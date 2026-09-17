"Cơ trưởng đẹp nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ": Rời đồng phục là lên đồ cực bén, váy áo qua tay đều được nâng tầm

Gu thời trang của nữ cơ trưởng xinh đẹp này đang là nguồn cảm hứng mặc đẹp cho các chị em theo dõi bộ phim Bay Vào Tim Anh.

Bay Vào Tim Anh là một trong những bộ phim ngôn tình xứ Trung đang nhận được nhiều yêu thích từ các mọt phim, gây ấn tượng với nhịp phim thư thả cùng cách khai thác mô-típ “cũ nhưng không sến” đầy thú vị, xoay quanh chuyện tình giữa nam chính tổng tài và nữ chính phi công. Trong phim, nữ chính Lưu Tá Ninh (vai Nguyễn Tư Nhàn) gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn cùng loạt tạo hình đẹp mãn nhãn. Đầu phim, cô là một tiếp viên hàng không luôn nuôi khát vọng bước vào buồng lái, để rồi sau những hiểu lầm cùng công sức gian khổ tập luyện, cô cũng chạm tới ước mơ, từ một nữ tiếp viên xinh đẹp trở thành nữ phi công tài năng, luôn đạt thành tích nổi bật trong các kỳ đánh giá.

Tạo hình của Lưu Tá Ninh trong Bay Vào Tim Anh là một trong những điểm khiến khán giả khó rời mắt. Dù khoác lên mình đồng phục tiếp viên, diện trang phục phi công, thay đổi giữa tóc ngắn và tóc dài cho đến style đời thường, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung, thanh tú và khí chất cuốn hút. Ngắm loạt outfit của cô nàng trong phim, chị em cũng có thể bỏ túi thêm nhiều gợi ý mặc đẹp hay ho và thú vị, từ những set đồ đơn giản, năng động đến các công thức nữ tính, điệu đà.

Trong một outfit, Lưu Tá Ninh ghi điểm với set đồ đơn giản mà xinh sang khi diện áo yếm chấm bi, mix cùng quần jeans năng động. Công thức phối đồ không cầu kỳ nhưng tôn lên vẻ trẻ trung, phóng khoáng, giúp nữ diễn viên khoe trọn khí chất ngút ngàn

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Nữ phi công xinh đẹp của "Bay Vào Tim Anh" tiếp tục ghi điểm với thiết kế áo dài tay có phần lưới đầy trendy, mix cùng quần jeans ống loe rộng. Cô chọn cách sơ vin gọn gàng, giúp tổng thể trông thanh thoát, chỉn chu mà vẫn giữ được nét trẻ trung, phóng khoáng

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Lưu Tá Ninh diện set xanh dương nịnh mắt với áo lệch vai kết hợp cùng quần đính ngọc. Thiết kế tổng thể không hề cầu kỳ, nhưng những chi tiết ngọc được điểm xuyết khéo léo lại trở thành điểm nhấn đắt giá, giúp outfit nổi bật và sang hơn hẳn

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Một gợi ý mặc đẹp khác từ Lưu Tá Ninh dành cho chị em là công thức áo cổ V mix cùng chân váy dài. Set đồ mang vẻ nữ tính, thanh lịch mà không hề cầu kỳ, trong đó phom dáng ôm vừa vặn giúp đường nét tổng thể trông gọn gàng, tôn dáng hơn. Đây cũng là kiểu phối dễ áp dụng, diện đi làm hay đi chơi đều xinh

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Công thức áo yếm bên trong, khoác cardigan bên ngoài hứa hẹn sẽ được yêu thích trong mùa Thu Đông năm nay, và Lưu Tá Ninh cũng có cách ứng dụng đầy khéo léo. Cô chọn áo yếm kẻ làm lớp nền, layer cùng cardigan bên ngoài, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung, thoải mái lại nữ tính, sành điệu

Gợi ý mua sắm: Áo - Cardigan

Lưu Tá Ninh diện đẹp với set gile mix cùng áo thun trắng, hoàn thiện bằng chân váy ngắn màu xám đồng điệu với gile. Cách phối này tạo vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn có nét chỉn chu, đặc biệt cách đồng bộ màu sắc giúp outfit trông hài hòa và siêu nịnh mắt

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Lưu Tá Ninh diện set kaki cực xinh với áo măng tô dáng dài, bên trong là áo thun trắng mix cùng quần short kaki. Thiết kế áo khoác và quần đồng bộ giúp outfit trông sành điệu, thời thượng, trong khi chiếc áo trắng lại khéo léo cân bằng tổng thể, mang đến nét đơn giản mà vẫn sang.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Bên cạnh những outfit sành điệu, năng động, Lưu Tá Ninh trong "Bay Vào Tim Anh" cũng nhiều lần khiến người xem mê mẩn với những màn lên đồ điệu đà. Điển hình là thiết kế đầm trắng dáng bồng bềnh, thướt tha với phần vai trễ nữ tính, giúp cô trông càng thêm phần yêu kiều và nổi bật.