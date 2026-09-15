Căn nhà Hà thành, có bể bơi riêng của "BTV giàu nhất VTV"

Cơ ngơi của nữ BTV sang chảnh nhất nhì VTV gây ấn tượng với lối thiết kế hài hòa giữa nét cổ điển sang trọng và hơi thở hiện đại.

Nhà riêng của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo hay truyền hình luôn có một sức hút riêng. Không chỉ bởi độ rộng hay giá trị của cơ ngơi, điều khiến người ta tò mò hơn đôi khi lại nằm ở cách gia chủ chọn nội thất, phối màu và biến từng khoảng không gian thành nơi mang đậm cá tính của mình. Căn biệt thự của BTV Dương Ngọc Trinh tại Hà Nội cũng khiến người ta muốn ngắm kỹ bởi điều đó.

Sinh năm 1986, nữ BTV là gương mặt quen thuộc của các chương trình tài chính, kinh tế và từng được truyền thông gọi với biệt danh "BTV giàu nhất VTV". Bên cạnh sự nghiệp nổi bật, không gian sống của cô cũng nhiều lần thu hút sự chú ý. Căn nhà bề thế có bể bơi riêng, được thiết kế theo sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại. Đáng nói, sự sang trọng ở đây không chỉ đến từ những món đồ đắt giá mà còn nằm ở cách mọi thứ được sắp đặt hài hòa. Từ phòng khách, khu bếp cho tới những góc nhỏ trong nhà, mỗi nơi đều được chăm chút kỹ nhưng vẫn giữ cảm giác ấm cúng, thư thái, đủ để nhìn qua cũng phần nào cảm nhận được gu thẩm mỹ của nữ BTV.

Không gian sống sang xịn của BTV Dương Ngọc Trinh

Qua những hình ảnh được đăng tải trên MXH cá nhân, có thể hình dung phần nào về không gian sống sang xịn của gia đình BTV Dương Ngọc Trinh. Phòng khách gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại cùng hệ thống nội thất cao cấp. Không quá phô trương hay hào nhoáng, căn phòng vẫn toát lên vẻ sang trọng nhờ cách lựa chọn và sắp đặt từng món đồ đầy tinh tế. Từ nội thất lớn đến những món decor nhỏ đều được Dương Ngọc Trinh chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể hài hòa, ấm cúng và mang đậm dấu ấn riêng. Không gian phòng khách chủ yếu sử dụng tông trắng làm màu sắc chủ đạo, giúp căn phòng thêm sáng thoáng, thanh lịch và rộng rãi hơn.

Khu bếp trong cơ ngơi của Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với gam đen trung tính, bao phủ hệ tủ bếp và bàn đảo, tạo nên điểm nhấn đầy hiện đại cho tổng thể. Dù sử dụng tông màu trầm, khu vực này không hề tạo cảm giác bí bách nhờ được bố trí nội thất, thiết bị gia dụng hiện đại và cách sắp xếp khoa học. Đặc biệt, góc bếp luôn ngập tràn những bình hoa tươi do chính tay Dương Ngọc Trinh cắm, liên tục điểm xuyết sắc màu, giúp căn bếp thêm sinh động, mềm mại và có sức sống.

Trong không gian sống của Dương Ngọc Trinh, một chi tiết nổi bật là những bức tranh nghệ thuật được khéo léo điểm xuyết ở nhiều góc trong nhà. Từ tranh khổ lớn đến những tác phẩm nhỏ, đa phần mang màu sắc rực rỡ, nổi bật với phong cách trừu tượng, giúp không gian thêm phần sinh động và đậm hơi thở nghệ thuật. Những mảng màu được sắp đặt vừa đủ, tạo nên nét sang trọng, cổ điển nhưng vẫn thanh lịch, không hề nặng nề hay phô trương. Chỉ ngắm qua màn ảnh cũng đủ hình dung về một không gian sống đầy tính thẩm mỹ, thư giãn và chill, nơi mỗi góc nhỏ đều mang một dấu ấn riêng.

Khu vực cầu thang trong nhà được thiết kế chủ yếu bằng gỗ với tông nâu ấm, hài hòa với sàn gỗ và một số chi tiết nội thất xung quanh. Những sắc nâu, dù đậm hay nhạt, đều mang đến vẻ ấm áp, sang trọng mà vẫn rất đỗi gần gũi. Sở hữu cơ ngơi đẹp đẳng cấp, chẳng trách mỗi lần Dương Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh về không gian sống, dân tình lại không khỏi xuýt xoa trước gu thẩm mỹ tinh tế của nữ BTV.