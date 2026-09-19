Từng phải làm 3 công việc để trả tiền trọ, nữ sinh viên chuyển sang ở khách sạn, tiết kiệm được hơn 219 triệu đồng

Thay vì trả khoảng 19 triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuê nhà và hóa đơn, nữ sinh chỉ chi khoảng 3,5 triệu đồng để ở khách sạn.

Kaitlin Fearn, 22 tuổi, từng phải làm cùng lúc 3 công việc để có tiền trang trải cuộc sống khi học đại học. Đến năm cuối, thay vì tiếp tục thuê nhà với mức giá hàng trăm bảng mỗi tháng, cô quyết định chuyển sang ở khách sạn theo từng đêm. Cách làm này giúp nữ sinh viên tiết kiệm khoảng 6.300 bảng (khoảng 219 triệu đồng) tiền thuê chỗ ở trong năm cuối.

Kaitlin theo học tại Đại học Salford, Anh. Trong hai năm đầu đại học, cô lần lượt sống trong khu nhà ở dành cho sinh viên và một căn nhà thuê chung. Ngay từ năm nhất, bài toán tiền bạc đã trở thành áp lực lớn với nữ sinh.

Khi bắt đầu đại học vào tháng 9/2021, Kaitlin nhận được 4.500 bảng (khoảng 157 triệu đồng) tiền hỗ trợ sinh hoạt nhưng phải trả tới 6.500 bảng/năm (khoảng 226 triệu đồng) cho chỗ ở trong khu nhà dành cho sinh viên. Toàn bộ khoản tiền hỗ trợ gần như được dùng để trả tiền nhà, khiến cô không còn tiền cho những nhu cầu cơ bản như ăn uống.

Kaitlin Fearn, 22 tuổi, theo học tại Đại học Salford, Anh

Sang năm hai, Kaitlin chuyển sang thuê nhà chung với mức 550 bảng/tháng (khoảng 19 triệu đồng), đã bao gồm tiền thuê và các hóa đơn. Tuy nhiên, số tiền này vẫn quá sức với cô. Không còn khoản dư để trang trải cuộc sống, nữ sinh viên phải làm cùng lúc 3 công việc chỉ để có tiền mua thức ăn và duy trì việc học.

“Đến một lúc tôi phải làm ba công việc chỉ để sống. Tôi biết rằng nếu tiếp tục ở nhà thuê, tôi sẽ phải bỏ học vì không thể vừa làm nhiều công việc vừa học”, Kaitlin chia sẻ.

Đứng trước nguy cơ phải dừng việc học trong năm cuối, Kaitlin bắt đầu tìm kiếm những cách khác để giảm chi phí. Cô thử tính toán giá phòng khách sạn và bất ngờ nhận ra rằng nếu lịch học không yêu cầu phải có mặt tại trường quá thường xuyên, ở khách sạn theo từng đêm có thể rẻ hơn đáng kể so với thuê nhà cả tháng.

Năm cuối, Kaitlin chỉ phải lên trường trong số giờ học trực tiếp khá hạn chế. Vì vậy, cô có thể ở nhà bố mẹ tại vùng Peak District trong một khoảng thời gian, sau đó di chuyển đến Manchester và thuê khách sạn vào những ngày cần thiết. Trung bình, Kaitlin chỉ ở khách sạn khoảng hai đêm mỗi hai tuần, tương đương khoảng 4 đêm mỗi tháng. Chi phí lưu trú của cô chỉ khoảng 100 bảng/tháng (khoảng 3,5 triệu đồng), trong khi trước đó tiền thuê nhà và các hóa đơn đã lên tới 550 bảng/tháng (khoảng 19 triệu đồng). Thậm chí, cô còn có thể giảm chi phí hơn nữa khi rủ bạn bè ở chung phòng. Kaitlin cho biết có những lần cô và bạn chỉ phải trả khoảng 16 bảng/người/đêm (khoảng 560.000 đồng).

Tính toán của Kaitlin cho thấy việc chuyển từ thuê nhà sang ở khách sạn giúp cô tiết kiệm khoảng 450 bảng/tháng (khoảng 15,7 triệu đồng), tương đương khoảng 6.300 bảng (khoảng 219 triệu đồng) trong một năm. Khoản tiền tiết kiệm được sau đó cho phép Kaitlin chi trả cho những trải nghiệm mà trước đây cô gần như không thể nghĩ tới khi còn ở khu nhà dành cho sinh viên. Cô đã cùng bạn bè đi du lịch Milan, Copenhagen và Iceland.

“Tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền nên có thể đi du lịch, điều mà tôi chưa bao giờ đủ khả năng làm khi ở khu nhà dành cho sinh viên”, cô nói.

Tuy nhiên, tiền bạc không phải lý do duy nhất khiến Kaitlin lựa chọn khách sạn. Sau một năm sống chung với một người mà cô không thực sự quen biết, nữ sinh viên nhận ra mình thích có không gian riêng hơn.

“Tôi đã sống cùng một người mà tôi không thực sự quen trong năm hai, và tôi nghĩ thà ở một mình còn hơn phải trải qua điều đó một lần nữa”, Kaitlin chia sẻ.

rung bình, Kaitlin chỉ ở khách sạn khoảng hai đêm mỗi hai tuần, tương đương khoảng 4 đêm mỗi tháng

Việc ở khách sạn cũng không khiến Kaitlin cảm thấy mình bỏ lỡ trải nghiệm đại học. Ngược lại, cô cho rằng lựa chọn này còn thuận tiện hơn. Các khách sạn cô thuê nằm ngay trung tâm Manchester, trong khi khu nhà dành cho sinh viên của trường lại ở Salford. Kaitlin và bạn bè thường xuyên đi chơi tại Manchester, vì vậy việc ở ngay trung tâm thành phố giúp cô dễ dàng hòa nhập với cuộc sống bên ngoài trường học mà không phải di chuyển quá xa.

Từ trải nghiệm của mình, Kaitlin cho rằng sinh viên đang gặp khó khăn về tiền thuê nhà có thể cân nhắc những phương án lưu trú linh hoạt hơn, thay vì mặc định phải thuê phòng cố định trong suốt cả năm học.

“Một số người lo rằng họ sẽ không có được trải nghiệm đại học giống như những sinh viên khác, nhưng tôi khuyên mọi người cứ thử và xem liệu cách này có phù hợp với mình hay không”, cô nói.

Theo The Sun