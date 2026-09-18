Tân sinh viên tiêu hết tiền bố mẹ gửi ngay tuần đầu nhập học, đây là cách sắm đủ đồ mà ví vẫn còn

Cầm danh sách đồ cần mua trước ngày nhập học, món nào cũng có vẻ cần thiết. Nhưng đến lúc cộng hóa đơn, không ít tân sinh viên mới giật mình vì tiền bố mẹ gửi cho cả tháng đã vơi đi quá nửa chỉ sau vài ngày.

Vở, balo, đèn bàn... Mỗi món chỉ vài chục, vài trăm nghìn nhưng khi mua cùng lúc, tổng tiền có thể lên tới hàng triệu đồng. Đó là chưa kể những món phát sinh vì thấy bạn bè có hoặc đơn giản là "mua cho yên tâm".

Với người lần đầu sống xa nhà, việc kiểm soát chi tiêu càng khó hơn. Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là phải mua ít đi hay chọn những món rẻ nhất. Quan trọng hơn là mua đúng thứ cần, đúng thời điểm và tận dụng được các ưu đãi sẵn có.

80.000 đồngVì sao tiền cứ "không cánh mà bay"?

Sinh viên thường có tâm lý "cái gì cũng cần" khi mới sống tự lập. Thấy bạn cùng phòng có đèn bàn, có kệ sách, lại nghĩ mình cũng cần một chiếc. Những món đồ trang trí ban đầu không nằm trong danh sách nhưng cuối cùng vẫn được thêm vào giỏ.

Đáng nói, những khoản chi nhỏ thường dễ khiến người mua mất cảnh giác. Một chiếc bút, quyển vở… không đáng bao nhiêu nhưng cộng lại trong cả tuần có thể thành một khoản lớn.

Chưa kể, vì ưu tiên sự tiện lợi, nhiều bạn mua ngay tại cửa hàng gần trường mà không so sánh giá hay chờ đến khi có khuyến mãi.

"Em tiêu hết 3 triệu trong 5 ngày mà giờ không nhớ nổi đã mua gì", một sinh viên năm nhất từng chia sẻ.

Vì thế, vấn đề đôi khi không phải mua quá nhiều, mà là mua mà không có kế hoạch. Chỉ cần thay đổi cách mua sắm, cùng một nhu cầu hoàn toàn có thể tiêu ít hơn.

4 nguyên tắc mua sắm dành cho tân sinh viên

1. Lập danh sách và chia thành 3 nhóm

Trước khi mua, hãy lập danh sách trên điện thoại hoặc giấy, sau đó chia thành ba nhóm.

Cần ngay: vở, bút, balo và những vật dụng thiết yếu.

Có thể mua sau một tháng: kệ sách, đồ trang trí... Những món này có thể chờ đến khi đã quen với chỗ ở và lịch sinh hoạt để xem có thực sự cần không.

Không cần: những món chỉ mua vì đẹp, đang được nhiều người sử dụng hoặc thấy bạn bè có.

Với từng món, nên đặt luôn một mức giá tối đa. Việc giới hạn ngân sách sẽ giúp sinh viên tránh bị cuốn theo những món đồ ngoài dự tính.

2. Ưu tiên đồ đa năng, dùng được lâu

Khi ngân sách hạn chế, hãy ưu tiên những món có thể giải quyết nhiều nhu cầu cùng lúc. Chẳng hạn, một chiếc balo có ngăn đựng laptop có thể thay cho việc mua riêng balo và túi chống sốc.

Nguyên tắc đơn giản là: một món đồ giải quyết được hai nhu cầu thường tiết kiệm hơn hai món đồ riêng biệt. Tuy nhiên, với những vật dụng sử dụng thường xuyên, vẫn nên ưu tiên độ bền và độ an toàn thay vì chỉ nhìn vào giá bán.

3. Mua chung để giảm giá, phí vận chuyển

Nếu ở cùng phòng hoặc có nhóm bạn thân, những món có thể dùng chung nên được mua theo nhóm. Nước rửa chén hay vật dụng trong phòng có thể chia nhau mua rồi chia tiền. Mỗi người chỉ phải trả vài chục nghìn nhưng tổng chi phí sẽ nhẹ hơn so với việc ai cũng mua một bộ riêng.

Mua online cũng tương tự. Thay vì mỗi người đặt một đơn nhỏ rồi cùng trả phí vận chuyển, có thể gom đơn để đạt mức miễn phí ship hoặc đủ điều kiện nhận ưu đãi tốt hơn.

4. Đừng thấy sale là mua ngay

Một sản phẩm được gắn nhãn "giảm giá" chưa chắc đã là món hời.

Thay vì thấy giảm giá là đặt hàng ngay, có thể thêm sản phẩm vào giỏ và theo dõi giá trong vài ngày. Cách này giúp người mua có thêm thời gian so sánh và tránh mua những món vốn không nằm trong danh sách.

Tốt nhất, hãy gom các món cần thiết rồi đặt trong một lần vào khung giờ hoặc ngày có nhiều ưu đãi. Khi đó, người mua có thể kết hợp mã giảm giá, voucher vận chuyển và thanh toán để tối ưu số tiền phải trả.

Biết "xếp lớp" voucher để giảm thêm tiền

Sau khi đã xác định mình cần mua gì, bước tiếp theo là kiểm tra các lớp ưu đãi có thể áp dụng cho đơn hàng.

Thông thường, người mua có thể kết hợp mã giảm giá của shop, mã của nền tảng và ưu đãi từ phương thức thanh toán. Bỏ qua một lớp voucher cũng có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một khoản tiết kiệm.

Cách làm khá đơn giản: chọn đủ sản phẩm → kiểm tra và áp dụng mã của shop → áp dụng voucher của nền tảng → đến bước thanh toán, kiểm tra phương thức thanh toán đang có ưu đãi.

Với tân sinh viên, một số chương trình dành cho người dùng mới của ShopeePay cũng có thể giúp giảm bớt chi phí trong mùa nhập học.

Theo thông tin chương trình, người dùng mới có thể đăng ký ShopeePay thông qua link giới thiệu từ anh chị khóa trên hoặc bạn bè để nhận combo voucher trị giá tới 1 triệu đồng cùng 30.000 xu, sử dụng trên Shopee/ShopeePay theo điều kiện chương trình.

Không chỉ tân sinh viên được hưởng lợi. Anh chị khóa trên có thể chia sẻ mã giới thiệu cho các em khóa dưới và nhận cho mỗi lượt đăng ký thành công theo chương trình.

Như vậy, việc "dắt em vào trường" không chỉ dừng ở việc chia sẻ kinh nghiệm học tập hay chỗ ăn, chỗ ở. Cả hai bên đều có thể nhận được lợi ích từ một chương trình giới thiệu trong mùa nhập học.

3 bước để nhận ưu đãi

Với tân sinh viên, quy trình đăng ký gồm:

Bước 1: Tải và đăng ký ShopeePay.

Bước 2: Nhập mã giới thiệu của anh chị khóa trên hoặc bạn bè.

Bước 3: Hoàn tất xác thực CCCD bằng NFC để kích hoạt combo voucher trị giá tới 1 triệu đồng.

Trước khi xác thực, người dùng cần chuẩn bị CCCD gắn chip và bật NFC trên điện thoại. Các ưu đãi và điều kiện áp dụng có thể thay đổi theo từng thời điểm, vì vậy nên kiểm tra thông tin hiển thị khi đăng ký và thanh toán.

Học cách tiêu tiền cũng là một phần của đại học

Tiết kiệm không đồng nghĩa với cắt bỏ mọi nhu cầu. Chỉ cần biết phân biệt cái cần và cái muốn, ưu tiên đồ đa năng, mua chung khi có thể và tận dụng khuyến mãi, sinh viên đã có thể giữ lại một khoản đáng kể.

Suy cho cùng, chi tiêu điệu nghệ cũng là một kỹ năng cần học. Với nhiều sinh viên năm nhất, đây có thể chính là bài học thực tế đầu tiên: không phải cứ mua ít mới là tiết kiệm, mà là biết mình cần gì và làm thế nào để trả mức giá hợp lý nhất cho thứ mình thực sự cần.

ShopeePay không chỉ để thanh toán trên Shopee

Nhiều người quen với ShopeePay qua việc thanh toán đơn hàng trên Shopee, nhưng ví điện tử này còn có thể được sử dụng cho nhiều nhu cầu chi tiêu hằng ngày như thanh toán tại cửa hàng, ăn uống, mua sắm và các dịch vụ có hỗ trợ các loại QR phổ biến hiện nay như VNPAY-QR, VietQR, ShopeePay-QR.

Đặc biệt trong mùa tựu trường, sinh viên có thể tận dụng các ưu đãi khi thanh toán bằng ShopeePay-QR tại các cửa hàng đối tác, với voucher lên tới 500.000 đồng. Ưu đãi có thể áp dụng cho những khoản chi quen thuộc của sinh viên như ăn uống, mua laptop, đồ công nghệ... tùy theo cửa hàng và điều kiện chương trình.

Như vậy, thay vì chỉ nghĩ đến ShopeePay khi mua hàng trên Shopee, sinh viên có thể xem đây như một phương thức thanh toán phục vụ nhiều khoản chi trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt hữu ích trong giai đoạn đầu năm học khi các khoản mua sắm, ăn uống và sinh hoạt tăng lên.