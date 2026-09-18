Mặc áo phông đi làm: Vừa đẹp chuẩn old money, lại vừa hack tuổi trẻ trung

Điểm khiến áo phông ngày càng được yêu thích chính là sự đa dạng về kiểu dáng và cách mix đồ.

Bên cạnh những kiểu sơ mi quen thuộc, ngày càng có nhiều nàng công sở lựa chọn áo phông để diện đi làm. Từng bị xem là item chỉ dành cho những ngày xuống phố hay phong cách casual, áo phông giờ đây đã có một "vị thế" khác khi được phối khéo léo với các món đồ thanh lịch. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, dễ vận động, áo phông còn giúp người mặc trông trẻ trung hơn mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần thiết nơi công sở. Đặc biệt, nếu biết lựa chọn kiểu dáng và màu sắc phù hợp, áo phông hoàn toàn có thể tạo nên những bộ trang phục mang tinh thần old money: tối giản, tinh tế, không phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Điểm khiến áo phông ngày càng được yêu thích chính là sự đa dạng về kiểu dáng. Không còn bó hẹp trong những mẫu áo cotton cổ tròn đơn giản, thị trường hiện nay có rất nhiều thiết kế để các nàng lựa chọn tùy theo môi trường làm việc và phong cách cá nhân. Nếu yêu thích vẻ ngoài trẻ trung, áo phông có họa tiết nhỏ, logo tối giản hoặc hình in tinh tế là lựa chọn đáng thử. Với những cô nàng theo đuổi phong cách cổ điển, áo polo lại mang đến vẻ thanh lịch và chỉn chu hơn nhờ phần cổ áo đặc trưng. Trong khi đó, áo phông trơn với các gam màu như trắng, đen, be, xám, xanh navy hay nâu lại đặc biệt phù hợp với tinh thần old money. Thiết kế càng đơn giản càng dễ phối, đồng thời tạo cảm giác đắt giá mà không cần quá nhiều phụ kiện. Những cô nàng cá tính có thể thử áo phông oversized, nhưng nên kết hợp cùng các món đồ có phom dáng gọn gàng để tổng thể không bị luộm thuộm. Ngược lại, áo phông dáng ôm sẽ phù hợp với người thích vẻ ngoài nữ tính, gọn gàng và có phần sành điệu hơn.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của áo phông là khả năng kết hợp với nhiều item vốn quen thuộc trong tủ đồ công sở. Cách đơn giản nhất là phối áo phông trơn với quần âu. Một chiếc áo trắng kết hợp cùng quần âu đen, xám hoặc be tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Nếu muốn tăng cảm giác sang trọng, nàng có thể sơ vin áo, thêm thắt lưng da và một đôi loafer hoặc giày cao gót mũi nhọn. Áo phông cũng đặc biệt hợp với chân váy. Chân váy bút chì giúp tổng thể trở nên nữ tính, chuyên nghiệp, trong khi chân váy chữ A hoặc chân váy dài lại mang đến cảm giác mềm mại, thanh lịch hơn. Với những nàng thích phong cách old money, công thức áo phông trơn + chân váy dài + giày loafer là lựa chọn rất dễ áp dụng.

Vào những ngày thời tiết mát mẻ, áo phông có thể mặc bên trong blazer. Đây cũng là một trong những cách giúp item vốn rất casual trở nên phù hợp với môi trường công sở. Blazer có phom đứng, quần âu và áo phông trơn tạo nên sự cân bằng thú vị: bên ngoài chuyên nghiệp nhưng tổng thể vẫn trẻ trung, hiện đại. Ngoài ra, áo polo cũng có thể phối cùng quần jeans tối màu hoặc quần kaki, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không quá nghiêm túc. Đây là công thức phù hợp với những môi trường làm việc có dress code thoải mái hơn.

So với sơ mi, áo phông thường tạo cảm giác mềm mại và đời thường hơn. Không có cổ áo cứng, hàng cúc hay phom dáng quá nghiêm chỉnh, item này dễ khiến diện mạo trở nên năng động và trẻ trung. Tuy nhiên, "hack tuổi" không đồng nghĩa với việc chọn áo càng nhiều màu sắc, họa tiết càng tốt. Ngược lại, những thiết kế đơn giản, vừa vặn thường mang lại hiệu quả tốt hơn. Một chiếc áo phông trắng chất liệu đẹp, phối cùng quần âu và phụ kiện tối giản đôi khi còn trẻ trung hơn một mẫu áo in hình quá lớn.

Đây cũng chính là điểm khiến áo phông có thể kết hợp với phong cách old money. Tinh thần của old money vốn đề cao sự tiết chế, chất liệu và phom dáng thay vì chạy theo xu hướng. Khi chọn áo phông có màu sắc nhã nhặn, ít logo và phối cùng những món đồ có đường cắt may đẹp, nàng hoàn toàn có thể tạo nên vẻ ngoài vừa trẻ vừa sang.

Để áo phông không khiến diện mạo trở nên quá xuề xòa, điều đầu tiên cần chú ý là chất liệu. Những mẫu áo quá mỏng, dễ nhăn hoặc bị dão sau nhiều lần giặt nên được hạn chế. Áo có chất liệu đứng phom vừa phải sẽ giúp tổng thể trông chỉn chu hơn. Tiếp theo là kích cỡ. Áo oversized vẫn có thể mặc đi làm nhưng nên có chủ đích trong cách phối đồ. Nếu áo đã rộng, quần hoặc chân váy nên gọn gàng hơn để tạo sự cân bằng. Với áo dáng ôm, hãy ưu tiên những thiết kế không quá bó sát.

Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng. Trắng, đen, be, xám, navy, nâu hoặc các gam màu pastel nhẹ thường dễ ứng dụng trong môi trường công sở hơn những màu neon quá nổi bật. Cuối cùng, đừng quên hoàn thiện tổng thể bằng phụ kiện. Một chiếc đồng hồ thanh lịch, thắt lưng da, túi có phom cứng, loafer hoặc giày cao gót tối giản có thể ngay lập tức nâng cấp một chiếc áo phông tưởng như rất đời thường.

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Suy cho cùng, áo phông đi làm không phải lựa chọn để "ăn mặc cho có". Khi được chọn đúng kiểu dáng, chất liệu và phối cùng những món đồ thanh lịch, item này vừa giúp nàng thoải mái suốt ngày dài, vừa tạo hiệu ứng trẻ trung mà không đánh mất vẻ chuyên nghiệp. Đặc biệt với những ai yêu thích phong cách old money, một chiếc áo phông tối giản chính là món đồ đáng có trong tủ quần áo công sở.