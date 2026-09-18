Lợi ích của cây sả

Cây sả mang đến nhiều giá trị thiết thực trong đời sống hàng ngày. Gia đình nào đang trồng loại cây quen thuộc này càng nên biết để tận dụng cho đúng và không bỏ phí.

Nếu gia đình đang muốn tìm một loại cây vừa dễ trồng, không chiếm quá nhiều diện tích lại có giá trị sử dụng rõ ràng thì sả là một gợi ý đáng cân nhắc. Chỉ cần một khoảng đất nhỏ ngoài vườn, chiếc chậu hoặc thùng trồng đặt ở nơi có nắng, mọi người đã có thể bắt đầu với vài nhánh sả rồi dần phát triển thành cả bụi. Điều đáng nói là giá trị của cây sả không chỉ dừng lại ở chuyện thỉnh thoảng cắt một nhánh mang vào bếp. Khi được trồng và chăm sóc tốt, loại cây quen thuộc này còn mang đến một số lợi ích rất thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày.

1. Có sẵn một loại gia vị được sử dụng thường xuyên

Đây chắc chắn là lợi ích rõ ràng nhất. Sả xuất hiện trong rất nhiều món ăn quen thuộc, từ món kho, xào, nướng, hấp cho đến các loại nước dùng. Tùy món, mọi người có thể đập dập, thái lát hoặc băm nhỏ để tận dụng mùi thơm đặc trưng của phần thân. Vì vậy, nếu gia đình thường xuyên nấu ăn, có một bụi sả ngay tại nhà khá tiện. Khi cần một vài nhánh, bạn chỉ việc thu hoạch lượng vừa đủ thay vì phải mua cả bó rồi để phần còn lại lâu ngày trong tủ lạnh. Hơn nữa, nếu thu hoạch hợp lý, mọi người không cần nhổ cả bụi. Những thân đã đủ lớn có thể được lấy dần, trong khi các nhánh còn lại tiếp tục phát triển cho những lần sử dụng sau.

2. Trồng một lần, có thể thu hoạch qua nhiều đợt

Đây cũng là điểm khiến sả khá phù hợp với khu vườn gia đình. Cây có đặc tính mọc thành bụi và liên tục hình thành thêm nhánh mới khi điều kiện sinh trưởng thuận lợi. Ban đầu, bạn có thể chỉ trồng vài nhánh nhưng sau một thời gian, bụi sả sẽ dần dày lên. Khi cần sử dụng, gia đình có thể thu hoạch những thân đã lớn ở phía ngoài và giữ lại phần còn lại để cây tiếp tục phát triển. Nếu bụi trở nên quá dày, mọi người còn có thể tách những nhánh khỏe sang vị trí khác để nhân thêm cây. Nhờ vậy, một bụi sả được chăm tốt có thể cung cấp nguyên liệu cho gia đình qua nhiều đợt chứ không phải thu hoạch một lần rồi trồng lại từ đầu.

3. Không chỉ phần thân, lá sả cũng có thể tận dụng

Thông thường khi mua sả ngoài chợ, chúng ta chủ yếu sử dụng phần thân phía dưới nên phần lá dài thường bị cắt bỏ. Tuy nhiên, nếu nhà tự trồng sả, mọi người có thể tận dụng cây được nhiều hơn. Lá sả vẫn mang mùi thơm đặc trưng. Khi tỉa những phần lá phù hợp, gia đình có thể dùng để tạo hương cho một số món ăn hoặc đun nước thơm tùy nhu cầu. Như vậy, những phần lá được cắt bớt trong quá trình chăm cây cũng không nhất thiết phải bỏ đi ngay. Đây là một lợi thế khá thực tế khi tự trồng: gia đình chủ động thu hoạch cả thân lẫn lá và sử dụng lượng vừa đủ cho từng mục đích.

4. Các hợp chất thơm từ một số loại sả được ứng dụng để xua côn trùng

Nhắc đến sả, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khả năng xua muỗi. Điều này có cơ sở ở chỗ một số loại sả, đặc biệt nhóm sả citronella, chứa các hợp chất thơm được sử dụng trong tinh dầu và nhiều sản phẩm xua côn trùng. Tuy nhiên, mọi người cũng nên hiểu đúng lợi ích này. Việc đặt một chậu sả ở cửa sổ hay ban công không đồng nghĩa với việc cây sẽ tự tạo thành "hàng rào" khiến muỗi không thể bay vào nhà. Hiệu quả của các sản phẩm xua côn trùng có chứa thành phần từ sả không thể đánh đồng với một bụi cây còn nguyên vẹn.

Bởi vậy, gia đình có thể trồng sả như một loại cây hữu ích và tận dụng mùi thơm của nó, nhưng nếu muốn phòng muỗi vẫn cần kết hợp với những biện pháp quan trọng hơn như loại bỏ nước đọng, giữ môi trường sạch sẽ và sử dụng màn, lưới chắn khi cần.

Cách trồng sả tại nhà

Sả không quá khó trồng và gia đình cũng không nhất thiết phải mua cây giống mới. Nếu trong bếp đang có những nhánh sả tươi với phần gốc còn nguyên, mọi người có thể tận dụng để bắt đầu. Cách làm tương đối đơn giản:

Bước 1 - Chọn nhánh sả: Chọn những nhánh còn tươi, thân chắc, phần gốc không bị dập nát hoặc thối. Cắt bớt phần lá dài phía trên, giữ lại đoạn thân và gốc để thuận tiện cho quá trình ra rễ.

Bước 2 - Cho sả ra rễ: Đặt phần gốc sả vào một cốc hoặc lọ nước sạch, chỉ để phần gốc phía dưới tiếp xúc với nước, không ngâm quá sâu cả thân. Đặt cốc ở nơi sáng, thoáng và thay nước thường xuyên. Sau một thời gian, khi thấy rễ mới xuất hiện và phát triển rõ, có thể chuyển cây sang đất.

Bước 3 - Chuẩn bị chậu và đất: Sả sẽ đẻ thêm nhánh và bụi ngày càng lớn, vì vậy nên chọn chậu đủ rộng, có lỗ thoát nước phía dưới. Đất trồng cần tơi xốp, giữ được độ ẩm nhưng không bị bí hoặc đọng nước lâu.

Bước 4 - Trồng xuống đất: Tạo một hốc vừa đủ, đặt phần rễ xuống rồi lấp đất quanh gốc và ấn nhẹ để cây đứng vững. Nếu trồng nhiều nhánh trong cùng một chậu, không nên đặt sát nhau ngay từ đầu bởi sau này mỗi cây còn tiếp tục đẻ thêm nhánh.

Bước 5 - Chọn vị trí: Sau khi trồng, đặt chậu ở nơi thông thoáng và có nhiều ánh sáng. Sả là cây ưa nắng, vì vậy ban công, sân thượng hoặc khoảng sân có nắng thường phù hợp hơn góc sâu trong nhà.

Bước 6 - Chăm cây: Thời gian đầu, giữ đất có độ ẩm vừa phải để bộ rễ ổn định. Sau khi cây đã bén rễ và bắt đầu ra lá mới, mọi người có thể tưới theo tình trạng thực tế của đất, tránh để đất khô kéo dài nhưng cũng không tưới đến mức chậu thường xuyên sũng nước. Lá già, vàng hoặc khô nên được tỉa bỏ định kỳ.

Bước 7 - Thu hoạch: Khi bụi sả đã phát triển khỏe và có nhiều thân đủ lớn, gia đình nên thu hoạch dần những thân trưởng thành phía ngoài, lấy sát phần gốc thay vì nhổ tung cả bụi. Những nhánh non ở bên trong tiếp tục được giữ lại để phát triển.

Sau một thời gian, nếu bụi sả trở nên quá dày, mọi người có thể tách bớt các nhánh khỏe kèm rễ để trồng sang chậu khác. Nhờ vậy, chỉ từ vài nhánh ban đầu, gia đình có thể duy trì và nhân thêm những bụi sả mới để sử dụng lâu dài.