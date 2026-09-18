6 lời khuyên dành cho tất cả những gia đình đang trồng cây xương rồng

Xương rồng dễ trồng, đẹp mắt nhưng không phải đặt đâu trong nhà cũng phù hợp. Có vài lưu ý các gia đình nên biết để cây khỏe và an toàn hơn.

Xương rồng được nhiều gia đình xem là loại cây "dễ tính", có thể đặt ở bàn làm việc, bệ cửa sổ, phòng khách hay thậm chí nhà bếp. Nhưng Times of India lưu ý, vẻ ngoài cứng cáp không có nghĩa cây phù hợp với mọi vị trí trong nhà.

Dưới đây là 6 điều các gia đình đang trồng cây xương rồng nên lưu ý.

1. Để cây xa tầm tay trẻ nhỏ và vật nuôi

Cây xương rồng (Ảnh: Country Living Magazine)

Rủi ro dễ thấy nhất của xương rồng là những chiếc gai sắc nhọn. Người lớn có thể chủ động tránh, nhưng trẻ nhỏ và thú cưng lại dễ vô tình chạm phải. Một số loài như xương rồng tai thỏ còn có các gai cực nhỏ, dễ gãy và bám vào da, gây kích ứng kéo dài.

Vì vậy, nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc chó mèo, nên đặt chậu cây ở vị trí cao, ít người qua lại và khó va chạm.

2. Đừng nghĩ đặt đâu trong nhà cây xương rồng cũng sống tốt

Xương rồng vốn là nhóm cây ưa nắng. Times of India cho biết nhiều loại cần khoảng 6-8 giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày. Trong khi đó, ngay cả những bệ cửa sổ sáng trong nhà đôi khi vẫn không cung cấp đủ cường độ ánh sáng cần thiết.

Thiếu nắng kéo dài có thể khiến cây vươn dài bất thường, thân mảnh, màu sắc nhợt đi, sau đó nghiêng hoặc rũ xuống. Nếu cây bắt đầu mất dáng, phát triển yếu dù vẫn được chăm sóc, vị trí đặt cây có thể là điều đầu tiên cần xem lại.

3. Hạn chế đặt xương rồng ở nơi quá ẩm

Nhà bếp và phòng tắm thường có độ ẩm cao hơn nhiều khu vực khác trong nhà, trong khi xương rồng thích nghi tốt với môi trường khô. Độ ẩm cao kết hợp với lưu thông không khí kém có thể tạo điều kiện cho thối rễ và nấm bệnh.

Đáng nói, cây có thể vẫn trông bình thường trong một thời gian rồi bất ngờ mềm nhũn, sụp xuống khi phần bên trong đã bị hư hại.

Vì vậy, xương rồng nên được đặt ở nơi khô thoáng, có không khí lưu thông tốt thay vì những góc thường xuyên ẩm.

4. Thường xuyên kiểm tra những khe nhỏ trên thân cây

Một loại xương rồng (Ảnh: Starline Travels)

Xương rồng có thể trở thành nơi trú ẩn của rệp sáp và côn trùng vảy. Những sinh vật nhỏ này thường nấp trong các khe, rãnh hoặc vị trí khó quan sát trên thân cây. Vì thế, khi phát hiện bằng mắt thường, chúng có thể đã sinh sôi khá nhiều.

Ngoài việc làm hại xương rồng, sâu bệnh còn có thể lan sang các chậu cây khác đặt gần đó. Khi chăm cây, đừng chỉ nhìn tổng thể mà nên kiểm tra kỹ các kẽ gai, rãnh thân và phần gốc.

5. Nếu quan tâm phong thủy, nên cân nhắc vị trí đặt cây

Theo quan niệm phong thủy, những loại cây nhiều gai thường không được khuyến khích đặt trong phòng khách hoặc phòng ngủ, do hình dáng sắc nhọn được cho là tạo cảm giác căng thẳng và nguồn năng lượng không hài hòa.

Đây là quan niệm truyền thống, không phải kết luận khoa học. Tuy nhiên, với những gia đình coi trọng yếu tố phong thủy, ban công hoặc khu vực ngoài trời thường là lựa chọn được ưu tiên hơn.

6. Ban công hoặc sân nắng có thể phù hợp hơn trong nhà

Nếu đã có một chậu xương rồng yêu thích, không nhất thiết phải bỏ cây chỉ vì những lưu ý trên. Times of India gợi ý ban công, sân có nắng hoặc khu vườn ngoài trời là những vị trí phù hợp hơn. Tại đây, cây có cơ hội nhận nhiều ánh sáng trực tiếp, không khí lưu thông tốt và môi trường gần với điều kiện tự nhiên hơn.

Đặt xương rồng ngoài trời cũng đồng thời giúp giảm nguy cơ trẻ nhỏ, thú cưng hoặc các thành viên trong gia đình vô tình chạm vào gai.

Nguồn: Times of India



