5 kiểu quần "ruột" của Rosé

Rosé có cả loạt kiểu quần “chân ái” vừa dễ mặc vừa tôn dáng cực khéo.

Nhắc đến Rosé, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh nữ tính, mong manh với váy áo bay bổng. Thế nhưng nhìn kỹ street style lẫn outfit sân khấu của cô nàng mới thấy: Rosé thực chất là một tín đồ của quần. Từ jeans, quần tây cho tới cargo hay short siêu ngắn, nữ idol đều có những kiểu "ruột" được diện đi diện lại.

Sở hữu vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân dài vốn đã là lợi thế, nhưng cách cô chọn phom quần, cân đối tỷ lệ trên - dưới và kết hợp với những món đồ nữ tính mới là thứ khiến outfit vừa đẹp dáng, vừa giữ nguyên chất riêng. Lướt 1 vòng tủ đồ của "bông hồng nước Úc", nàng có thể bỏ gọn túi nhiều tips phối quần hay ho đó!

1. Quần jeans

"Ghệ cưng" số 1 trong tủ đồ đời thường của Rosé chắc chắn là jeans. Với jeans ống loe, Rosé thường chọn thiết kế ôm vừa vặn ở phần hông và đùi rồi mở rộng dần xuống dưới. Đây vốn là phom quần rất "nịnh" chân bởi đường cắt giúp phần thân dưới trông dài và cân đối hơn. Khi kết hợp cùng áo dáng ngắn, nữ idol càng dễ dàng tạo tỷ lệ eo cao - chân dài. Một chiếc blazer khoác ngoài là đủ đưa set đồ từ casual sang thanh lịch mà chẳng cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Ở những ngày muốn ăn mặc thoải mái hơn, jeans ống rộng lại được Rosé ưu ái. Thay vì cố cân bằng chiếc quần rộng bằng những món đồ quá basic, cô thường mix cùng áo hai dây ren, blouse xuyên thấu hay những thiết kế mềm mại. Chính sự đối lập giữa denim có phần bụi bặm và chất liệu nữ tính khiến tổng thể thú vị hơn, vẫn phóng khoáng nhưng không làm mất đi nét điệu đà đặc trưng của Rosé.

Nơi mua tham khảo: TheBlueTshirt MANGO

Chị em muốn học theo cũng rất dễ, cứ nhớ ngay công thức jeans ống loe hợp với những ngày cần hack dáng, còn jeans ống rộng nên đi cùng phần áo gọn hoặc có chất liệu mềm nhẹ để tổng thể không bị nặng nề là xong!

2. Quần tây

Không chỉ denim, quần tây ống rộng cũng là item được Rosé sử dụng khá linh hoạt. Cô ưu tiên những thiết kế cạp cao, phần ly phía trước rõ nét và ống quần dài gần chạm đất. Phom dáng này vừa tạo cảm giác thanh lịch, vừa kéo dài phần thân dưới cực hiệu quả.

Điểm đáng học hỏi là Rosé không mặc quần tây theo công thức công sở quen thuộc. Có lúc cô phối cùng cardigan crop top và áo khoác dáng dài với bảng màu beige đồng điệu. Khi khác, một chiếc áo len sát nách hay crop top họa tiết lại khiến chiếc quần vốn nghiêm túc trở nên trẻ trung hơn hẳn. Ngay cả khi diện quần xám rộng thùng thình, nữ idol vẫn giữ được tỷ lệ nhờ phần áo phía trên gọn gàng và nhấn thêm thắt lưng. Đây cũng là lý do quần rộng trên Rosé trông phóng khoáng chứ không hề "nuốt dáng".

Muốn áp dụng ngoài đời, chị em có thể ưu tiên quần tây cạp cao, ống suông rộng vừa phải, phối với áo ngắn hoặc sơ vin. Chỉ cần làm rõ vòng eo, một chiếc quần rộng cũng có thể trở thành món hack chân cực ổn.

3. Quần đen

Có những ngày chẳng muốn nghĩ xem hôm nay mặc màu gì, Rosé cũng có lựa chọn quen thuộc như bao chị em: một chiếc quần đen. Từ quần thể thao hơi loe, quần ống rộng cho tới denim đen, gam màu này xuất hiện liên tục trong street style của nữ idol. Rosé đặc biệt thích cách phối gần như monochrome, để cả phần trên lẫn phần dưới xoay quanh đen - xám - trắng. Hoodie rộng, áo hai dây hay jacket da khi đặt cạnh quần đen đều cho ra một tổng thể cool mà không cần cố.

Một điểm nhỏ nhưng khá đáng note là dù mặc đồ rộng, Rosé thường vẫn để lộ một khoảng eo hoặc chọn phần áo có chiều dài vừa phải. Nhờ vậy, outfit có nhiều lớp hay sử dụng toàn gam tối cũng không trở nên nặng nề.

4. Quần túi hộp

Đằng sau hình ảnh nàng thơ còn có một Rosé rất mê những chiếc quần cargo rộng và có phần hầm hố. Quần họa tiết, quần dù hay thiết kế túi hộp dáng dài đều từng được cô đưa vào loạt outfit sân bay, street style.

Cargo vốn dễ khiến vóc dáng trông nặng hơn bởi phần ống rộng và nhiều chi tiết, vì thế Rosé thường xử lý gọn ơ bằng cách làm gọn nửa trên. Áo crop top, tank top hoặc áo phông được kéo lên ngang eo tạo khoảng hở vừa đủ, cân lại độ phồng của chiếc quần. Sneakers tiếp tục giữ đúng tinh thần sporty, khỏe khoắn của set đồ.

Đáng chú ý là nữ idol không nhất thiết phải mặc cargo theo kiểu tomboy. Một chiếc áo ôm sát hay tank top khoét nhẹ vẫn có thể đưa chút nữ tính vào món đồ vốn khá mạnh mẽ. Nhờ vậy, outfit cá tính nhưng không bị xa rời phong cách đặc trưng của cô.





5. Quần shorts idol

Nếu những kiểu quần dài thống trị street style thì quần short lại gần như là item sinh ra dành cho những màn trình diễn của Rosé. Nữ idol chuộng short cạp cao, dáng ngắn và ôm gọn, từ kiểu đen tối giản đến denim tua rua hay chất liệu da.

Cách phối quen thuộc nhất cũng cực kỳ dễ nhận ra: quần càng ngắn, phần áo càng có độ rộng nhất định. Graphic tee, áo phông buộc vạt hay jersey dáng rộng vừa giúp outfit thoải mái hơn, vừa tạo tương phản với phần dưới nhỏ gọn. Khoảng eo được hé lộ nhẹ nhàng cũng giúp phân chia tỷ lệ cơ thể rõ hơn, khiến đôi chân càng có cảm giác dài miên man.

Tất nhiên, không cần phải diện short ngắn như đồ biểu diễn mới học được công thức này. Chị em có thể chọn short cạp cao với chiều dài vừa phải, thêm áo phông rộng và sơ vin hoặc buộc nhẹ ở eo là đã có ngay một combo hack dáng cho mùa hè.

Nơi mua tham khảo: EMLY.VN Calem Club



