HNB Cosmetics: đối tác gia công mỹ phẩm chiến lược toàn cầu – kiến tạo thương hiệu triệu đô

Định vị là nhà sản xuất mỹ phẩm OEM/ODM đạt chuẩn GMP và ISO 9001, HNB Cosmetics tự hào là bệ phóng chiến lược cho hàng loạt thương hiệu thành công, mang đến giải pháp gia công toàn diện giúp các nhãn hàng nâng tầm vị thế.

‏Tổng quan nhà máy hiện đại của HNB Cosmetics

Trong kỷ nguyên kinh doanh mỹ phẩm hiện đại, sự thành công của một thương hiệu không chỉ đến từ những chiến dịch marketing bùng nổ, mà cốt lõi nằm ở chất lượng công thức và năng lực sản xuất bền vững. Bên cạnh nền tảng là đơn vị tiên phong nghiên cứu và sản xuất tấm cellulose sinh học tại Hàn Quốc, HNB Cosmetics luôn chủ động bắt kịp các xu hướng làm đẹp hiện đại để nghiên cứu sâu các giải pháp chăm sóc da đột phá, đáp ứng chính xác nhu cầu khách hàng. Chính sự nhạy bén này đã giúp HNB Cosmetics không ngừng bứt phá, khẳng định vị thế ‏ ‏vững chắc‏ ‏ trong ngành gia công mỹ phẩm và mang tinh hoa công nghệ từ "thủ phủ làm đẹp" Á Đông đến với thị trường Việt Nam bằng giải pháp chi phí tối ưu nhất. ‏

‏Mặt nạ sinh học Biocelluse

Từ đơn vị tiên phong tại Hàn Quốc đến nhà máy hiện đại tại Việt Nam‏

‏HNB Cosmetics được thành lập vào năm 2007 tại Hàn Quốc, với vị thế là doanh nghiệp tiên phong nghiên cứu và sản xuất tấm cellulose sinh học cho mục đích y tế và mỹ phẩm. Đây là bước đi nền tảng giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ cốt lõi ngay từ những ngày đầu thành lập.‏

‏Năm 2014, HNB Cosmetics chính thức đặt nền móng tại thị trường Việt Nam thông qua việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mỹ phẩm quy mô lớn. Bằng sự kết hợp chiến lược giữa nền tảng công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú tại Việt Nam, HNB Cosmetics đã tối ưu hóa bài toán chi phí sản xuất một cách vượt trội mà vẫn giữ vững chất lượng chuẩn quốc tế, tạo ra lợi thế cạnh tranh ‏ ‏mạnh mẽ cho‏ ‏ các đối tác trên thị trường.‏

‏Nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại của HNB Cosmetics

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Đối tác tin cậy của các thương hiệu trên toàn cầu‏

‏Không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu nội địa, HNB Cosmetics nhanh chóng khẳng định uy tín vững chắc trên trường quốc tế thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu. Nhà máy HNB Cosmetics đã đạt các chứng nhận ‏ ‏GMP, ISO 9001; đồng thời doanh nghiệp cũng có nghiên cứu sản xuất các nguyên liệu chiết xuất mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế khắc khe và các sản phẩm theo công thức thuần chay theo yêu cầu của khách hàng.‏

‏Với hơn 18 năm kinh nghiệm chuyên sâu, HNB Cosmetics tự tin vượt qua các hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường khó tính từ Châu Á, Châu Âu cho đến Châu Mỹ. ‏ ‏Đặc biệt vào năm 2020, một tạp chí uy tín tại Hoa Kỳ đã bình chọn HNB Cosmetics là một trong những nhà sản xuất mặt nạ Bio-cellulose tốt nhất thế giới.‏

‏Hệ thống giấy chứng nhận của HNB Cosmetics

Từ nguyên liệu tự nhiên đến sản phẩm thượng hạng‏

‏Điểm khác biệt giúp HNB Cosmetics trở thành ‏ ‏đối tác cạnh tranh hàng đầu‏ ‏ chính là năng lực tự chủ nguồn nguyên liệu, tiêu biểu là màng cellulose sinh học từ nước dừa lên men tinh khiết. Bên cạnh đó, trung tâm R&D của HNB Cosmetics đã nghiên cứu và sản xuất thành công hơn 100 loại chiết xuất tự nhiên nồng độ cao, ứng dụng trực tiếp vào các công thức mỹ phẩm để tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc da. Việc tự chủ từ nguồn nguyên liệu đầu vào giúp doanh nghiệp tối ưu hóa biên lợi nhuận cho đối tác, đồng thời kiểm soát độ an toàn và độ ổn định sinh học của công thức ở mức ‏ ‏nghiêm ngặt nhất‏ ‏.‏

‏Dựa trên nền tảng nguyên liệu sạch và công nghệ R&D tiên tiến, HNB Cosmetics sở hữu hệ sinh thái sản phẩm gia công toàn diện, đáp ứng trọn vẹn mọi phân khúc thị trường:‏

- ‏Gia công mặt nạ dưỡng da cao cấp: Nổi trội với dòng mặt nạ sinh học Bio-cellulose và mặt nạ sợi tre Bamboo Tencel với những đặc tính ưu việt giúp mang lại hiệu quả dưỡng da cao. Đây chính là những dòng sản phẩm lõi giúp HNB Cosmetics tạo tiếng vang lớn tại thị trường nội địa và tự tin vươn tầm quốc tế.‏

- ‏Gia công sản phẩm chăm sóc da (Skincare): Nghiên cứu và sản xuất trọn gói các giải pháp toàn diện, từ làm sạch (nước tẩy trang, sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết) đến dưỡng da chuyên sâu (Nước cân bằng da, tinh chất dưỡng da serum, kem phục hồi, kem chống nắng đa màng lọc thế hệ mới).‏

- ‏Gia công sản phẩm chăm sóc cơ thể (Bodycare): Gia công sữa tắm dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết cơ thể, kem dưỡng thể sáng da với hương thơm cao cấp và kết cấu mỏng nhẹ.‏

- ‏Gia công sản phẩm chăm sóc tóc (Haircare): Phát triển các dòng dầu gội, dầu xả, tinh chất dưỡng tóc giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe tự nhiên và an toàn cho da đầu. ‏

- ‏Gia công sản phẩm cho Spa chuyên sâu: Cung cấp các dòng sản phẩm cao cấp hiệu quả cao, phục hồi da sau liệu trình, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các cơ sở làm đẹp chuyên nghiệp.‏

- ‏Gia công sản phẩm dịu nhẹ cho em bé (Babycare): Nghiên cứu các công thức sữa tắm, dầu gội chuyên biệt với thành phần siêu lành tính, bảo vệ tối đa làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.‏