Phản diện Đầu Xuân Tươi Sáng: Gương mặt đẹp như đồ họa, diện đồ công sở cuốn không rời mắt

Visual như AI đã hút mắt, style công sở của Kitty còn khiến hội chị em muốn học theo.

Không chỉ có nữ chính Thượng Chi Đào (Flora), "chị đại" phòng nhân sự Tracy hay cô bạn đồng nghiệp Lumi, Đầu Xuân Tươi Sáng còn sở hữu dàn nhân vật nữ với màu sắc riêng, mỗi người đại diện cho một kiểu phụ nữ khác nhau nơi công sở. Trong số đó, Kitty là cái tên dễ khiến người xem chú ý ngay từ những lần đầu xuất hiện. Nhân vật do diễn viên Ninh Tâm đảm nhận là đồng nghiệp của Thượng Chi Đào tại Lăng Mỹ, ban đầu giữ khoảng cách với nữ chính và không ít lần thể hiện sự cạnh tranh khá rõ ràng.

Nếu trong nguyên tác, Kitty có nhiều chi tiết dễ khiến nhân vật bị xếp vào tuyến đối đầu với nữ chính thì khi lên phim, hình tượng này đã được điều chỉnh theo hướng mềm mại và thực tế hơn. Kitty không phải kiểu "phản diện độc ác" chỉ xuất hiện để gây khó dễ cho Thượng Chi Đào. Cô là một người tham vọng, hiểu luật chơi nơi công sở, khao khát được công nhận và cũng có sự dè chừng trước một nhân tố mới có khả năng ảnh hưởng tới vị trí của mình. Chính vì thế, những va chạm giữa Kitty và Thượng Chi Đào phần nào phản ánh sự cạnh tranh rất thật ở môi trường làm việc. Đáng nói, càng về sau nhân vật càng cho thấy mình có giới hạn và nguyên tắc riêng, thậm chí sẵn sàng đứng cùng những đồng nghiệp nữ khi cần thiết.

Tạo hình của nhân vật Kitty trong phim.

Tạm gác diễn biến của nhân vật, Kitty còn khiến người xem khó rời mắt bởi visual sắc nét như AI cùng tủ đồ công sở gần như không biết đến hai chữ "mặc xấu". Nếu Thượng Chi Đào ghi điểm với phong cách trẻ trung của một cô gái mới bước chân vào ngành quảng cáo, Kitty lại mang màu sắc sắc sảo, hiện đại và trưởng thành hơn. Đặc biệt, style đi làm của cô không hề đóng khung trong combo sơ mi - quần âu quen thuộc mà linh hoạt với nhiều kiểu trang phục, vẫn giữ trọn vẻ chỉn chu và khí chất của một “chị đẹp công sở”.

Trong 1 phân cảnh phim, Kitty đã cho thấy cách phối áo măng tô khá đáng học hỏi. Cô chọn thiết kế dáng dài rộng màu nâu đất, layer bên trong áo len cao cổ màu be và chân váy đen cách điệu. Phần vai đứng phom tạo cảm giác mạnh mẽ, trong khi gam màu trung tính nhẹ nhàng lại giúp tổng thể bớt cứng nhắc. Đây cũng là mẹo hội chị em có thể áp dụng ngay: nếu áo khoác đen, xám khiến đồ đi làm hơi nghiêm túc, thử chuyển sang beige, hồng đất hay nâu nhạt để vẫn giữ điểm thanh lịch mà lại trông trẻ trung hơn hẳn.

Với áo hai dây satin xám phối cùng quần jeans ống loe trắng, Kitty tiếp tục cho thấy khả năng biến những món đồ khá đơn giản trở nên hút mắt. Hai gam màu sáng đặt cạnh nhau tạo cảm giác nhẹ nhàng, sang mắt, đồng thời tôn vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài miên man của cô nàng. Chất satin có độ rủ và bóng nhẹ cũng giúp tổng thể trông mềm mại, nữ tính hơn. Với môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái về trang phục như Lăng Mỹ, chị em hoàn toàn có thể bê nguyên set đồ này. Còn nếu công ty yêu cầu sự kín đáo và chỉn chu hơn, chỉ cần khoác thêm một chiếc blazer bên ngoài là outfit đã phù hợp với môi trường công sở mà vẫn giữ được nét thời thượng.

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Kitty cũng không giới hạn tủ đồ đi làm trong những món cơ bản quen thuộc. Cô phối quần jeans ống rộng với áo sơ mi lụa cách điệu màu vàng kem, tạo tổng thể nữ tính và thanh lịch. Đây cũng là công thức chị em có thể tham khảo cho những ngày muốn ăn mặc thoải mái hơn: chọn quần jeans phom đứng, ít chi tiết và kết hợp cùng một chiếc áo chỉn chu là đủ đẹp để đến công ty.

Vẫn là jeans nhưng khi đổi sang áo sát nách cổ cao màu kem, khí chất của Kitty lập tức chuyển sang hướng sắc sảo và trưởng thành. Thiết kế ôm vừa phải làm nổi bật phần vai, cổ và tạo tỷ lệ thân trên gọn gàng, trong khi quần jeans giúp set đồ không bị quá nghiêm tú. Đây cũng là một công thức nâng cấp jeans rất dễ: thay áo phông bằng knit top hoặc áo cổ cao có phom ôm vừa vặn, tổng thể lập tức chỉn chu hơn mà chẳng cần phối quá nhiều món.

Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans

Kitty thường xuyên trung thành với quần jeans khi đi làm, nhưng mỗi bản phối lại mang đến cảm giác khác nhau. Lần này, cô kết hợp jeans cạp cao với áo đen cổ cao tay lỡ, tạo nên tổng thể đơn giản nhưng vẫn tôn dáng và sang mắt. Phom áo gọn gàng cùng cách sơ vin giúp vòng eo nổi bật, đồng thời khiến đôi chân trông dài hơn. Đây cũng là công thức rất dễ học theo khi chị em không biết mặc gì đi làm, chỉ cần thêm thắt lưng, đồng hồ hoặc một đôi khuyên tai nhỏ là đủ hoàn thiện vẻ ngoài.