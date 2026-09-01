Vụ nam sinh tự tử vì bạo lực học đường: Đề nghị làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

Gia đình nam sinh Đ.M.H. (14 tuổi, xã Di Linh, Lâm Đồng) cùng luật sư đã gửi đơn đề nghị công an làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu liên quan vụ bạo lực học đường khiến em từng tự tử.

Ngày 18/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà T.T.K.V. - mẹ em Đ.M.H. (14 tuổi, học sinh tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gia đình cùng luật sư đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du - Di Linh liên quan vụ bạo lực học đường.

Theo đơn, gia đình đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm quản lý, giáo dục và bảo vệ học sinh của giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu trong thời gian xảy ra vụ việc.

Trước đó, tháng 5/2026, H. được phát hiện tự tử tại nhà riêng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định một nhóm 13 học sinh do N.H.V. cầm đầu nhiều lần đánh hội đồng H. tại lớp học và trong khuôn viên trường, đồng thời ép H. cùng một học sinh khác nộp tiền hằng ngày.

Gia đình nam sinh lớp 8 tự tử vì bạo lực học đường đề nghị làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường.

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố N.H.V. (14 tuổi, trú xã Di Linh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với những học sinh còn lại liên quan vụ việc.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, bà V. cho biết, dù sức khỏe H. đã có sự hồi phục sau thời gian điều trị, nhưng em vẫn cần người thân hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày và có nguy cơ để lại di chứng và dị tật lâu dài.

Trước đó, sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), H. đã cai máy thở, có thể tự thở và tiếp xúc được. Đến tháng 9, nhà trường cho biết em đã được xét lên lớp 9 và đang điều trị tại nhà.

Bà V. cho biết việc gửi đơn nhằm đề nghị cơ quan chức năng xem xét toàn diện trách nhiệm của những người có liên quan trong công tác quản lý, giáo dục và bảo vệ học sinh, đồng thời làm rõ những nội dung mà gia đình cho rằng còn bất cập trong quá trình quản lý lớp học.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp nhận và xác minh các nội dung theo đề nghị của gia đình.