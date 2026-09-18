Vì sao đáy chai nhựa thường lồi lõm?

Chai nhựa xuất hiện mọi nơi nhưng ít ai để ý phần đáy của chai nhựa thường được thiết kế lồi lõm thay vì bằng phẳng.

Khi cầm trên tay chai nước ngọt, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đáy của chúng không phẳng mà thường lồi lõm và chia thành các múi giống như “5 chân” hoặc hình cánh hoa. Đây không phải thiết kế ngẫu nhiên hay để trang trí, mà là một cấu trúc kỹ thuật, giúp giải quyết những bài toán phức tạp về áp suất, độ bền và an toàn khi sử dụng.

Nguồn gốc và lịch sử

Những chai nước ngọt cổ điển. (Nguồn ảnh: Canva)

Thiết kế chai nước ngọt có gas có lịch sử phát triển khá thú vị. Vào thế kỷ 19, nước ngọt được đóng trong các chai thủy tinh với đáy phẳng. Tuy nhiên, thiết kế ban đầu gặp một số khó khăn. Các chai dễ bị vỡ do áp suất khí CO₂. Với nhu cầu đồ uống có gas ngày càng tăng, cần có những thiết kế bền chắc và hiệu quả hơn.

Chai cổ codd đầu thế kỷ 20 là một giải pháp tạm thời. Chai được làm bằng thủy tinh dày, đáy phẳng với phần cổ thắt lại tạo thành một khe giữ viên bi thủy tinh bên trong. Điều này không giải quyết hoàn toàn vấn đề áp suất.

Thay đổi lớn là chai nhựa PET, được đưa vào sử dụng những năm 1970. Ưu điểm của chai nhựa PET là linh hoạt hơn trong thiết kế. Các kỹ sư và nhà thiết kế đã tận dụng tính linh hoạt của vật liệu mới này để phát triển các loại chai đựng đồ uống có gas an toàn, từ đó khai sinh ra loại chai nhựa hiện đại với thiết đáy lồi lõm.

Cơ sở khoa học đằng sau thiết kế

Một trong những lý do quan trọng nhất khiến đáy chai thiết kế dạng lồi lõm là để chịu được áp lực từ khí gas bên trong. Các loại nước ngọt có gas được bơm thêm khí CO₂ với áp suất cao nhằm tạo cảm giác sủi bọt khi uống. Điều này khiến thành chai và đặc biệt là đáy chai phải chịu lực đẩy liên tục từ bên trong.

Một chai đáy phẳng khó chịu được áp suất này, dẫn đến nguy cơ vỡ. Trong khi đó, thiết kế dạng múi lồi lõm của đáy chai nhựa giúp phân tán lực đều hơn trên toàn bộ bề mặt đáy, từ đó tăng khả năng chịu áp suất và giữ cho chai luôn ổn định trong quá trình sử dụng.

Giữ chai luôn ổn định

Thiết kế đáy lồi lõm giúp chai chịu được áp suất bên trong và đứng vững hơn. (Ảnh minh họa: AI)

Không chỉ chống áp suất bên trong, phần đáy lồi lõm còn giúp chai đứng vững hơn. Thay vì một mặt phẳng lớn tiếp xúc với bề mặt bàn, cách thiết kế lồi lõm giúp chai bám chắc hơn, hạn chế tình trạng rung lắc hoặc bị đổ khi có tác động nhẹ.

Khi chai rơi xuống đất, những nếp gấp này phân tán năng lượng va chạm, giảm nguy cơ nứt vỡ.

Tăng tính thẩm mỹ

Bên cạnh chức năng bảo vệ, thiết kế đáy lồi lõm còn tạo điểm nhấn thị giác, giúp chai trông đẹp mắt hơn. Phần đáy chai thiết kế dạng “cánh hoa” khá thanh lịch và hiện đại, giúp chai nổi bật hơn.

Trên thực tế, không phải tất cả các chai nhựa đều có đáy lồi lõm. Thiết kế này chủ yếu xuất hiện ở các loại chai chứa nước có gas như nước ngọt, soda hoặc bia đóng chai. Lý do là các loại đồ uống này có áp suất bên trong cao hơn nhiều so với các loại nước thông thường. Các chai nước lọc hoặc nước tinh khiết thường có đáy lõm đơn giản hơn do không cần chịu áp suất lớn.