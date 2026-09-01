Toàn cảnh lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 tại ngôi trường được mệnh danh "Harvard Việt Nam"

Hơn 1.700 sinh viên Ngoại thương chính thức trở thành tân cử nhân trong ngày 20/9.

Ngày 20/9, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, dành cho hơn 1.700 sinh viên đại học chính quy Khóa 61 và các khóa bổ sung tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các đơn vị, khoa, viện, giảng viên, cựu sinh viên, khách mời cùng đông đảo tân cử nhân và gia đình. Đây là dấu mốc khép lại những năm tháng học tập, rèn luyện tại Ngoại thương, đồng thời mở ra một hành trình mới khi các sinh viên chính thức bước vào môi trường nghề nghiệp và xã hội.





Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ diễn ra khi các tân cử nhân cùng quay về phía cha mẹ, ông bà và người thân, đặt tay lên trái tim rồi cúi đầu tri ân. Nghi thức giản dị nhưng khiến cả khán phòng lắng lại, như một lời cảm ơn dành cho những người đã âm thầm đồng hành, yêu thương và hy sinh trong suốt hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, nhắn nhủ các tân cử nhân tiếp tục bồi đắp “năng lực tạo niềm tin”. Theo PGS, TS Phạm Thu Hương, bên cạnh năng lực chuyên môn, khả năng trở thành một người đáng tin cậy với cộng sự, bạn bè và những người xung quanh sẽ là nền tảng để mỗi người nắm bắt cơ hội và đi xa hơn trên hành trình phía trước.

Đợt tốt nghiệp lần này cũng ghi nhận những thành tích nổi bật của sinh viên Khóa 61. Trong hơn 1.700 sinh viên nhận bằng, khoảng 25% tốt nghiệp loại Xuất sắc. Nhà trường đồng thời vinh danh 33 sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa và 16 sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn khóa.

Đại diện các tân cử nhân, Nguyễn Thanh Bình - Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61 với GPA 3,98/4,0 đã có bài phát biểu để lại nhiều suy ngẫm. Nhìn lại bốn năm đại học, Thanh Bình cho rằng điều đáng quý không phải lúc nào cũng là việc có sẵn câu trả lời, mà là sự can đảm tiếp tục bước đi ngay cả khi chưa biết chính xác mình sẽ đi đâu.

Từ trải nghiệm học tập và một học kỳ trao đổi tại Đức, tân thủ khoa gửi tới các bạn cùng khóa một thông điệp ngắn gọn: “Hãy làm một điều có ý nghĩa”. Đó cũng là lời nhắn về một thế hệ người Ngoại thương không chỉ dám bước ra thế giới, mà còn biết mình bắt đầu từ đâu và có thể đóng góp gì cho cộng đồng.

Bên cạnh phần trao bằng và vinh danh, buổi lễ còn có nghi lễ tuyên thệ của các tân cử nhân, clip “Memories” tái hiện những dấu mốc đáng nhớ của thời sinh viên, chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động dành cho sinh viên cùng gia đình.