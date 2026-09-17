Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng máy giặt

Khi dùng máy giặt, bạn có thể thêm một món đồ "nhỏ mà có võ” này để quần áo được bảo vệ tốt hơn trong quá trình giặt.

Máy giặt giúp việc nhà trở nên nhàn hơn rất nhiều, nhưng để quần áo vừa được làm sạch vừa giữ được độ bền, hạn chế nhăn và bai dão, cách cho đồ vào máy cũng là điều không nên bỏ qua. Bên cạnh việc phân loại quần áo hay lựa chọn chế độ giặt phù hợp, có một mẹo nhỏ khá đơn giản mà các gia đình có thể áp dụng, đó là sử dụng thêm bóng giặt hoặc túi giặt. Những món phụ kiện này không làm thay đổi quy trình giặt nhưng có thể hỗ trợ hạn chế quần áo bị cuốn, xoắn vào nhau hoặc va chạm quá nhiều trong lồng giặt, từ đó giúp việc giặt giũ nhẹ nhàng hơn với quần áo.

Túi giặt giúp bảo vệ những món đồ dễ hư tổn

Với những loại quần áo mỏng, đồ có chi tiết nhỏ, tất, đồ trẻ em hay các món dễ bị bai dão, túi giặt là phụ kiện khá hữu ích. Thay vì để quần áo tiếp xúc trực tiếp và liên tục với những món đồ khác trong lồng giặt, túi tạo thành một lớp bảo vệ giúp giảm bớt sự cọ xát và hạn chế tình trạng quần áo bị vướng vào nhau. Túi giặt cũng đặc biệt tiện khi giặt những món đồ nhỏ. Tất hoặc các phụ kiện nhỏ sẽ ít bị thất lạc trong quá trình giặt, đồng thời hạn chế việc chúng mắc vào khe, góc hoặc cuộn vào những món đồ lớn. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ cho quần áo vào túi là có thể giặt thoải mái. Mỗi túi chỉ nên chứa một lượng đồ vừa phải để nước và chất giặt tẩy vẫn có thể lưu thông. Nhồi quá đầy khiến quần áo bị bó chặt, khó đảo đều và hiệu quả làm sạch cũng có thể giảm.

Bóng giặt hỗ trợ quần áo ít bị cuộn và xoắn

Bên cạnh túi giặt, bóng giặt cũng là một phụ kiện được nhiều người sử dụng. Khi lồng giặt chuyển động, bóng có thể giúp các món đồ tách rời nhau hơn, hạn chế tình trạng quần áo cuộn thành một khối lớn. Nhờ đó, quần áo có thêm không gian để chuyển động và nước, chất giặt có thể tiếp xúc với vải tốt hơn. Trên thị trường hiện có khá nhiều loại bóng giặt với thiết kế và chất liệu khác nhau như bóng cầu gai, bóng giặt sinh học, bóng nhựa, bóng lông cừu... Mỗi loại có đặc điểm riêng, chẳng hạn bóng cầu gai hoặc bóng nhựa thường có bề mặt tạo ma sát để hỗ trợ tách quần áo, trong khi bóng lông cừu thường được sử dụng trong máy sấy để giúp đồ bớt dính vào nhau và có thể rút ngắn thời gian sấy. Vì vậy, khi lựa chọn, người dùng nên xem kỹ công dụng và hướng dẫn của từng sản phẩm để sử dụng đúng mục đích.

Lưu ý khi sử dụng túi giặt, bóng giặt

Một lưu ý khá quan trọng là không nên dùng quá nhiều bóng giặt cùng lúc. Nhiều người có tâm lý cho thêm bóng vì nghĩ càng nhiều thì quần áo càng được đảo đều, nhưng thực tế số lượng phụ kiện cần dùng nên dựa trên dung tích máy và hướng dẫn của sản phẩm. Cho quá nhiều bóng vào một mẻ giặt có thể khiến không gian bên trong lồng giặt bị chiếm thêm, các món đồ khó chuyển động tự nhiên. Trong quá trình máy vắt với tốc độ cao, những vật thể cứng hoặc nặng cũng có thể va đập vào lồng giặt, tạo tiếng ồn không cần thiết. Vì vậy, với bóng giặt, dùng vừa đủ thường tốt hơn dùng thật nhiều. Nếu sản phẩm có hướng dẫn cụ thể về số lượng theo khối lượng quần áo, người dùng nên ưu tiên làm theo hướng dẫn đó.

Ngoài ra, không phải quần áo nào cũng cần dùng túi giặt và cũng không phải loại bóng giặt nào phù hợp với mọi máy. Khi mua, nên lựa chọn sản phẩm có kích thước và chất liệu phù hợp, đặc biệt là túi có mắt lưới chắc chắn, khóa kéo hoặc phần đóng mở được thiết kế gọn gàng để không làm vướng quần áo. Với những món đồ đặc biệt mỏng hoặc có chi tiết dễ mắc, nên ưu tiên túi giặt phù hợp thay vì chỉ dựa vào bóng giặt. Ngược lại, với quần áo thông thường, bóng giặt có thể được xem như một phụ kiện hỗ trợ quá trình đảo đồ. Trước mỗi lần giặt vẫn nên kiểm tra túi và bóng để chắc chắn chúng không bị rách, nứt hoặc hư hỏng. Những phụ kiện đã xuống cấp có thể trở thành nguồn gây vướng hoặc làm ảnh hưởng đến quần áo trong quá trình máy hoạt động.

Đừng quên những "nguyên tắc" cơ bản khi dùng máy giặt

Túi giặt hay bóng giặt chỉ là những phụ kiện hỗ trợ. Để máy hoạt động hiệu quả và quần áo bền hơn, người dùng vẫn nên phân loại đồ trước khi giặt, không nhồi quá đầy lồng giặt và lựa chọn chương trình phù hợp với từng chất liệu. Đặc biệt, với quần áo có khóa kéo, móc cài hoặc các chi tiết dễ mắc, nên đóng khóa và kiểm tra kỹ trước khi cho vào máy. Sau khi giặt xong, cũng nên lấy đồ ra sớm, phơi hoặc sấy đúng cách thay vì để quần áo ẩm trong lồng quá lâu.