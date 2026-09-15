Những mẫu váy liền sang chảnh, tôn dáng cực khéo, dịu dàng tựa mùa thu Hà Nội

Chỉ cần một chiếc váy phù hợp, bạn đã có thể tự tin xuống phố hay đến công sở với phong cách thanh lịch và cuốn hút.

Đã vào tháng 9 nhưng thời tiết vẫn vô cùng mát mẻ dễ chịu, các nàng tha hồ diện những bộ váy áo bay bổng mềm mại dạo phố hay tận hưởng những chuyến du lịch sắp tới. Nếu như họa tiết hoa mang đến nét dịu dàng ngọt ngào cho phái đẹp thì những thiết kế trơn màu nhìn tưởng đơn giản nhưng lại giúp các nàng công sở sang chảnh, cá tính hơn khi diện.

Cùng với nét công sở thanh lịch, chỉn chu, thiết kế của Lavish Design còn khéo léo tôn dáng và góp phần giúp các chị em sang chảnh, cá tính hơn khi diện váy.

Nơi mua: Lavish Design

Thiết kế của JEOR vừa hợp đến công sở, vừa có nét yêu kiều, sang chảnh để các chị em diện đến các buổi tiệc sang trọng.

Nơi mua: JEOR

Thiết kế của Masara với phần siết eo cách điệu lệch một bên vừa giúp tôn dáng người mặc, vừa tạo điểm nhấn giúp thiết kế thêm phần sang chảnh.

Nơi mua: Masara

Mang gam màu đặc trưng của mùa thu, thiết kế của MACI không chỉ đến công sở, mà chị em còn có thể điện đi cafe cùng bạn bè hay dạo phố đón nắng đầu thu.

Nơi mua: MACI

Với chất liệu lụa mềm mại, thiết kế của Everluxe là hiện thân của tất cả những nét duyên dáng, ngọt ngào của phái đẹp trong thu này.

Nơi mua: Everluxe

Dành cho những cô nàng sang chảnh, cá tính mà vẫn muốn thử những thiết kế váy hoa điệu đà, thiết kế của Emera chính là lựa chọn hoàn hảo nhất lúc này.

Nơi mua: Emera

Nhẹ nhàng, dịu dàng như nắng mùa thu, thiết kế của Ann Dan đủ sức đốn tim phái đẹp ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn.

Nơi mua: Ann Dan

Không cần những sắc màu nổi bật, thiết kế của GUCHI tập trung vào gam màu trắng tinh khôi điểm xuyết hoa văn mảnh mai, tất cả tạo nên một mẫu váy công sở thanh lịch, nhẹ nhàng mà không kém phần sang chảnh.

Nơi mua: GUCHI

Thiết kế của Ciel.Studio ghi điểm bởi sự dịu dàng, nhẹ nhàng từ kiểu dáng đến họa tiết hoa đi kèm.

Sang chảnh, kiêu kỳ và cực kỳ tôn dáng, mẫu váy của Dreamers hợp mọi vóc dáng, là thiết kế lý tưởng để các nàng diện trong thu này.



