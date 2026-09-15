Bà mẹ Nhật đưa 2 con về quê sống: Ngôi nhà gỗ khiến nhiều người mê vì càng nhìn càng thấy bình yên

Rời nhịp sống ồn ào để trở về vùng quê cùng hai con, người phụ nữ Nhật Bản tạo nên một căn nhà không quá cầu kỳ nhưng có sân vườn, nội thất gỗ, bếp mở và những khoảng sáng khiến người xem chỉ muốn sống chậm lại.

Có những ngôi nhà gây ấn tượng vì diện tích lớn, nội thất đắt tiền hay thiết kế khác biệt. Nhưng cũng có những ngôi nhà khiến người ta nhớ rất lâu chỉ bởi cảm giác dễ chịu mà nó mang lại.

Căn nhà của một bà mẹ Nhật Bản sống cùng hai con ở vùng quê thuộc kiểu thứ hai.

Không gian sống của gia đình không chạy theo sự sang trọng hay những món đồ cầu kỳ. Thứ nổi bật nhất là màu gỗ tự nhiên, ánh sáng, cây xanh và cách tổ chức không gian rất vừa đủ. Từ khoảng sân nhỏ phía sau nhà đến căn bếp mở, mọi thứ đều gợi cảm giác về một cuộc sống chậm rãi, yên tĩnh nhưng không hề buồn tẻ.

Khoảng sân nhỏ trở thành "phòng khách ngoài trời" của lũ trẻ

Ngay từ khu vực trước nhà, cây xanh đã xuất hiện khá dày. Những chậu cây được đặt quanh lối vào khiến ngôi nhà hòa vào cảnh quan xung quanh thay vì tách biệt hoàn toàn với thiên nhiên.

Phía sau phòng khách là một khoảng sân riêng, không quá lớn nhưng đủ để hai đứa trẻ vui chơi mỗi ngày.

Đây cũng là một trong những điểm đáng giá nhất của căn nhà. Thay vì dành toàn bộ diện tích cho không gian trong nhà, gia chủ giữ lại một phần cho sân vườn. Với gia đình có trẻ nhỏ, khoảng sân ấy gần như trở thành một "phòng chức năng" nữa: nơi các con chạy nhảy, chơi đùa và quan sát sự thay đổi của cây cỏ qua từng mùa.

Không cần quá nhiều thiết bị vui chơi, chính khoảng trống và thiên nhiên đã tạo nên một không gian tuổi thơ rất khác với cuộc sống trong các căn hộ thành thị.

Nội thất gỗ và trần cao khiến căn nhà luôn có cảm giác thoáng

Bước vào bên trong, màu gỗ gần như bao phủ toàn bộ không gian.

Sàn nhà, đồ nội thất, hệ tủ và nhiều chi tiết nhỏ đều sử dụng gam gỗ sáng. Đây là cách làm khá quen thuộc trong những căn nhà Nhật mang phong cách tự nhiên: không dùng quá nhiều màu sắc, thay vào đó tận dụng chất liệu để tạo cảm giác ấm áp.

Phòng khách có trần cao, nhờ vậy không gian dù không cần quá nhiều đồ trang trí vẫn tạo cảm giác rộng và thoáng.

Khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, màu gỗ càng trở nên dịu mắt. Đây cũng là lý do căn phòng gần như không cần những chi tiết trang trí quá mạnh. Ánh sáng tự nhiên, màu vật liệu và một vài món đồ gia đình đã đủ tạo nên cảm giác "có người sống" mà vẫn gọn gàng.

Điều đáng chú ý là ngôi nhà không theo kiểu tối giản lạnh lẽo. Đồ đạc vẫn hiện diện khá nhiều, đặc biệt là những vật dụng liên quan đến hai đứa trẻ, nhưng được sắp xếp có trật tự nên tổng thể không tạo cảm giác chật chội.

Phòng khách, bàn ăn và bếp nối liền nhau

Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất là thiết kế không gian mở.

Phòng khách, khu vực ăn uống và bếp được đặt trong cùng một mặt bằng, gần như không có những bức tường ngăn cứng.

Kiểu bố trí này giúp ánh sáng đi xuyên suốt căn nhà, đồng thời khiến khu vực sinh hoạt chung có cảm giác lớn hơn diện tích thực tế.

Với gia đình có con nhỏ, thiết kế mở còn có một lợi ích rất thực tế: cha mẹ có thể nấu ăn nhưng vẫn quan sát được trẻ đang chơi ở phòng khách hoặc ngoài sân.

Thay vì chia ngôi nhà thành nhiều căn phòng nhỏ, gia chủ ưu tiên một không gian chung lớn – nơi các thành viên có thể làm những việc khác nhau nhưng vẫn nhìn thấy và trò chuyện với nhau.

Đây cũng là chi tiết khiến căn nhà có cảm giác ấm áp hơn. Sự gắn kết không nằm ở đồ trang trí mà nằm ngay trong cách thiết kế mặt bằng.

Căn bếp mở không quá lớn nhưng cực kỳ gọn

Bếp được thiết kế theo dạng mở, nối trực tiếp với bàn ăn và phòng khách.

Gỗ tiếp tục là vật liệu chính, từ hệ tủ đến nhiều món đồ dùng nhỏ. Tuy nhiên, thay vì để quá nhiều vật dụng trên mặt bàn, gia chủ sử dụng khá nhiều hộp và khay lưu trữ.

Các loại hộp đựng nhỏ được chia theo từng nhóm đồ, giúp những vật dụng thường xuyên sử dụng vẫn nằm trong tầm tay mà không khiến căn bếp trở nên lộn xộn.

Đây là một mẹo đơn giản nhưng rất đặc trưng trong cách tổ chức nhà cửa của nhiều gia đình Nhật: không nhất thiết phải sở hữu ít đồ, quan trọng là mỗi món đồ đều có một vị trí cố định.

Nhờ vậy, sau khi nấu ăn hoặc sinh hoạt, căn bếp có thể nhanh chóng trở về trạng thái gọn gàng.

Gia chủ cũng không sử dụng một chiếc đèn trần lớn duy nhất. Thay vào đó là đèn treo kết hợp đèn chiếu điểm ở một số khu vực. Ánh sáng được chia thành nhiều lớp khiến căn nhà có cảm giác nhẹ nhàng hơn vào buổi tối.

Không gian đẹp nhờ những chi tiết rất nhỏ

Nếu nhìn riêng từng món đồ, căn nhà gần như không có chi tiết nào quá đặc biệt.

Một vài mảng tường màu xanh nhạt, đồ gỗ đơn giản, những chiếc hộp lưu trữ, cây xanh và vài món đồ trang trí nhỏ.

Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau, tổng thể lại rất hài hòa.

Điểm đáng học hỏi nằm ở cách gia chủ giữ bảng màu khá thống nhất. Màu gỗ, trắng, xanh nhạt và màu cây cối lặp lại xuyên suốt căn nhà. Không gian vì thế có nhiều đồ nhưng không bị rối mắt.

Thay vì mua thật nhiều đồ trang trí để làm đẹp nhà, người phụ nữ này dường như chọn cách để chính vật liệu, ánh sáng và đồ dùng hằng ngày trở thành một phần của nội thất.

Một ngôi nhà không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ khiến người ta muốn trở về

Điều khiến nhiều người yêu thích căn nhà có lẽ không phải một món nội thất cụ thể.

Đó là cảm giác cuộc sống trong nhà diễn ra chậm hơn: trẻ con chơi ngoài sân, ánh sáng chiếu qua những ô cửa, căn bếp nối với phòng khách và cây xanh xuất hiện gần như ở mọi góc.

Giữa lúc nhiều người tìm cách làm căn nhà ngày càng hiện đại, ngôi nhà này lại cho thấy một hướng khác: đôi khi sự thoải mái đến từ việc giảm bớt những thứ không cần thiết, dành nhiều diện tích hơn cho ánh sáng, khoảng trống và không gian sinh hoạt chung.

Sống ở thành phố hay nông thôn là lựa chọn riêng của mỗi người. Nhưng có lẽ điều đáng học từ căn nhà của bà mẹ Nhật này không nằm ở việc "bỏ phố về quê", mà ở cách cô tạo ra một nơi sống đủ bình yên để mỗi ngày trở về nhà cũng trở thành một niềm vui.