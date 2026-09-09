Hàng trăm ánh đèn flash không dìm nổi visual "chị đại" U50, ngắm style đời thường lại càng u mê lạc lối

Ở tuổi 46, mỹ nhân này vẫn gây mê với visual rạng rỡ và style cực có gu.

Ánh đèn flash trực diện vốn được xem là một trong những “bài test” nhan sắc khá khó nhằn, bởi chỉ một khoảnh khắc thiếu góc độ cũng dễ khiến đường nét gương mặt lộ nhược điểm. Thế nhưng với Gong Hyo Jin, những cú chớp sáng liên tục lại càng làm nổi bật phong độ của “chị đại”. Xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới ngày 13/8 vừa qua, nữ diễn viên sinh năm 1980 gây chú ý với diện mạo rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cùng vóc dáng thanh thoát. Không cần váy áo lộng lẫy hay trang sức phủ kín người, cô chỉ diện một thiết kế váy đen ngắn gọn gàng nhưng vẫn dễ dàng chiếm spotlight.

Nguồn: TikTok.

Không chỉ có khí chất riêng mỗi khi xuất hiện trước ống kính, Gong Hyo Jin còn là một trong những mỹ nhân Hàn sở hữu gu thời trang rất khó trộn lẫn. Điều thú vị là tủ đồ của cô chẳng cần toàn những món cầu kỳ hay chạy theo xu hướng mới nhất. Nữ diễn viên thường xoay quanh các item khá quen thuộc, nhưng cách chọn phom dáng, kết hợp màu sắc và mix&match lại luôn tạo ra một tổng thể phóng khoáng, có điểm nhấn. Chính nét riêng ấy khiến style đời thường của Gong Hyo Jin không chỉ thú vị để ngắm mà còn có nhiều công thức chị em có thể tham khảo.

Điển hình cho gu ăn mặc tưởng đơn giản nhưng rất đáng học hỏi của Gong Hyo Jin chính là chiếc váy cô diện trong lần xuất hiện mới nhất. Nữ diễn viên chọn mini dress đen dáng chữ A, phần thân có độ rộng vừa phải nên lên dáng thoải mái, trẻ trung mà vẫn giữ được nét nữ tính. Chiều dài trên gối khéo khoe đôi chân thanh thoát, giúp tổng thể nhẹ nhàng và không bị “nuốt dáng”. Gong Hyo Jin kết hợp tóc tết gọn, khuyên tai bản lớn và một đôi giày bệt, tạo nên diện mạo không cầu kỳ nhưng vẫn có chất riêng.

Đây cũng là kiểu váy chị em hoàn toàn có thể tham khảo cho tủ đồ bởi phom chữ A tương đối dễ mặc, trong khi sắc đen vừa linh hoạt vừa khó lỗi mốt. Muốn thanh lịch hơn có thể phối cùng slingback hoặc loafer, còn sneaker sẽ là lựa chọn phù hợp nếu muốn tổng thể trẻ trung, năng động.

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Nếu chị em đang tìm một công thức vừa trẻ trung, dễ mặc lại không cần mix&match quá cầu kỳ, set đồ của Gong Hyo Jin là gợi ý rất đáng tham khảo. Nữ diễn viên kết hợp cardigan crop màu hồng nhạt với jeans cạp cao ống rộng, tạo nên tổng thể đơn giản nhưng vẫn hút mắt. Phần áo ngắn tạo điểm rơi vừa vặn ở eo, trong khi quần dài và rộng giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Chẳng cần chạy theo quá nhiều món trendy, riêng sự kết hợp giữa sắc hồng ngọt ngào và denim khỏe khoắn đã đủ giúp diện mạo của người đẹp 8x trông tươi tắn, trẻ trung mà không rơi vào cảm giác “cưa sừng làm nghé”.

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Nếu muốn tìm một cách phối đồ cá tính hơn, chị em có thể tham khảo set đồ này của Gong Hyo Jin. Nữ diễn viên kết hợp áo ôm màu nâu với chân váy đen dáng lửng, buộc thêm áo khoác ngang hông và dùng túi đỏ làm điểm nhấn. Đôi boots đế dày càng khiến diện mạo thêm phá cách, cho thấy khả năng biến những món đồ quen thuộc trở nên thú vị và đậm chất riêng của Gong Hyo Jin.

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Ở một outfit khác, Gong Hyo Jin lại chứng minh hai gam màu trắng - đen chẳng hề nhàm chán nếu biết cách kết hợp. Cô diện sơ mi trắng cùng chân váy đen ngắn xếp ly, tạo nên vẻ ngoài vừa gọn gàng vừa trẻ trung, có chút tinh nghịch. Đây cũng là công thức rất dễ học theo bởi sơ mi trắng và chân váy đen đều là những món quen thuộc, chị em có thể tận dụng ngay từ tủ đồ sẵn có mà chẳng cần sắm sửa cầu kỳ.

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Một khía cạnh hoàn toàn khác của Gong Hyo Jin xuất hiện khi cô diện quần yếm denim rộng layering bên ngoài áo sơ mi trắng. Không cố định hình vòng eo hay khoe dáng, outfit ưu tiên sự thoải mái tuyệt đối nhưng chính độ rộng và vẻ có phần ngẫu hứng ấy lại rất đúng với chất riêng của nữ diễn viên. Quần yếm cũng không phải đặc quyền của tuổi đôi mươi. Với chị em ngoài 30 hay 40, hãy chọn denim đơn giản, phom rộng vừa phải và layer cùng áo trắng trơn thay vì quá nhiều màu sắc, họa tiết, thành quả sẽ trẻ trung nhưng không tạo cảm giác đang cố "hack tuổi".



