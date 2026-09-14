Căn nhà 50 tỷ, rộng 800m² của Ngọc Trinh

Không gian sống của mỹ nhân sinh năm 1989 gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, chỉ riêng phòng ngủ đã rộng tới 250m².

Đầu tư cho không gian sống là điều nhiều người mong muốn, bởi một ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi không chỉ phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà còn phần nào phản ánh sở thích và cách tận hưởng cuộc sống của gia chủ. Khi điều kiện tài chính cho phép, mức độ đầu tư ấy càng có thể được đẩy lên một tầm khác, từ diện tích, thiết kế cho tới hệ thống tiện nghi bên trong. Ngọc Trinh cũng là một trường hợp như vậy.

Hiện cô sống trong căn biệt thự rộng khoảng 800m² tại TP.HCM, gồm 4 tầng, với chi phí hoàn thiện được ước tính lên tới 50 tỷ đồng. Thay vì lấp đầy ngôi nhà bằng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, không gian sống được định hướng theo phong cách hiện đại, thiết kế mở và đặc biệt chú trọng việc tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nhờ vậy, dù sở hữu diện tích vốn đã khá lớn, các khu vực bên trong vẫn tạo được cảm giác thoáng đãng và có sự kết nối với nhau. Từ phòng khách, phòng ngủ cho tới những khu vực sinh hoạt riêng, mỗi không gian đều được bố trí dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của gia chủ, đồng thời mang khá rõ dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến căn biệt thự này gây chú ý không chỉ nằm ở diện tích hay mức giá hàng chục tỷ đồng, mà còn ở số lượng tiện nghi và thiết bị được đầu tư bên trong.

Bên trong biệt thự của Ngọc Trinh

Biệt thự của Ngọc Trinh có tới 5 phòng kho lớn nhỏ, phục vụ nhu cầu lưu trữ quần áo, đồ đạc và các vật dụng cá nhân. Chỉ riêng chi tiết này cũng phần nào cho thấy không gian sống của cô rộng rãi đến mức nào. Phòng khách là một trong những không gian nổi bật với diện tích rộng, đủ sức tiếp đón hàng chục người mà vẫn giữ được sự thoải mái. Khu vực này được bài trí bộ sofa lớn màu trắng, kết hợp cùng hệ cửa kính rộng giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Từ bên trong, gia chủ có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra khoảng sân bên ngoài, nơi được phủ nhiều mảng xanh, tạo cảm giác gần gũi và thư thái. Ngay phía đối diện phòng khách là khu vực sân ngoài được Ngọc Trinh bố trí thêm một bộ bàn ghế. Đây là nơi cô có thể ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện hoặc tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn giữa không gian nhiều cây xanh.

Phòng ngủ của Ngọc Trinh rộng tới 250m², được chăm chút như một không gian nghỉ ngơi kết hợp thư giãn riêng tư và đầy đủ tiện nghi. Chỉ riêng không gian này đã được Ngọc Trinh đầu tư 12 chiếc điều hòa. Nổi bật ở trung tâm căn phòng là chiếc giường lớn với thiết kế bo tròn độc đáo, phía trên treo bức tranh chân dung Ngọc Trinh cỡ lớn, tạo điểm nhấn đậm chất cá nhân. Vốn có sở thích trưng bày những hình ảnh của chính mình trong nhà, cô cũng đưa dấu ấn này vào phòng ngủ, khiến từng góc nhỏ đều mang nét riêng rất đặc trưng.

Không gian lưu trữ quần áo, giày dép và phụ kiện của Ngọc Trinh khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp bởi số lượng đồ sộ. Trong biệt thự, nữ diễn viên dành nhiều khu vực với hệ thống tủ lớn để sắp xếp trang phục và các món đồ thời trang. Riêng giày dép đã lên tới khoảng 700 - 800 đôi, đủ để cô phải bố trí một không gian rộng rãi chuyên biệt chỉ để lưu trữ và trưng bày bộ sưu tập này. Dù sở hữu số lượng đồ khổng lồ, mọi thứ vẫn được phân chia và sắp xếp ngay ngắn, từ quần áo, giày dép đến phụ kiện, tạo cảm giác chẳng khác nào bước vào một showroom thời trang cao cấp ngay trong nhà.

Khu vực phòng tắm trong biệt thự của Ngọc Trinh tiếp tục gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, được thiết kế đầy đủ cả bồn tắm nằm và khu vực tắm đứng để thuận tiện sử dụng theo nhu cầu. Điểm đắt giá nhất của không gian có lẽ là hệ cửa kính lớn mở ra khoảng sân vườn xanh mướt bên ngoài, mang đến tầm nhìn thoáng đãng và cảm giác thư giãn chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Giữa không gian ngập cây xanh, Ngọc Trinh còn khéo léo trưng bày những bức ảnh chân dung, tạo thêm dấu ấn cá nhân cho căn phòng vốn đã vô cùng ấn tượng.

Từng góc nhỏ trong biệt thự của Ngọc Trinh đều mang đến cảm giác chill và thư giãn, ngay cả khu vực sân thượng cũng được cô chăm chút như một không gian giải trí riêng. Tại đây có bộ sofa lớn, bàn bi-a để vui chơi, trong khi một góc khác được dành làm nơi tập yoga, giúp Ngọc Trinh có thể vận động và rèn luyện thể dục thể thao ngay tại nhà. Cách bố trí vừa tiện nghi vừa thoáng đãng khiến sân thượng trở thành một trong những khu vực đáng tận hưởng nhất của căn biệt thự.