3 vật nuôi có thể khiến rắn dè chừng, không bén mảng gần nhà

Chó có thể trở thành “chuông báo động” khi phát hiện rắn

Chó vốn được nhiều gia đình nuôi để trông nhà. Ngoài khả năng cảnh giới trước người lạ, chó cũng có thể phát hiện những động vật xuất hiện bất thường trong sân, vườn.

Một nghiên cứu về các cuộc chạm trán giữa chó và rắn tại Goa, Ấn Độ ghi nhận chó nuôi có thể phát hiện rắn trong khu vực nhà ở. Trong một số trường hợp, chó phản ứng khi phát hiện rắn, giúp chủ nhận biết sự xuất hiện của loài bò sát này.

Điểm đáng chú ý là lợi ích của chó không nhất thiết nằm ở việc trực tiếp “đuổi rắn”. Khi phát hiện rắn, chó có thể sủa, chú ý đến một khu vực bất thường hoặc cảnh báo chủ nhà.

Nhờ đó, con người có thêm thời gian để tránh xa và xử lý tình huống an toàn, thay vì vô tình bước đến gần rắn.

Ảnh minh họa.

Mèo có bản năng săn mồi, có thể tấn công rắn

Mèo có một lợi thế khác so với chó là bản năng săn mồi rất rõ. Khi phát hiện chuyển động của con vật nhỏ, mèo có thể tiếp cận, vồ hoặc truy đuổi.

Một nghiên cứu về tập tính săn mồi của mèo tại Australia ghi nhận mèo có thể bắt nhiều loại bò sát, trong đó có cả rắn. Một số cá thể thậm chí từng bắt và ăn rắn độc.

Nghiên cứu khác tại Bangladesh cũng ghi nhận mèo hoang săn rắn cùng nhiều loài bò sát như thằn lằn.

Điều này cho thấy mèo có thể phản ứng với rắn và trong một số trường hợp có khả năng tấn công chúng. Tuy nhiên, không nên coi mèo là “vũ khí” chống rắn. Rắn, đặc biệt là rắn độc, vẫn có thể gây nguy hiểm cho mèo và con người khi chúng bị dồn vào thế phòng vệ.

Nếu nuôi mèo, tác dụng thực tế hơn là giúp gia đình sớm nhận biết có động vật lạ xuất hiện trong khu vực sinh sống.

Ngỗng có thể phát hiện và phản ứng mạnh khi gặp rắn

Ở vùng nông thôn, quan niệm nuôi ngỗng để giữ nhà và cảnh báo khi có động vật lạ đã xuất hiện từ lâu.

Cơ sở thực tế của kinh nghiệm này nằm ở tập tính cảnh giới của ngỗng. Gia cầm có thể phản ứng mạnh khi phát hiện những chuyển động hoặc con vật bất thường xâm nhập vào khu vực chúng sinh sống. Một số cá thể còn có thể chủ động đuổi theo, mổ hoặc tấn công những con vật mà chúng coi là mối đe dọa.

Vì vậy, nếu nuôi ngỗng ở sân vườn, chúng có thể trở thành một “hệ thống cảnh báo” tự nhiên khi rắn xuất hiện.

Tuy nhiên, cũng giống chó và mèo, ngỗng không phải biện pháp chống rắn tuyệt đối. Rắn vẫn có thể tìm cách tiếp cận nhà nếu khu vực xung quanh có nhiều thức ăn, nơi trú ẩn hoặc bụi rậm.

Do đó, cách hiệu quả hơn là kết hợp việc nuôi vật cảnh với dọn sạch bụi rậm, phát quang những nơi rắn có thể trú ẩn, hạn chế chuột và nguồn thức ăn của rắn, đồng thời bịt các khe hở quanh nhà.

Đặc biệt, khi phát hiện rắn, không nên dùng chó, mèo hay gia cầm để tấn công hoặc tự mình bắt rắn. Hãy giữ khoảng cách an toàn và liên hệ người có kinh nghiệm để xử lý.