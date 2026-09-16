Căn nhà 18 tỷ của MC Thành Trung

Penthouse sang xịn của MC Thành Trung tọa lạc ở Hà Nội, rộng 260m².

Bên cạnh những căn nhà mặt đất, các căn hộ tầng cao cũng có sức hấp dẫn chẳng kém, nhất là khi được gia chủ dành nhiều tâm huyết chăm chút, biến mỗi góc nhỏ thành một điểm nhấn riêng. MC Thành Trung cũng sở hữu một cơ ngơi trên cao gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam MC sở hữu căn penthouse rộng 260m², có giá trị ước tính 18 tỷ đồng, tọa lạc tại Hà Nội. Được biết, đây là món quà anh dành tặng bà xã, được chăm chút chỉn chu từ nội thất, màu sắc đến cách bài trí, mang vẻ sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng của một tổ ấm.

Không gian phòng khách là một trong những khu vực gây ấn tượng trong cơ ngơi của MC Thành Trung. Căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, kết hợp gam màu trầm ấm, vừa toát lên vẻ sang trọng vừa tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu. Diện tích rộng rãi, cách bài trí đề cao sự tiện nghi trong sinh hoạt nhưng vẫn được chăm chút để mang đến trải nghiệm sống hiện đại. Đáng chú ý, căn hộ còn được Thành Trung trang bị hệ thống nhà thông minh với nhiều thiết bị có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại. Từ hệ thống chiếu sáng, rèm cửa đến bình nóng lạnh và các thiết bị điện khác đều được tích hợp, giúp các thành viên dễ dàng kiểm soát không gian sống chỉ với vài thao tác trên smartphone.

Khu vực phòng khách nổi bật với bộ sofa cỡ lớn màu đen làm điểm nhấn, kết hợp cùng một chiếc ghế thư giãn màu cam nổi bật, tạo nên sự tương phản bắt mắt. Phía sau sofa là hệ tủ lớn được tận dụng để trưng bày sách, đồ decor và những món quà lưu niệm, vừa tăng công năng vừa giúp không gian thêm sinh động. Chiếc tivi cỡ lớn được thiết kế âm tủ, mang đến tổng thể gọn gàng, hiện đại. Dù sở hữu nhiều đồ nội thất và vật dụng, phòng khách vẫn giữ được sự thoáng rộng nhờ cách sắp xếp khéo léo, có chủ ý. Vợ chồng Thành Trung cũng điểm xuyết thêm những bức tranh nghệ thuật cùng các chậu cây xanh, bình hoa tạo cảm giác ấm cúng và cân bằng cho không gian.

Khu vực bếp được vợ chồng Thành Trung bố trí theo kiểu không gian mở, rộng rãi và liền mạch, tạo nên tổng thể thoáng đãng cho cơ ngơi. Bàn ăn lớn đặt ngay gần khu vực bếp, trở thành nơi gia đình quây quần trong những bữa cơm hằng ngày hoặc đón tiếp bạn bè, người thân. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tủ trưng bày rượu được thiết kế sang trọng, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa thể hiện phần nào gu sống của gia chủ. Không chỉ chú trọng nội thất, vợ chồng Thành Trung còn khéo léo đưa những chi tiết mang tính nghệ thuật vào khu vực ăn uống. Những bức tranh, tượng trang trí cùng các chậu cây và hoa được sắp đặt xen kẽ, khiến không gian dù rộng và hiện đại vẫn giữ được cảm giác ấm áp, sinh động. Cách bài trí này cũng giúp khu vực bếp và bàn ăn có thêm dấu ấn riêng, thay vì chỉ đơn thuần là một không gian phục vụ sinh hoạt.

Trái ngược với gam trầm ấm bao phủ không gian sinh hoạt chung, phòng ngủ của vợ chồng MC Thành Trung lại mang sắc xám - trắng nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái ngay khi bước vào. Căn phòng không bày biện quá nhiều đồ đạc mà tập trung vào những món nội thất cần thiết, nhờ đó giữ được sự thoáng đãng và dễ chịu. Sự kết hợp giữa màu sắc nhã nhặn, chất liệu sang trọng cùng cách bài trí tinh gọn giúp nơi đây vừa hiện đại, tiện nghi vừa mang đúng tinh thần của một không gian nghỉ ngơi. Phía trên đầu giường được điểm xuyết bằng những bức tranh nghệ thuật, tạo thêm chiều sâu và một nét cá tính riêng cho căn phòng.

Khu vực thờ tự cũng được vợ chồng MC Thành Trung dành nhiều sự chăm chút. Cách bài trí chỉn chu, gọn gàng, hài hòa với phong cách hiện đại của căn nhà nhưng vẫn giữ trọn nét trang nghiêm vốn có. Những gam màu và chất liệu được lựa chọn vừa phải, tạo nên bầu không khí ấm cúng, tĩnh tại, mang đến cảm giác bình yên mỗi khi các thành viên trở về nhà.