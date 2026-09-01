Thu nhập của Nobita khi trưởng thành

Hóa ra thu nhập của Nobita cũng khá khẩm lắm, chứ không tệ như nhiều người tưởng đâu.

Doraemon từ lâu đã là bộ truyện tuổi thơ gắn liền với nhiều thế hệ độc giả, xoay quanh cậu học sinh tiểu học Nobita cùng chú mèo máy đến từ tương lai. Trong truyện, Nobita gắn liên với hình ảnh một cậu bé học hành thì bết bát, thể thao thì vụng về, việc gì cũng phải nhờ đến bảo bối của Doraemon mới xong.

Chính vì hình ảnh này quá quen thuộc, không ít người mặc định rằng tương lai của Nobita sẽ mờ mịt, thậm chí có phần bi đát. Thế nhưng khi các chi tiết trong nguyên tác và những tập truyện mô tả tương lai được ghép lại, câu trả lời lại không hề đơn giản, bởi Nobita hóa ra có tới nhiều phiên bản tương lai khác nhau tùy vào từng mốc truyện.

Nobita là một câu bé hậu đậu, vụng về đủ đường

Trong các tài liệu tham khảo chính thức đi kèm bộ truyện, phiên bản tương lai phổ biến và được xem là gần với kết thúc chính thức nhất là Nobita kết hôn với Shizuka và trở thành nhân viên của Cục Môi trường Nhật Bản, làm công việc liên quan đến điều tra và nghiên cứu tự nhiên. Đây là vị trí thuộc khối công chức nhà nước, một kết quả khá bất ngờ nếu so với hình ảnh cậu học sinh toàn điểm 0 ở quá khứ.

Dựa trên mức lương công chức hành chính phổ thông tại Nhật Bản, độ tuổi trung bình khoảng 42, mức lương tháng cơ bản vào khoảng 400.000 yên (khoảng 66,7 triệu đồng). Nếu tính thêm các khoản thưởng theo quy định của khối công chức, tổng thu nhập một năm của Nobita trong kịch bản này được ước tính rơi vào khoảng 5 triệu yên (khoảng 835 triệu đồng).

Có thể nói đây là mức thu nhập ổn định. Con số này cũng đủ để giải thích cho một chi tiết khác trong truyện là gia đình Nobita và Shizuka sau này sống trong một căn hộ chung cư khá rộng rãi, điều mà một người có thu nhập bấp bênh khó có thể đảm đương lâu dài bằng hình thức vay mua nhà.

Ở phiên bản tương lai phổ biến nhất, Nobita kết hôn với Shizuka và trở thành nhân viên Cục Môi trường, sống cùng gia đình nhỏ trong một căn hộ chung cư

Tuy nhiên, không phải mốc truyện nào cũng cho Nobita một cái kết êm đẹp. Ở một nhánh khác trong nguyên tác, nơi Nobita không kết hôn với Shizuka mà kết hôn với Jaiko, cuộc đời cậu lại rẽ sang hướng u ám hơn nhiều.

Sau khi trượt đại học ba lần liên tiếp, mãi đến năm 28 tuổi Nobita vẫn không xin được việc làm nên quyết định tự mở công ty riêng. Đến năm 33 tuổi, chính Nobita vô tình gây ra hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ công ty, kéo theo khoản nợ khổng lồ mà đến tận thế hệ cháu chắt là Sewashi cũng chưa trả hết. Đây chính là lý do khiến Sewashi phải cử Doraemon quay ngược thời gian để thay đổi vận mệnh gia tộc nhà Nobita ngay từ đầu bộ truyện.

Ở một nhánh tương lai khác, Nobita từng khởi nghiệp thất bại và để lại khoản nợ lớn, chính là lý do khiến Sewashi phải cử Doraemon về quá khứ giúp đỡ

Hai phiên bản tương lai trái ngược này cho thấy Fujiko F. Fujio không xây dựng số phận Nobita theo một đường thẳng cố định, mà để ngỏ khả năng thay đổi tùy theo những lựa chọn và sự trợ giúp cậu nhận được. Nếu không có Doraemon xuất hiện, nhiều khả năng Nobita sẽ đi theo kịch bản thất bại và nợ nần, còn nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cậu hoàn toàn có thể trở thành một công chức nhà nước với thu nhập ổn định như bất kỳ người trưởng thành bình thường nào khác.

Nhìn lại, tương lai của Nobita không hề cố định như nhiều người tưởng, mà phụ thuộc rất nhiều vào việc cậu có được Doraemon đồng hành và uốn nắn hay không. Đây cũng là một trong những thông điệp cốt lõi mà Fujiko F. Fujio gửi gắm xuyên suốt bộ truyện, rằng nỗ lực thay đổi từng ngày mới là yếu tố quyết định tương lai, chứ không phải xuất phát điểm ban đầu.