Căn nhà 650m² của diva Hồng Nhung

Cơ ngơi của diva Hồng Nhung mang đậm hơi thở nghệ thuật, sở hữu view tuyệt đẹp ngắm trọn sông Sài Gòn.

“Cô Bống” Hồng Nhung là một trong những diva hàng đầu của làng nhạc Việt. Sở hữu loạt bản hit đình đám cùng nhiều giải thưởng uy tín, nữ ca sĩ sinh năm 1970 duy trì sức hút và vị thế vững chắc trong showbiz suốt nhiều thập kỷ. Thành công trong sự nghiệp giúp Hồng Nhung có cuộc sống đáng ngưỡng mộ cùng khối tài sản đáng nể, nổi bật trong đó là một bất động sản hạng sang - căn penthouse rộng 650m² tại TP.HCM, với tầm view ngắm trọn sông Sài Gòn.

Bên trong căn penthouse, mỗi không gian đều được nữ diva chăm chút tỉ mỉ, từ phòng ăn, phòng nhạc, căn bếp cho tới ba phòng ngủ và phòng để đồ. Không chỉ rộng rãi, tiện nghi, tổ ấm của Hồng Nhung còn gây ấn tượng bởi cách bài trí đậm chất nghệ thuật, thể hiện rõ gu thẩm mỹ và cá tính riêng. Trên mạng xã hội, Hồng Nhung thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như thu hoạch cây trái, cắm hoa hay tự tay trang trí, làm mới các góc decor trong nhà. Qua những đoạn clip ngắn ấy, khán giả cũng có dịp ngắm nghí từng góc nhỏ trong căn penthouse 650m², từ không gian sống ngập tràn cây xanh, hoa lá đến những khu vực được bài trí tinh tế, đẹp mắt và đậm dấu ấn của một nữ nghệ sĩ yêu nghệ thuật.

Mới đây, Hồng Nhung tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi khoe góc vườn xanh mát, đẹp chill chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Đây cũng là một trong những không gian mang ý nghĩa đặc biệt với “cô Bống”, được nữ diva dành nhiều tâm huyết chăm chút với đủ loại cây hoa cảnh, xen lẫn những cây ăn trái xanh tốt. Sự tỉ mỉ của Hồng Nhung còn thể hiện ở từng chi tiết nhỏ khi cô đặt một tảng đá lớn cùng hai tảng đá nhỏ trong khuôn viên, tạo điểm nhấn cho cảnh quan và mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh góc vườn, trong đoạn video, Hồng Nhung còn hé lộ phòng tắm được bài trí đẹp mắt, mang cảm giác thư giãn như một spa tại gia. Không gian có cây xanh, tranh nghệ thuật và cửa sổ đón gió, tạo sự thông thoáng. Theo chia sẻ của nữ diva, nhờ thiết kế mở và có nhiều khoảng xanh, phòng tắm luôn thoáng đãng, không lo cảm giác ẩm mốc hay bí bách.





Góc nào trong cơ ngơi rộng 650m² của Hồng Nhung cũng mang một vẻ đẹp riêng, đồng thời toát lên đậm chất nghệ thuật và gu thẩm mỹ tinh tế của nữ nghệ sĩ. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với những món nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, hài hòa về kiểu dáng và màu sắc.

Điểm nhấn đặc biệt trong ngôi nhà là những bức tranh, tác phẩm nghệ thuật được Hồng Nhung khéo léo bài trí ở nhiều góc. Sự hiện diện của tranh ảnh khiến không gian trở nên có chiều sâu, vừa đẹp mắt, vừa phảng phất đúng tinh thần của một người nghệ sĩ yêu cái đẹp. Thiên nhiên cũng len lỏi vào từng góc sống thư thái của Hồng Nhung qua những chậu cây xanh, bình hoa được chăm chút. Bên cạnh đó, các món nội thất với họa tiết đa dạng, màu sắc sinh động tạo nên những điểm nhấn thú vị, khiến tổng thể căn nhà vừa sang trọng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi, ấm áp và đậm dấu ấn cá nhân.

Không gian bếp và khu vực ăn uống cũng đẹp chẳng kém những góc khác trong cơ ngơi của Hồng Nhung. Khu bếp rộng rãi, thoáng đãng, được bố trí bàn đảo, vừa tăng tính tiện nghi vừa tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Thay vì thiết kế hệ tủ bếp trên quen thuộc, Hồng Nhung lựa chọn hai tầng kệ mở để lưu trữ gia vị, bát đĩa và cả một vài cuốn sách. Cách bài trí tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng có chủ ý, mọi món đồ đều được sắp xếp gọn gàng, hài hòa, tạo nên sự cân bằng giữa nét phóng khoáng và tính khoa học. Nhờ vậy, căn bếp vẫn giữ được vẻ thoáng mắt, không hề mang cảm giác chật chội hay rối mắt.

Khu vực ăn uống được Hồng Nhung bố trí một bàn ăn dài, nổi bật bên cạnh hệ cửa kính lớn. Từ khu vực này, Hồng Nhung có thể phóng tầm mắt ngắm trọn quang cảnh thành phố cùng dòng sông Sài Gòn, biến mỗi bữa ăn thành một khoảng thời gian thư thái, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của không gian sống.



