Cặp vợ chồng nghỉ hưu gây sốt vì ngôi nhà sạch đến khó tin: Nhìn căn bếp mới hiểu vì sao dân mạng hỏi “có thật sự sống ở đây không?”

Sống trong một ngôi nhà nhiều năm nhưng mọi thứ vẫn gọn gàng, sạch sẽ như vừa dọn vào không phải chuyện dễ. Chính vì vậy, không gian sống của một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở Trung Quốc khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa tò mò: Làm thế nào để giữ nhà sạch đến mức gần như không có dấu vết sinh hoạt?

Có một kiểu nhà không cần nội thất đắt đỏ, cũng chẳng chạy theo những xu hướng trang trí mới nhất nhưng chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta thấy dễ chịu. Ngôi nhà của cặp vợ chồng đã nghỉ hưu này là một ví dụ như vậy.

Sau khi những hình ảnh về không gian sống được chia sẻ trên mạng xã hội, căn nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến nhiều người ấn tượng không phải một món đồ nội thất đặc biệt hay thiết kế cầu kỳ, mà là cảm giác sạch sẽ, ngăn nắp và có trật tự ở gần như mọi góc.

Thậm chí, có người còn đùa rằng: "Nhà sạch thế này liệu có thật sự có người sống không?", bởi từ phòng khách, bàn ăn cho tới gian bếp, rất khó bắt gặp những món đồ đặt sai vị trí hay các dấu vết lộn xộn thường thấy trong một căn nhà có người sinh hoạt hàng ngày.

Phòng khách không nhiều đồ nhưng càng nhìn càng thấy dễ chịu

Bước vào phòng khách, điều dễ nhận thấy nhất là cách gia chủ kiểm soát số lượng đồ đạc rất tốt.

Không gian sử dụng gam màu trầm ấm, đồ nội thất bằng gỗ tạo cảm giác chắc chắn và có phần cổ điển. Những ô cửa sổ lớn đưa nhiều ánh sáng tự nhiên vào bên trong, nhờ vậy dù sử dụng khá nhiều màu gỗ tối, căn phòng vẫn không có cảm giác nặng nề.

Ghế sofa được bố trí vừa đủ, không kê quá nhiều bàn ghế hoặc vật trang trí. Một vài chiếc gối tựa có màu sắc nhẹ nhàng giúp căn phòng bớt đơn điệu. Trên bàn trà là bộ ấm chén được đặt ngay ngắn, vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày vừa trở thành một phần trang trí tự nhiên.

Điều đáng chú ý là gia chủ không cố "lấp đầy" những khoảng trống. Nhiều người khi có nhà rộng thường có xu hướng mua thêm bàn phụ, ghế, kệ, tủ hoặc đồ trang trí vì sợ căn phòng trống trải. Nhưng ở đây, những khoảng trống lại chính là thứ giúp căn nhà có cảm giác thoáng và sạch.

Khu vực tường TV cũng được xử lý tương đối đơn giản. Hệ tủ và giá sách có đủ không gian lưu trữ nhưng các món đồ không bị chất kín. Sách, vật dụng trang trí được sắp xếp theo từng khu vực rõ ràng, nhờ vậy căn phòng vừa có dấu ấn cá nhân vừa không bị rối mắt.

Đây cũng là một trong những bí quyết quan trọng để nhà luôn gọn: không phải chăm chỉ dọn đồ hơn, mà là kiểm soát lượng đồ xuất hiện bên ngoài ngay từ đầu.

Bàn ăn cho thấy một nguyên tắc rất đơn giản: Dùng xong là trả về chỗ cũ

Khu vực ăn uống nối tiếp phòng khách, vẫn sử dụng bàn ghế gỗ tối màu nên tổng thể căn nhà khá thống nhất.

Trên mặt bàn gần như không có những món đồ sinh hoạt vụn vặt. Một bình hoa nhỏ trở thành điểm nhấn duy nhất, trong khi các đồ dùng khác đều được cất sau khi sử dụng.

Đây nghe có vẻ là một thói quen rất nhỏ nhưng lại quyết định khá nhiều đến mức độ gọn gàng của một căn nhà.

Trong nhiều gia đình, bàn ăn dần biến thành nơi đặt chìa khóa, túi xách, thuốc, giấy tờ, đồ vừa mua về, đồ ăn chưa cất… Khi các vật dụng không có "địa chỉ cố định", mặt bàn rất dễ trở thành nơi chứa đồ tạm và chỉ vài ngày sau sẽ đầy lên.

Ngược lại, gia chủ của căn nhà này dường như áp dụng một nguyên tắc xuyên suốt: mỗi món đồ đều có vị trí riêng và dùng xong phải quay về vị trí đó.

Nhờ vậy, việc dọn nhà hàng ngày không còn là một "cuộc tổng vệ sinh", mà chỉ là vài thao tác nhỏ để đưa mọi thứ trở về đúng chỗ.

Căn bếp mới là khu vực khiến nhiều người thực sự nể phục

Nếu phòng khách sạch sẽ vẫn còn tương đối dễ hiểu thì căn bếp lại khiến nhiều cư dân mạng ngạc nhiên hơn cả.

Bởi bếp là khu vực dễ bẩn nhất trong nhà: dầu mỡ, nước, gia vị, thực phẩm và hàng chục dụng cụ nấu nướng được sử dụng liên tục. Chỉ cần vài ngày không dọn kỹ, mặt bàn và khu vực quanh bếp nấu đã có thể trở nên bừa bộn.

Thế nhưng gian bếp của cặp vợ chồng này gần như không có đồ thừa trên mặt bàn.

Tường được lát gạch sáng màu, các khu vực tủ và mặt bàn tạo tương phản vừa phải, khiến căn bếp trông sạch và có chiều sâu. Bát đĩa, dụng cụ nấu nướng, đồ khô đều được phân loại và cất trong tủ thay vì bày toàn bộ bên ngoài.

Điểm đáng học hỏi ở đây không nằm ở việc mua thật nhiều hộp lưu trữ. Thực tế, càng nhiều hộp nhưng càng nhiều đồ thì căn bếp vẫn có thể chật chội.

Gia chủ dường như làm ngược lại: giữ số lượng đồ ở mức đủ dùng, sau đó mới bố trí nơi lưu trữ cho từng nhóm.

Đây cũng là cách phù hợp với người bước vào tuổi nghỉ hưu. Khi không còn nhu cầu tích trữ quá nhiều đồ hoặc chạy theo các thiết bị nhà bếp mới, việc giảm bớt vật dụng giúp không gian nhẹ nhàng hơn, đồng thời giảm đáng kể thời gian lau chùi, sắp xếp.

Phòng ngủ không cầu kỳ nhưng tạo cảm giác thực sự để nghỉ ngơi

Phòng ngủ tiếp tục giữ tinh thần giản dị của toàn bộ căn nhà.

Đầu giường bằng gỗ tối màu tạo cảm giác ấm áp, trong khi ga trải giường sử dụng họa tiết nhẹ nhàng. Không xuất hiện quá nhiều đồ trang trí, đồ điện tử hay vật dụng chất quanh giường.

Cửa sổ đem ánh sáng vào phòng, kết hợp với cây xanh và rèm cửa tạo nên một không gian tương đối thư giãn.

Ở tuổi trung niên và sau nghỉ hưu, phòng ngủ càng ít lộn xộn càng có lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Việc phải bước qua đồ đạc, cúi xuống nhặt đồ hoặc liên tục di chuyển những món đồ không cần thiết không chỉ gây mệt mà còn có thể làm tăng nguy cơ vấp ngã.

Bởi vậy, một căn phòng "ít đồ nhưng đủ dùng" đôi khi đáng giá hơn nhiều so với một căn phòng đẹp nhờ chất đầy đồ trang trí.

Nhà sạch không nằm ở việc ngày nào cũng dành vài tiếng để lau dọn

Nhìn ngôi nhà này, nhiều người có thể nghĩ rằng chủ nhà hẳn phải dành phần lớn thời gian mỗi ngày cho việc dọn dẹp.

Nhưng thực tế, những căn nhà có thể duy trì sự gọn gàng lâu dài thường không dựa vào việc "dọn thật nhiều", mà dựa vào một hệ thống sinh hoạt đơn giản: mua ít đồ hơn, mỗi món có một vị trí cố định, mặt bàn hạn chế để đồ, dùng xong cất ngay và bỏ bớt những thứ không còn sử dụng.

Khi số lượng đồ trong nhà giảm xuống, diện tích cần lau dọn cũng tự nhiên giảm theo.

Đó có lẽ cũng là lý do căn nhà của cặp vợ chồng nghỉ hưu này khiến nhiều người thích thú. Nó không giống một căn nhà mẫu lạnh lẽo. Vẫn có bộ ấm trà, sách, hoa, cây xanh, ga giường họa tiết và những dấu hiệu rất rõ của cuộc sống thường ngày. Chỉ khác ở chỗ mọi thứ đều được đặt đúng vị trí.

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, nhiều cư dân mạng để lại bình luận rằng đây chính là kiểu nhà họ mong muốn khi về già: không cần quá lớn, không cần quá nhiều đồ, nhưng sạch sẽ và đủ thoải mái.

Có lẽ, một trong những thay đổi dễ chịu nhất khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời chính là nhận ra: chất lượng sống không nhất thiết tăng lên khi chúng ta sở hữu thêm nhiều thứ. Đôi khi, nhà càng ít đồ, việc nhà càng ít và cuộc sống lại càng nhẹ nhàng.

Và đó mới là điều khiến căn nhà này đáng để học hỏi hơn cả.