Nữ sinh không thuê nhà, mỗi tuần bay gần 2.000km đi thực tập: 10 tuần vẫn tiết kiệm được hơn 50 triệu đồng

Thay vì thuê một căn hộ gần nơi thực tập trong mùa hè, nữ sinh chọn sống cùng bố mẹ và mỗi tuần bay gần 2.000km cả đi lẫn về để đến văn phòng đúng một ngày.

Với nhiều sinh viên, kỳ thực tập mùa hè thường kéo theo một khoản chi phí không nhỏ cho tiền thuê nhà, đặc biệt khi nơi làm việc nằm ở thành phố có mức sống cao. Sophia Celentano, sinh viên Đại học Virginia (Mỹ), lại chọn một phương án khác. Cô quyết định vẫn sống tại nhà bố mẹ ở South Carolina và đi máy bay tới nơi thực tập mỗi tuần.

Theo đó, năm 2023, khi đang là sinh viên năm cuối, Sophia nhận được vị trí thực tập marketing tại Ogilvy Health ở Parsippany, New Jersey. Công việc chỉ yêu cầu thực tập sinh có mặt trực tiếp tại văn phòng khoảng một ngày mỗi tuần, vì vậy cô không chuyển đến New Jersey mà tiếp tục sống cùng gia đình trong suốt 10 tuần thực tập.

Sophia Celentano duy trì lịch trình bay từ South Carolina tới New Jersey mỗi tuần trong kỳ thực tập (Ảnh: IG Sophia Celentano)

Mỗi thứ Tư, Sophia thức dậy khoảng 3h sáng, bắt chuyến bay từ Charleston, South Carolina đến Newark, New Jersey. Sau khi hạ cánh, cô đi Uber tới văn phòng, làm việc trong ngày rồi lại ra sân bay để bay về nhà vào buổi tối.

Khoảng cách giữa Charleston và Newark khoảng 966km, đồng nghĩa Sophia phải di chuyển gần 2.000km cho mỗi chuyến đi - về hàng tuần. Theo CNN, đây là lịch trình mà nữ sinh duy trì trong suốt kỳ thực tập kéo dài 10 tuần.

Chi phí cho một chuyến bay khứ hồi giữa Charleston và Newark khoảng 100 USD. Cộng thêm tiền Uber đi và về giữa sân bay với văn phòng, Sophia ước tính mỗi tuần phải chi khoảng 225 USD, tương đương 5,7 triệu đồng. Sau 10 tuần, tổng chi phí di chuyển lên khoảng 2.250 USD, tương đương hơn 57 triệu đồng.

Đáng chú ý, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với phương án thuê nhà. Sophia ước tính nếu chuyển tới New Jersey trong thời gian thực tập, riêng tiền thuê nhà trong 10 tuần có thể lên tới khoảng 4.250 USD, tương đương hơn 108 triệu đồng. Như vậy, dù phải bỏ hơn 50 triệu đồng để đi máy bay và Uber, nữ sinh vẫn tiết kiệm được khoảng 2.000 USD, tương đương hơn 50 triệu đồng, so với việc thuê chỗ ở gần nơi làm việc.

Ban đầu, Sophia cũng tìm hiểu các lựa chọn nhà ở tại New Jersey và New York. Tuy nhiên, giá thuê khiến cô thay đổi quyết định. Nữ sinh từng chia sẻ rằng cô "hoảng" khi xem giá các căn hộ ở New York. Ngay cả những lựa chọn tại khu vực ngoại ô New Jersey cũng khiến cô cân nhắc, nhất là khi công việc chỉ yêu cầu có mặt trực tiếp khoảng một ngày mỗi tuần.

Hình thức làm việc kết hợp giúp Sophia có thể hoàn thành phần lớn công việc từ xa tại nhà bố mẹ ở Charleston. Cô chỉ cần tới văn phòng khi có lịch làm việc trực tiếp hoặc các sự kiện cần tham dự.

Lựa chọn này sau đó trở thành nội dung trên TikTok của Sophia. Cô đăng video ghi lại hành trình đi làm bằng máy bay với tiêu đề "Why I take a plane to work", từ lúc thức dậy lúc 3h sáng, ra sân bay cho đến khi trở về nhà sau ngày làm việc và thu hút đông đảo sự quan tâm.

Sophia từng chia sẻ lịch trình đi làm bằng máy bay trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Sau 10 tuần, kỳ thực tập kết thúc và Sophia trở lại với lịch học tại Đại học Virginia. Lựa chọn của cô không phải phương án dành cho mọi sinh viên, nhưng nếu nơi thực tập nằm cách nhà hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km và chỉ yêu cầu có mặt trực tiếp một ngày mỗi tuần, bạn sẽ chọn thuê nhà gần công ty hay chấp nhận một hành trình đi - về đặc biệt như Sophia?

Theo CNN, CBS News