư duy quốc tế.

Trong khi đó, lộ trình Quốc tế (International Pathway) dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi, dẫn dắt các em chinh phục các chứng chỉ danh giá như IGCSE và A-Levels để mở cánh cửa vào các đại học hàng đầu thế giới.

Song song với đó, ACVN cũng kế thừa việc triển khai triết lý giáo dục từ ngôi trường chính “World Ready” - Sẵn sàng cho thế giới đổi thay. Bởi bối cảnh thế giới đang đổi thay nhanh chóng, nơi công nghệ liên tục tái định hình nền kinh tế toàn cầu nên triết lý này nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng không chỉ cho đại học, mà còn cho cuộc sống và lãnh đạo trong thế giới biến động.

Hiện nay học phí hàng năm của ACVN dao động khoảng 20.000 USD - 25.000 USD (khoảng 520 - 650 triệu đồng), tuỳ theo khối học và chương trình học. Mức phí này đưa ACVN vào nhóm trường có học phí cao tại trên cả nước.

Ảnh: Ardingly College Vietnam