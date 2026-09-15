Thấy 2 con rắn quấn lấy nhau trong vườn nhà nên làm gì đầu tiên?

Hai con rắn quấn lấy nhau ngay giữa vườn là tình huống dễ khiến nhiều người vừa sợ hãi vừa bối rối không biết phải làm gì.

Một con rắn xuất hiện trong vườn đã khiến nhiều người dè chừng, nhưng cùng lúc nhìn thấy hai con quấn lấy nhau lại càng khó xử lý hơn. Có người sẽ nghĩ chúng đang giao phối nên cứ để yên, người khác lại sợ lát nữa cả hai tản ra mỗi con một hướng nên muốn nhanh chóng xua đi. Thậm chí, thấy chúng đang mải quấn lấy nhau, không ít người còn cho rằng đây là lúc dễ tiếp cận nhất. Thực tế, điều đầu tiên cần làm vẫn là giữ khoảng cách và đưa trẻ nhỏ, vật nuôi vào trong nhà. Không tiến tới tách hai con, không dùng gậy chọc, ném đồ vật hay tìm cách bắt một trong hai. Cũng không nhất thiết phải đứng gần để xem chúng đang làm gì. Hai con rắn quấn lấy nhau có thể liên quan đến giao phối, nhưng ở một số loài, con đực cũng có hành vi quấn, đẩy cơ thể khi cạnh tranh. Với người không có chuyên môn, việc cố xác định từ hình dáng hay hành vi rất dễ nhầm. Dù thuộc trường hợp nào, chúng vẫn có khả năng phản ứng khi bị quấy rầy.

Vậy hai con rắn đang ở giữa vườn thì xử lý ra sao?

Nếu chúng ở một góc sân tương đối xa nhà, không có người qua lại và vẫn có đường để rời đi, phương án đơn giản nhất là để yên và cho chúng thời gian tự di chuyển. Gia đình có thể đóng cửa dẫn từ sân vào nhà, giữ chó mèo bên trong rồi quan sát từ một vị trí an toàn. Đừng đứng thành vòng quanh hai con rắn hoặc chặn hướng chúng có thể bò đi. Việc tạo một khoảng trống xung quanh vừa giúp mọi người tránh tiếp xúc, vừa không khiến rắn bị dồn vào thế bí.

Nếu chờ một lúc mà chúng vẫn ở đó, trong khi vị trí quá gần cửa nhà hoặc khu vực bắt buộc phải sử dụng, có thể dùng vòi tưới phun nước nhẹ từ khoảng cách an toàn về phía sau rắn để khuyến khích chúng di chuyển ra xa nhà. Không dí vòi sát vào rắn, không dùng tia nước mạnh và đặc biệt không dồn chúng về phía góc tường, đống đồ, bụi rậm sát nhà. Mục đích chỉ là tạo một tác động nhẹ để chúng chọn hướng rời đi, chứ không phải tấn công hay kích động chúng. Còn nếu hai con bắt đầu tách ra, hãy để chúng đi. Đây là lúc càng không nên chạy theo một con vì sợ "mất dấu" con còn lại. Nếu chúng bò ra khỏi khuôn viên thì coi như tình huống trước mắt đã được giải quyết.

Khó hơn là trường hợp một hoặc cả hai con chui vào đống gạch, bụi cây rậm, hốc tường hoặc vị trí ngay sát nhà rồi biến mất. Lúc này đừng lập tức bới tung chỗ đó lên để tìm. Tạm thời cách ly khu vực và nhờ người có kinh nghiệm xử lý rắn hoặc đơn vị cứu hộ động vật phù hợp hỗ trợ nếu sự hiện diện của chúng gây nguy hiểm cho sinh hoạt. Sau khi chắc chắn cả hai con đã rời đi, lúc ấy mới đáng để nhìn lại khu vườn. Không phải vì thấy hai con rắn thì chắc chắn quanh nhà có "ổ rắn". Chỉ riêng việc chúng xuất hiện cùng nhau không đủ để kết luận điều đó. Tuy nhiên, một khu vườn có nhiều chỗ ẩn nấp và nguồn thức ăn phù hợp vẫn có thể hấp dẫn rắn ghé tới. Gia đình có thể dọn lại theo những điểm sau:

- Cắt gọn cỏ cao và những bụi cây quá rậm sát mặt đất, nhất là quanh chân tường, lối đi và khu vực trẻ nhỏ thường chơi. Không cần biến khu vườn thành sân trống, chỉ cần hạn chế những khoảng quá um tùm khiến người đi qua không nhìn được phía dưới.

- Thu dọn lá khô, cành cây, gạch đá, tấm gỗ, chậu cũ và đồ vật và chất thành đống lâu ngày. Đây đều có thể tạo ra những khoảng tối, kín cho rắn hoặc con mồi của chúng trú ẩn. Nếu một đống đồ đã nằm nguyên lâu ngày, quan sát kỹ trước khi dịch chuyển chứ đừng thò tay ngay vào bên dưới.

- Nếu nhà có đống củi, nên sắp xếp lại gọn gàng và tránh chất lộn xộn sát nhà. Khi lấy củi hoặc di chuyển đồ ngoài vườn, nên mang giày kín và nhìn kỹ vị trí định đặt tay, chân.

- Kiểm tra xem quanh vườn có chuột hay không. Phân chuột, thức ăn vật nuôi để ngoài trời qua đêm, thức ăn rơi vãi hay rác không đậy kín đều đáng xử lý. Giảm chuột cũng đồng nghĩa giảm một nguồn thức ăn có thể khiến một số loài rắn tìm tới.

- Nhìn lại các khe hở dẫn từ ngoài vào nhà, đặc biệt quanh chân cửa, đường ống hoặc những vị trí tường có lỗ hở. Nếu phát hiện khe đủ lớn để động vật nhỏ lọt qua thì nên xử lý phù hợp.

- Dọn từng khu vực một và luôn nhìn trước khi đưa tay vào chỗ khuất. Nếu vừa thấy rắn chui vào chính bụi cây hay đống đồ đó mà chưa biết nó đã rời đi hay chưa thì khoan dọn. Đừng vì muốn làm sạch vườn ngay mà vô tình biến mình thành người đi tìm rắn.

Điều quan trọng là không cần tìm cách "xử lý" bằng được hai con rắn ngay khi nhìn thấy chúng. Nếu có thể giữ khoảng cách và để chúng tự rời đi, đó thường là lựa chọn ít tạo ra tiếp xúc trực tiếp nhất. Chỉ khi rắn không rời đi, chui vào khu vực khó kiểm soát hoặc gia đình không thể tiếp tục sinh hoạt an toàn mới cần tìm người có kinh nghiệm hỗ trợ. Và sau cùng, cũng đừng quá lo rằng nhìn thấy hai con quấn nhau đồng nghĩa vườn nhà sắp có cả đàn rắn. Thứ đáng làm hơn là giải quyết đúng hai con đang xuất hiện trước mắt, sau đó dọn những nơi trú ẩn và nguồn thức ăn quanh nhà để khu vườn thông thoáng, dễ quan sát hơn.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo