Thấy rắn chết trong vườn nhà nên làm gì đầu tiên?

Thấy rắn chết trong vườn, gia đình vẫn cần thận trọng trước khi lại gần và xử lý.

Buổi sáng bước ra vườn, ngay cạnh bụi cây hoặc một góc sân bỗng xuất hiện con rắn nằm bất động. Quan sát một lúc không thấy nó di chuyển, nhiều người sẽ nghĩ con vật đã chết và muốn nhanh chóng lấy chổi, xẻng hoặc thậm chí cầm đuôi mang đi. Tuy nhiên, đây lại là tình huống không nên xử lý quá vội. Rắn nằm bất động chưa chắc đã chết hoàn toàn; ngay cả khi con vật đã chết, việc tiếp xúc trực tiếp với vùng đầu và miệng vẫn tiềm ẩn rủi ro không cần thiết. Bởi vậy, thay vì nghĩ đến chuyện mang nó đi ngay, hãy bắt đầu bằng việc đảm bảo khoảng cách an toàn.

Việc đầu tiên: Giữ khoảng cách và coi nó như một con rắn vẫn có khả năng gây nguy hiểm

Khi phát hiện rắn nằm bất động trong vườn, việc đầu tiên không phải tìm cách mang nó đi mà là giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực. Nếu vị trí đó nằm gần lối đi, có thể tạm thời ngăn mọi người tiếp cận cho đến khi xử lý xong. Quan trọng hơn, đừng tiến lại gần chỉ để xác nhận xem rắn "chết thật chưa". Không dùng chân đá, lấy que chọc, lật bụng hay cầm đuôi kéo thử. Một con rắn nằm bất động vẫn có thể còn sống, đang bị thương hoặc phản ứng khi bị tác động. Ngay cả khi rắn đã chết, việc chạm vào vùng đầu và miệng cũng hoàn toàn không cần thiết. Nếu từ khoảng cách an toàn vẫn thấy thân hoặc đuôi có chuyển động, hoặc đơn giản là không thể chắc chắn con vật đã chết, hãy dừng ở bước này và coi nó như một con rắn còn sống. Khi đó, gia đình không nên tự thu gom mà nên tìm người có kinh nghiệm hoặc đơn vị phù hợp tại địa phương để hỗ trợ.

Nếu rắn đã chết và gia đình tự thu gom, tuyệt đối không nhặt bằng tay

Trong trường hợp đã xác định con rắn chết, nằm ở vị trí dễ tiếp cận và gia đình lựa chọn tự thu gom, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là không để tay tiếp xúc trực tiếp với xác rắn, đặc biệt ở vùng đầu và miệng. Trước khi xử lý, nên đi giày kín, đeo găng và chuẩn bị dụng cụ có cán đủ dài như xẻng. Có thể đặt sẵn một túi chắc chắn ở vị trí thuận tiện rồi dùng xẻng đưa toàn bộ xác rắn vào. Không cầm đuôi kéo đi, không nhấc bằng tay dù đang đeo găng và cũng không thử mở miệng, kiểm tra răng nanh hay tiến sát để nhận dạng loài.

Sau đó, túi cần được buộc kín; nếu túi mỏng hoặc có nguy cơ rò rỉ, có thể bọc thêm một lớp bên ngoài. Cách xử lý xác động vật có thể khác nhau tùy quy định từng nơi, vì vậy nếu gặp con rắn lớn, không rõ loài hoặc không biết có thể xử lý cùng rác sinh hoạt hay không, gia đình nên hỏi đơn vị môi trường hoặc cơ quan phụ trách tại địa phương. Không nên tùy tiện vứt xác xuống cống, ao hồ, sông suối hay bãi đất gần nhà.

Đưa xác rắn đi rồi, khu vực xung quanh cũng nên được dọn lại

Đây là bước không nên bỏ qua. Tuy nhiên, phát hiện một con rắn chết không đồng nghĩa quanh đó chắc chắn có cả ổ rắn, vì vậy cũng không cần hoảng hốt xới tung khu vườn hoặc thò tay vào từng hốc để tìm. Thay vào đó, hãy coi đây là dịp kiểm tra lại khu vực vừa phát hiện rắn. Mục tiêu không phải “săn” xem còn con nào khác hay không mà là làm sân vườn thông thoáng hơn, giảm những vị trí thuận lợi cho rắn và các loài động vật nhỏ trú ẩn. Gia đình có thể lần lượt:

1. Làm sạch dụng cụ vừa sử dụng: Xẻng, kẹp hoặc những vật đã tiếp xúc với xác rắn nên được vệ sinh kỹ. Sau khi hoàn tất, tháo găng cẩn thận và rửa tay bằng xà phòng, kể cả khi tay không trực tiếp chạm vào con vật.

2. Phát quang những khoảng cỏ mọc quá cao hoặc bụi cây quá rậm: Không cần chặt bỏ toàn bộ cây trong vườn, nhưng nên hạn chế những mảng cây cỏ um tùm sát nhà, sát lối đi hoặc che khuất hoàn toàn mặt đất.

3. Thu gom lá khô và cây cành rụng tích tụ lâu ngày: Những lớp lá, cành cây hoặc vật liệu hữu cơ chất thành đống có thể tạo ra nhiều khoảng kín, đồng thời là nơi trú của côn trùng và các động vật nhỏ.

4. Sắp xếp lại củi, gạch đá và đồ vật để lâu ngoài sân: Tấm gỗ, chậu cây bỏ không, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng cũ hay những đống củi đặt sát mặt đất đều tạo ra nhiều khe khuất. Nếu vẫn cần giữ, nên xếp gọn và hạn chế để thành những đống lộn xộn sát khu vực sinh hoạt.

5. Kiểm tra quanh nơi vừa phát hiện rắn nhưng tuyệt đối không thò tay vào chỗ không nhìn rõ: Gia đình có thể quan sát quanh gầm chậu, bụi cây, chân tường, kho chứa đồ và các khe hở. Nếu phải nhấc một tấm gỗ, viên đá lớn hay chậu cây lâu ngày chưa di chuyển, nên thao tác thận trọng và đứng ở vị trí có thể chủ động lùi ra.

6. Để ý xem quanh nhà có dấu hiệu của chuột hay không: Phân chuột, bao thực phẩm bị cắn, rác thức ăn để qua đêm hoặc tiếng động thường xuyên trong kho đều đáng để xử lý. Nhiều loài rắn tìm đến những nơi có nguồn thức ăn thuận lợi, trong đó có các loài gặm nhấm.

7. Kiểm tra những khe hở dẫn từ sân vườn vào nhà: Khoảng trống dưới cửa, khe quanh đường ống, lỗ hở ở chân tường, kho hoặc gara nên được xem lại và bịt kín phù hợp nếu có thể.

8. Trong vài ngày sau vẫn nên quan sát trước khi dọn những góc khuất: Bạn không cần liên tục đi tìm rắn, nhưng khi nhấc chậu cây, lấy đồ trong kho, dọn đống lá hoặc bước vào khu vực cỏ rậm, hãy nhìn kỹ trước và tránh đưa tay vào nơi không thấy rõ bên trong.

Sau cùng, không nên vì thấy con rắn đã nằm bất động mà bỏ qua các bước an toàn, nhưng cũng không cần hoảng hốt cho rằng trong vườn chắc chắn còn nhiều con khác. Thu gom mà không tiếp xúc trực tiếp, sau đó dọn gọn những nơi có thể trở thành chỗ trú ẩn và kiểm soát chuột quanh nhà là những việc thiết thực hơn cả.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo