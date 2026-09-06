K65 Ngoại thương vừa "debut" ngày khai giảng và dàn nữ sinh ai cũng xứng làm center!

Cùng ngắm loạt khoảnh khắc xinh xắn của các cô nàng Ngoại thương trong ngày đặc biệt này!

Sáng 5/9, sân Trường Đại học Ngoại thương nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn tân sinh viên K65 chính thức bước vào năm học đầu tiên. Giữa không khí khai giảng rộn ràng, những cô nàng Ngoại thương xuất hiện với đồng phục chỉn chu, nụ cười rạng rỡ và visual đúng chuẩn ngày đầu đại học.

Một khởi đầu rực rỡ cho K65 - những tân sinh viên đã chính thức “nhập hội” Ngoại thương.

Có người tranh thủ tạo dáng trước giờ làm lễ, có người chăm chú theo dõi chương trình, cũng có những khoảnh khắc chỉ đơn giản là cười thật tươi bên hội bạn. Nhưng điểm chung là ai cũng mang theo cảm giác háo hức của những ngày đầu tiên ở một ngôi trường mới. Cùng ngắm loạt khoảnh khắc xinh xắn của nữ sinh Ngoại thương trong ngày K65 chính thức “debut” nhé!

Chưa biết đại học sẽ thế nào, nhưng ngày đầu tiên thì chắc chắn đáng nhớ

Team đi khai giảng từ sớm và tranh thủ có ảnh xinh mang về