Mẹ đến đón muộn, cậu bé thản nhiên nằm trên bậc thềm ăn đồ ăn: Dân mạng bật cười vì quá chill!

Nhìn dáng vẻ bình thản của cậu, người xem không biết nên thương, nên buồn cười hay nên trách người mẹ đã đến muộn.

Tình huống vừa đáng trách lại vừa buồn cười, nhưng phản ứng của cậu bé mới thực sự khiến nhiều người bất ngờ.

Hôm ấy, vì một lý do nào đó, người mẹ đến đón con muộn sau giờ tan học. Thông thường, khi không thấy bố mẹ xuất hiện, nhiều đứa trẻ sẽ lo lắng, tủi thân, thậm chí bật khóc vì sợ bị bỏ quên.

Thế nhưng cậu bé trong câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Không khóc lóc, không sốt ruột, cậu tìm một bậc thềm khá thoải mái rồi nằm xuống, vừa nghỉ ngơi vừa ung dung ăn đồ ăn mang theo. Nhìn dáng vẻ bình thản của cậu, người xem không biết nên thương, nên buồn cười hay nên trách người mẹ đã đến muộn.

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều dân mạng thích thú bình luận rằng cậu bé có “tâm lý quá vững” và “độ thư giãn đạt mức tối đa”.

Có lẽ trong đầu cậu khi ấy chỉ đơn giản là: “Mẹ đến muộn một chút cũng không sao. Mình đang có đồ ăn, lại có chỗ nằm nghỉ. Đứng chờ mỏi chân để làm gì?”

Cậu bé đã biến một tình huống có thể khiến mình hoang mang thành khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dễ chịu. Thay vì lo lắng về điều chưa xảy ra, cậu chọn giải quyết nhu cầu trước mắt: tìm một chỗ thoải mái và lót dạ trong lúc chờ mẹ.

Một bình luận hài hước viết: “Ngày trước bố mẹ đến đón tôi muộn, bây giờ đến lượt tôi đón con muộn. Lịch sử đúng là luôn lặp lại”.

Câu nói ấy khiến không ít phụ huynh thuộc thế hệ 8X, 9X đồng cảm. Khi còn nhỏ, nhiều người cũng từng bị bố mẹ quên hoặc đến đón muộn. Có người đứng nép ở cổng trường chờ đợi, có người khóc vì tủi thân, có người phải chạy đi tìm cô giáo.

Đến khi trở thành cha mẹ, họ lại vô tình rơi vào đúng tình huống tương tự. Chỉ có điều, phản ứng của những đứa trẻ hôm nay đôi khi khiến người lớn phải bất ngờ. Thay vì hoảng hốt, các em biết tự tìm cách ổn định cảm xúc và thích nghi với hoàn cảnh.

Tất nhiên, việc cậu bé có thể bình tĩnh như vậy không có nghĩa cha mẹ được phép thường xuyên để con chờ đợi. Điều đáng chú ý ở đây là cảm giác an toàn của trẻ.

Có thể cậu bé tin rằng dù mẹ đến muộn, mẹ nhất định vẫn sẽ xuất hiện. Chính sự tin tưởng ấy giúp cậu không cảm thấy mình bị bỏ rơi. Với cậu, đây chỉ là một sự chậm trễ nhỏ chứ không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.

Cậu cũng biết cách ở một mình trong thời gian ngắn, biết dùng đồ ăn mang theo và tự tìm chỗ nghỉ. Khi kế hoạch bất ngờ thay đổi, cậu không lập tức mất bình tĩnh mà có thể linh hoạt điều chỉnh.

Phản ứng ấy phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách nuôi dạy con của nhiều gia đình hiện nay. Không ít cha mẹ trẻ chú ý hơn đến việc tôn trọng cảm xúc, tạo cho con không gian riêng và rèn khả năng tự xử lý những tình huống phù hợp với độ tuổi.

Điều này không đồng nghĩa với việc để trẻ tự xoay xở trong mọi hoàn cảnh. Trẻ vẫn cần được bảo vệ và đón đúng giờ. Tuy nhiên, một đứa trẻ có thể bình tĩnh trước những xáo trộn nhỏ thường sẽ dễ thích nghi hơn khi gặp chuyện không như ý.

Câu chuyện của cậu bé vì thế không chỉ khiến mọi người bật cười. Nó còn cho thấy một khoảnh khắc rất đáng yêu trong hành trình lớn lên: Khi người lớn đang cuống cuồng vì đến muộn, đứa trẻ lại thảnh thơi nằm ăn, như thể muốn nói rằng:

“Mẹ cứ từ từ, con vẫn ổn!”

Nguồn: Sohu