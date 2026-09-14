Cách đơn giản khiến máy giặt bớt rung lắc

Máy giặt rung khi hoạt động khá thường gặp, nhưng vẫn có những cách đơn giản để hạn chế.

Máy giặt đang chạy bình thường nhưng cứ bước sang giai đoạn vắt là bắt đầu rung, tiếng động cũng lớn hơn hẳn. Có nhà còn gặp cảnh chiếc máy hơi "nhúc nhích" khỏi vị trí sau một thời gian sử dụng. Những lúc như vậy, phản ứng đầu tiên thường là nghĩ máy có vấn đề hoặc tìm mua ngay một bộ đệm chống rung để kê phía dưới.

Tuy nhiên, chưa cần vội làm như vậy. Bản thân máy giặt khi hoạt động, nhất là lúc lồng quay ở tốc độ cao để vắt nước, vẫn có thể tạo ra rung động nhất định. Mức độ rung lại chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ vị trí đặt máy cho tới lượng và loại quần áo của từng mẻ giặt. Vì vậy, nếu máy chỉ rung nhiều hơn bình thường mà chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường rõ rệt, gia đình có thể bắt đầu từ những điều rất cơ bản.

Trước hết, hãy giúp chiếc máy đứng thật vững

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là điều đáng kiểm tra đầu tiên. Trong quá trình vắt, lồng giặt quay nhanh nên một chiếc máy vốn đã hơi cập kênh sẽ dễ rung rõ hơn. Gia đình có thể quan sát xem máy có đứng chắc trên sàn hay không, sau đó khi máy đã tắt, thử ấn nhẹ vào các góc phía trên. Nếu máy bập bênh, chân máy có thể cần được kiểm tra và điều chỉnh lại theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Mặt sàn cũng nên cứng và ổn định. Đặc biệt, đừng thấy máy rung rồi tiện tay lấy một miếng bìa, mảnh gỗ hay viên gạch chèn vào chân máy. Cách kê tạm này có thể khiến máy tưởng như đứng cân bằng lúc chưa hoạt động nhưng chưa chắc giữ được sự ổn định khi bước vào chu trình vắt. Một chi tiết khác cũng rất dễ bỏ qua là khoảng trống xung quanh. Nếu thân máy nằm sát tường, tủ hoặc một vật cứng, rung động vốn không quá lớn cũng có thể tạo thành những tiếng va đập khiến chúng ta có cảm giác chiếc máy đang rung dữ dội hơn thực tế.

Có hôm máy rung nhiều, có hôm lại rất êm: Hãy để ý mẻ đồ bên trong

Nếu vị trí đặt máy không có gì bất thường, chưa cần vội tìm lỗi ở thiết bị. Hãy nhớ lại xem tình trạng rung có xuất hiện ở tất cả các lần giặt hay chỉ xảy ra khi giặt một số loại đồ nhất định. Một chiếc khăn tắm lớn, chăn hoặc quần áo dày sau khi ngấm nước sẽ có trọng lượng và cách phân bố rất khác những món đồ thông thường. Trong quá trình máy chuẩn bị vắt, nếu đồ tập trung nhiều về một phía, lồng giặt có thể mất cân bằng tạm thời và rung nhiều hơn. Nhiều máy hiện nay có khả năng phát hiện và cố gắng phân bố lại tải trước khi tăng tốc vắt. Dù vậy, máy không phải lúc nào cũng có thể xử lý mọi mẻ đồ giống nhau.

Bởi thế, nếu máy vốn hoạt động bình thường nhưng bỗng rung mạnh ở một mẻ cụ thể, có thể tạm dừng theo đúng hướng dẫn, đợi lồng dừng hoàn toàn rồi kiểm tra xem quần áo có đang cuộn hoặc dồn thành một khối hay không. Với chăn, đồ dày hay vật dụng cồng kềnh, cũng nên sử dụng chương trình phù hợp nếu máy có trang bị và tuân thủ hướng dẫn về tải giặt của từng mẫu máy. Điểm quan trọng ở đây không phải cố gắng xếp từng chiếc áo thật đều trong lồng, mà là tránh những mẻ giặt quá tải hoặc có tải trọng phân bố quá bất thường.

Đệm chống rung có cần thiết không?

Đây cũng là thứ nhiều gia đình nghĩ đến ngay khi máy rung. Trên thực tế, các loại đệm hoặc chân chống rung phù hợp có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng không nên coi chúng là giải pháp mặc định.

Nếu máy đang cập kênh, chân chưa được điều chỉnh đúng hoặc nền đặt máy không ổn định, việc kê thêm một lớp vật liệu phía dưới chưa chắc giải quyết được nguyên nhân. Bởi vậy, tốt hơn hết vẫn là kiểm tra vị trí và chân máy trước, sau đó mới cân nhắc phụ kiện nếu thực sự cần và phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Với máy vừa mới mua, câu chuyện lại hơi khác. Nếu máy rung rất mạnh ngay từ những lần sử dụng đầu tiên, gia đình nên kiểm tra lại việc lắp đặt. Một số dòng máy, đặc biệt là máy cửa trước, có bu lông vận chuyển dùng để cố định các bộ phận trong quá trình di chuyển và cần được tháo trước khi vận hành. Tuy nhiên, mỗi mẫu máy có cấu tạo khác nhau, vì vậy không nên tự tháo bất cứ chi tiết nào nếu không chắc chắn mà nên xem tài liệu của đúng sản phẩm hoặc liên hệ đơn vị lắp đặt.

Rung nhẹ khi vắt chưa chắc là hỏng, nhưng rung dữ dội thì đừng bỏ qua

Sau khi đã kiểm tra những yếu tố đơn giản phía trên, gia đình cũng cần quan sát cách chiếc máy hoạt động qua nhiều lần giặt. Nếu máy chỉ rung ở một mức nhất định khi tăng tốc vắt rồi trở lại bình thường, không có tiếng động lạ và không dịch chuyển đáng kể, chưa thể chỉ từ đó kết luận thiết bị gặp trục trặc. Nhưng nếu trước đây máy khá ổn định mà gần đây rung ngày càng mạnh; máy thường xuyên dịch chuyển khỏi vị trí; xuất hiện tiếng va đập lớn, tiếng kim loại bất thường hoặc rung dữ dội dù mẻ giặt không có gì đặc biệt, lúc này không nên tiếp tục tìm cách kê chân hay chỉnh quần áo để "chữa".

Bên trong máy giặt còn có hệ thống treo, giảm chấn và nhiều bộ phận cơ khí khác có thể liên quan đến hiện tượng rung. Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn chiếc máy rung mà kết luận ngay bộ phận nào đang hỏng. Nếu hiện tượng mạnh hoặc kéo dài, cách hợp lý hơn là để kỹ thuật viên kiểm tra thực tế.

Còn trong quá trình sử dụng hàng ngày, gia đình cũng không cần quá ám ảnh chuyện làm sao để máy "không rung chút nào". Điều đáng quan tâm hơn là đặt máy chắc chắn, giặt đúng tải và để ý khi mức rung đột nhiên khác hẳn bình thường. Chỉ vài điều chỉnh nhỏ như vậy đã có thể giúp máy vận hành ổn định hơn trong nhiều trường hợp, đồng thời cũng giúp chúng ta nhận ra lúc nào hiện tượng rung thực sự cần được kiểm tra.