Không ở ký túc xá trường, nữ sinh thuê khách sạn để ở lại trong tuần, tiết kiệm hơn 154 triệu đồng/năm

Không thuê phòng cố định gần trường, một nữ sinh viên tại Anh chỉ đặt khách sạn vào những ngày có lịch học liền nhau.

Không phải ngày nào cũng phải đến trường học trực tiếp, một nữ sinh viên tại Anh đã nghĩ ra cách tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt là thay vì thuê phòng trong khu nhà ở dành cho sinh viên, cô chỉ đặt một phòng khách sạn vào những ngày cần ở lại qua đêm.

Tigerlily Taylor, 20 tuổi, sống tại Berkhamsted, Hertfordshire, Anh nhưng đang theo học tại Đại học Northampton, cách nhà chưa đến một giờ đi tàu. Vì lịch học không yêu cầu cô phải có mặt tại trường mỗi ngày, Taylor quyết định không thuê chỗ ở chính thức của trường mà chọn lưu trú tại khách sạn Travelodge. Trong một video đăng trên TikTok, Taylor chia sẻ về cách sắp xếp cuộc sống của mình: “Khi bạn chỉ đến trường hai ngày mỗi tuần, thay vì trả tiền thuê chỗ ở cho sinh viên, tôi ở Travelodge.”

Taylor cho biết chi phí trung bình cho một phòng lớn có phòng tắm riêng trong khu nhà ở sinh viên của trường vào khoảng 620 bảng/tháng (khoảng 22,1 triệu đồng). Trong khi đó, một đêm tại Travelodge thường chỉ tiêu tốn khoảng 35 bảng (khoảng 1,25 triệu đồng). Vì chỉ cần ở lại một đêm mỗi tuần, cô mất khoảng 140 bảng/tháng (khoảng 5 triệu đồng) cho một phòng đôi tại khách sạn.

Tigerlily Taylor, 20 tuổi, sống tại Berkhamsted, Hertfordshire, Anh nhưng đang theo học tại Đại học Northampton, cách nhà chưa đến một giờ đi tàu

Ngoài khoản tiền thuê khách sạn, Taylor chi thêm khoảng 30 bảng/tháng (khoảng 1,1 triệu đồng) cho việc đi lại hai lần mỗi tuần. Trên thực tế, cô vẫn phải đến trường tổng cộng ba ngày mỗi tuần, nhưng ngày học thứ ba không liền với hai ngày còn lại. Vì vậy, vào ngày này, cô chỉ cần đi tàu đến trường rồi trở về trong ngày mà không phải thuê phòng khách sạn.

Tổng cộng, Taylor chi khoảng 260 bảng/tháng (khoảng 9,3 triệu đồng) cho việc đi học và lưu trú. Nếu thuê phòng trong khu nhà ở dành cho sinh viên, cô sẽ phải trả khoảng 620 bảng/tháng. Như vậy, cách làm này giúp Taylor tiết kiệm khoảng 360 bảng/tháng (khoảng 12,8 triệu đồng), tương đương 4.320 bảng/năm (khoảng 154 triệu đồng).

Điều khiến phương án này trở nên khả thi nằm ở chính lịch học của Taylor. Khi không phải có mặt trực tiếp tại trường mỗi ngày, cô không cần duy trì một căn phòng cố định gần trường trong suốt cả tuần. Bên cạnh đó, nhiều trường đại học cũng đang chuyển một phần hoạt động giảng dạy sang hình thức trực tuyến, khiến một số sinh viên có thể linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi ở.

Câu chuyện của Taylor nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cách tính toán này khá thông minh, trong khi một số sinh viên khác cho biết họ cũng áp dụng cách tương tự. Một người bình luận rằng đây là cách làm “quá thông minh, tiết kiệm được rất nhiều tiền”, trong khi một người khác chia sẻ rằng mình cũng làm vậy nhưng chọn ở khách sạn Premier Inn.

Ngoài khoản tiền thuê khách sạn, Taylor chi thêm khoảng 30 bảng/tháng (khoảng 1,1 triệu đồng) cho việc đi lại hai lần mỗi tuần

MoneySuperMarket sau đó cũng thử tính toán xem phương án ở khách sạn có thể giúp sinh viên tiết kiệm bao nhiêu tại những thành phố đại học khác ở Anh. Đơn vị này đã so sánh giá thuê theo đêm của 557 khách sạn Travelodge tại Anh, Scotland và xứ Wales trong toàn bộ các ngày có phòng vào năm 2022 với dữ liệu mới nhất khi đó về chi phí nhà ở sinh viên tại các trường đại học ở Anh.

Jo Thornhill, đại diện MoneySuperMarket, cho biết khi so sánh chi phí trung bình của chỗ ở sinh viên với giá phòng Travelodge, một số sinh viên không phải đến trường trực tiếp mỗi ngày có thể tiết kiệm được đáng kể nếu lựa chọn ở khách sạn.

Đáng chú ý, kết quả phân tích cho thấy London là một trong những khu vực có mức chênh lệch chi phí đáng kể. Với những sinh viên học tại các trường đại học ở London và phải có mặt trực tiếp tại trường không quá 5 ngày mỗi tuần, việc thuê khách sạn trong những ngày cần thiết có thể có lợi về mặt chi phí so với thuê chỗ ở sinh viên trong cả tháng.

Bên cạnh câu chuyện về chỗ ở, Taylor cũng chia sẻ một số kinh nghiệm quản lý tài chính dành cho sinh viên. Cô khuyên các bạn nên mở tài khoản ngân hàng dành cho sinh viên bởi một số ngân hàng cung cấp hạn mức thấu chi không tính lãi cùng nhiều ưu đãi khác.

Taylor cũng cho rằng sinh viên nên lập ngân sách ngay khi nhận được tiền vay học tập. Theo cô, việc có sẵn một kế hoạch chi tiêu sẽ giúp tránh tình trạng tiền nhanh chóng “bốc hơi” vào những khoản không cần thiết. Các chi phí thiết yếu nên được ưu tiên trước, sau đó phần tiền còn lại mới dành cho những nhu cầu cá nhân hoặc các khoản chi tiêu không bắt buộc.

Theo LADbible