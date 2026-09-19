Đắk Lắk: Đến họp phụ huynh trễ, nhiều người phải đứng ngoài cổng trường

Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (Đắk Lắk) đến dự họp đầu năm học nhưng không được vào trường do đến sau thời điểm quy định đóng cổng.

Theo phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (Đắk Lắk), sáng 19/9, một số người đến dự họp phụ huynh đầu năm muộn nên không được vào trường do cổng đã đóng.

Một phụ huynh cho biết cuộc họp được thông báo bắt đầu lúc 8h. Do mất thời gian tìm chỗ đỗ ô tô, người này đến trường sau giờ quy định và không thể vào bên trong.

Hình ảnh các phụ huynh đi họp trễ đứng ngoài cổng trường.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy phụ huynh đi họp trễ nhưng trường không cho vào và phải đi về như vậy”, phụ huynh này nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Phát, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory, xác nhận nhà trường có quy định đóng cổng sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu cuộc họp.

Theo ông Phát, ngày 19/9, trường tổ chức 2 cuộc họp phụ huynh đầu năm. Cuộc họp buổi sáng bắt đầu lúc 8h, dành cho phụ huynh của khoảng 1.900 học sinh khối tiểu học; cuộc họp buổi chiều bắt đầu lúc 14h, dành cho phụ huynh của khoảng 1.500 học sinh khối THCS và THPT.

Lãnh đạo nhà trường cho biết thời gian, địa điểm họp đã được thông báo trước. Trong giấy mời, trường đề nghị phụ huynh có mặt trước giờ họp 10-15 phút và nêu rõ sau thời gian quy định, cổng trường sẽ được đóng để bảo đảm an ninh, trật tự, tránh ảnh hưởng đến chương trình đang diễn ra.

“Các phụ huynh cần tôn trọng thời gian chung đã được thông báo trước. Phần lớn phụ huynh khác đã sắp xếp công việc để có mặt đúng giờ nên cần phải tôn trọng. Nhà trường cũng mong quý phụ huynh làm gương cho học sinh về văn hóa đúng giờ”, ông Phát nói.

Theo hiệu trưởng, những năm học trước, trường từng nhận phản ánh về việc một số phụ huynh đến họp muộn, khiến cuộc họp bị ảnh hưởng và những người có mặt đúng giờ phải chờ đợi. Vì vậy, nhà trường đưa quy định về việc có mặt đúng giờ vào thông báo họp phụ huynh.

Đối với những phụ huynh không thể tham dự hoặc đến sau thời điểm đóng cổng, giáo viên chủ nhiệm sẽ chủ động thông tin, trao đổi lại các nội dung cần thiết để phụ huynh nắm bắt.

Hình ảnh một số phụ huynh đứng bên ngoài cổng Trường Victory sau khi cổng đóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một số ý kiến cho rằng nhà trường khá cứng nhắc khi đóng cổng, bởi phụ huynh có thể có những lý do khách quan khiến việc đến trường bị chậm trễ. Trong khi đó, nhiều ý kiến đồng tình với quy định này, cho rằng thời gian họp đã được thông báo trước và việc phụ huynh đến muộn có thể ảnh hưởng đến những người đã có mặt đúng giờ.