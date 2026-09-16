"Phú bà" Ngọc Loan đeo tạp dề Versace, dùng nồi gang 10 triệu/chiếc: Cứ vào bếp là có content triệu view

Bếp là một trong những khu vực đáng chú ý nhất trong cơ ngơi đắt đỏ của "phú bà" Ngọc Loan.

Nhắc đến “phú bà” Ngọc Loan, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những content vào bếp đầy chỉn chu, từ nấu nướng đến cắm hoa, món nào cũng được cô thực hiện khéo léo và đẹp mắt. Những khoảnh khắc đời thường ấy không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem mà còn giúp căn bếp của Ngọc Loan trở thành một trong những không gian được chú ý nhất trong nhà. Nằm trong căn biệt thự có view Landmark 81, gian bếp gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, phong cách tân cổ điển sang trọng và loạt đồ gia dụng được đầu tư mạnh tay. Từ chiếc tạp dề hàng hiệu, nồi gang cao cấp đắt đỏ đến những thiết bị nhà bếp hiện đại, chỉ nhìn qua cũng đủ thấy Ngọc Loan đã chịu chi thế nào cho không gian này.

Toàn cảnh khu vực bếp nấu

Căn bếp trong cơ ngơi của Ngọc Loan gây chú ý ngay từ cách phối màu đầy bắt mắt. Sắc trắng chủ đạo được điểm xuyết bằng những đường viền mạ vàng trên hệ tủ, tạo nên vẻ quý phái, sang trọng và phảng phất nét hoàng gia. Để không gian không bị quá nhẹ nhàng, mặt bàn và tường bếp được phủ gam đen vân đá, tạo thế tương phản ấn tượng, khiến từng đường nét nội thất càng thêm nổi bật. Không chỉ đẹp ở phần nhìn, căn bếp của Ngọc Loan còn ghi điểm bởi sự rộng rãi và chỉn chu trong cách bài trí. Hệ tủ, đèn trần cùng các thiết bị gia dụng đều được sắp xếp gọn gàng, vừa giữ cho không gian thoáng mắt vừa đảm bảo sự thuận tiện khi sử dụng. Sở hữu một không gian nấu nướng vừa đẹp vừa tiện nghi, không mấy khó hiểu khi Ngọc Loan rất chăm vào bếp và trổ tài nấu nướng.

Loạt đồ gia dụng đắt đỏ trong bếp

Căn bếp của Ngọc Loan không chỉ gây chú ý với diện tích rộng rãi, thiết kế sang trọng mà còn khiến nhiều người trầm trồ bởi loạt đồ gia dụng được cô đầu tư khá mạnh tay. Trong một clip nấu ăn, Ngọc Loan từng gây chú ý khi “đập hộp” tạp dề đến từ Versace. Theo giá hiện tại trên Saks Fifth Avenue - chuỗi cửa hàng bách hóa xa xỉ nổi tiếng của Mỹ, set 4 món Versace gồm 1 tạp dề, 1 đôi găng tay lò nướng và 2 khăn lau bếp có giá khoảng 450 USD, tương đương gần 12 triệu đồng.

Cũng trong đoạn clip này và một số video nấu nướng khác, dễ nhận ra Ngọc Loan sử dụng nhiều món gia dụng đến từ thương hiệu Smeg. Điển hình là bộ giá đựng dao có giá hơn 12 triệu đồng, cùng với đó là máy trộn bột đa năng có giá khoảng 15 triệu đồng. Những món đồ này không chỉ phục vụ việc nấu nướng mà còn góp phần tô điểm cho căn bếp thêm đẹp mắt, đồng điệu với tổng thể sang xịn của không gian.

Ngọc Loan mê nấu nướng nên những món đồ cô sắm cho gian bếp được đầu tư khá mạnh tay. Chiếc nồi gang Staub hình bí ngô của cô từng gây chú ý với thiết kế độc đáo, đẹp mắt, cùng với đó là mức giá không hề “dễ chịu”. Staub vốn được mệnh danh là “Hermès của nồi gang” nhờ thiết kế sang trọng cùng chất lượng cao cấp. Một chiếc nồi gang của thương hiệu này có giá dao động từ khoảng 6,6 triệu đến hơn 10 triệu đồng, tùy kích cỡ 24-28cm.

Trong gian bếp, Ngọc Loan sử dụng lò nướng Hafele – thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức. Các mẫu lò nướng của Hafele có phân khúc giá khá rộng, từ khoảng 10–50 triệu đồng; với những phiên bản cao cấp hoặc tích hợp thêm chức năng lò vi sóng, mức giá thậm chí có thể lên tới hơn 100 triệu đồng.

Không gian ăn uống cực chill

Góp phần làm đẹp cho căn bếp của Ngọc Loan là khu vực bàn ăn được bố trí ngay cạnh không gian nấu nướng. Đây cũng là một trong những góc được cô chăm chút kỹ lưỡng và thường xuyên xuất hiện trong các vlog nấu nướng, cắm hoa. Nổi bật tại đây là bộ bàn ăn dài với thiết kế tinh xảo, kết hợp cùng mẫu đèn chùm độc đáo, tạo nên vẻ sang trọng và ấn tượng cho không gian. Bên cạnh là vách kính lớn chạy sát khu vực bàn ăn, vừa đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, vừa mở ra tầm nhìn thoáng đãng với tiểu cảnh xanh mướt bên ngoài. Nhờ đó, góc dùng bữa không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên.