Lời khuyên cho những gia đình vẫn để đèn bàn thờ 24/7

Để đèn bàn thờ sáng 24/7 là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt.

Ở nhiều gia đình, đèn bàn thờ gần như không bao giờ tắt. Ban ngày ánh sáng có thể không quá rõ, nhưng khi đêm xuống, chiếc đèn nhỏ vẫn được duy trì như một phần quen thuộc của không gian thờ cúng. Có nhà giữ thói quen này từ nhiều năm, cũng có gia đình chỉ bật đèn vào một số thời điểm nhất định. Thực ra, chuyện có nên để đèn bàn thờ sáng 24/7 hay không khó có một câu trả lời áp dụng cho tất cả. Đây còn phụ thuộc vào nếp sinh hoạt và quan niệm của mỗi gia đình. Nếu nhà bạn vẫn muốn duy trì đèn liên tục, thay vì quá băn khoăn chuyện đúng - sai, có một vài điều thực tế đáng để lưu tâm.

1. Chọn loại đèn phù hợp nếu xác định sẽ bật trong thời gian dài

Nếu chỉ bật đèn một lúc rồi tắt, câu chuyện khá đơn giản. Nhưng khi chiếc đèn phải hoạt động cả ngày lẫn đêm, loại bóng đang sử dụng lại đáng được để ý hơn. Gia đình có thể ưu tiên đèn LED công suất phù hợp bởi loại này có hiệu suất năng lượng cao và thường tỏa ít nhiệt hơn bóng sợi đốt. Đây cũng là một lợi thế khi đèn được đặt ở khu vực bàn thờ, nơi thường có đồ gỗ và có thể xuất hiện nhiều vật dụng dễ cháy. Dù vậy, đừng vì đèn có công suất nhỏ mà đặt quá sát đồ vật xung quanh. Bóng, đui hay bộ nguồn vẫn có thể nóng lên trong quá trình hoạt động, vì vậy khu vực quanh đèn nên thông thoáng, không để giấy, vải hay đồ trang trí che phủ.

2. Đừng chỉ nhìn bóng đèn, hãy kiểm tra cả dây và ổ điện

Đây lại là phần rất dễ bị bỏ quên. Chiếc đèn nằm ngay trước mắt nên nếu bóng hỏng, mọi người sẽ nhận ra ngay. Trong khi đó, dây điện, phích cắm hay ổ cắm thường nằm khuất phía sau bàn thờ và có khi nhiều năm chẳng ai động tới. Nếu đèn được bật 24/7, thỉnh thoảng gia đình nên tranh thủ kiểm tra những vị trí này khi lau dọn. Dây đã nứt vỏ, ổ cắm lỏng, phích cắm đổi màu hay có dấu hiệu cháy xém đều không nên bỏ qua. Đặc biệt, nếu đang sử dụng mà thấy đèn chập chờn bất thường, ổ cắm nóng lên rõ rệt, xuất hiện tiếng lẹt xẹt hoặc mùi khét, hãy ngắt điện và kiểm tra thay vì tiếp tục để đèn sáng như thường lệ.

3. Hạn chế để dây điện, đèn quá gần nơi thắp hương hoặc vật dễ cháy

Bàn thờ là một trong những khu vực cần cẩn thận hơn với nguồn nhiệt và nguồn điện bởi ở đây có thể cùng lúc xuất hiện đèn, hương, nến, đồ gỗ, giấy và các vật trang trí. Vì muốn giấu dây cho đẹp, một số gia đình có thể cuộn dây lại, nhét bộ nguồn vào khe nhỏ hoặc để chúng chen giữa nhiều đồ vật. Cách bố trí này không thực sự lý tưởng. Dây và thiết bị điện nên được sắp xếp gọn nhưng vẫn cần có khoảng trống phù hợp, đồng thời tránh xa nguồn lửa và những thứ dễ bắt cháy. Nếu bàn thờ có nhiều loại đèn trang trí được lắp thêm qua từng năm, đây cũng là lúc nên xem lại món nào thực sự còn cần sử dụng, thay vì để hệ thống dây điện phía sau ngày càng chằng chịt.

4. Bật 24/7 không có nghĩa là lúc nào cũng phải để đèn sáng

Nếu gia đình có thói quen duy trì đèn bàn thờ cả ngày lẫn đêm và hệ thống điện vẫn đảm bảo, không nhất thiết phải thay đổi chỉ vì nghe rằng không nên bật liên tục. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm tắt đèn sẽ hợp lý hơn. Chẳng hạn, khi cả nhà đi xa trong nhiều ngày, đặc biệt với hệ thống đèn và dây điện đã sử dụng lâu năm, gia đình có thể cân nhắc tắt đèn nếu không có nhu cầu phải duy trì. Khi lau dọn bàn thờ, thay bóng, chỉnh dây hay xử lý ổ cắm, đèn cũng cần được tắt và ngắt nguồn trước khi thao tác. Riêng khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như mùi khét, đèn nhấp nháy, đui đèn hoặc ổ cắm nóng quá mức, dây điện hư hỏng…, việc tắt và ngắt nguồn nên được thực hiện ngay. Lúc này, an toàn điện quan trọng hơn việc cố duy trì thói quen bật đèn 24/7.

5. Đèn dùng lâu vẫn sáng tốt cũng đừng vì thế mà quên kiểm tra

Một chiếc đèn có thể hoạt động ổn định suốt nhiều năm, nhưng điều đó không có nghĩa toàn bộ hệ thống phía sau nó vẫn ở tình trạng như ngày đầu. Dây dẫn, đui đèn, phích và ổ cắm đều có thể xuống cấp theo thời gian hoặc chịu ảnh hưởng từ nhiệt, bụi và điều kiện sử dụng. Bởi vậy, không cần ngày nào cũng kiểm tra, nhưng mỗi lần tổng vệ sinh khu vực thờ cúng, gia đình có thể dành thêm vài phút quan sát hệ thống điện. Nếu thiết bị đã cũ, xuống cấp hoặc có dấu hiệu bất thường, nên sửa chữa hoặc thay thế phù hợp thay vì chờ đến khi đèn không sáng nữa mới xử lý.