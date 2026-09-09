Một lọ toner tẩy da chết được hội beauty blogger “tận dụng đến giọt cuối cùng”: Vừa chăm da láng mịn, vừa dưỡng tóc chắc khỏe

Từ tẩy da chết, đến làm sạch da đầu, hỗ trợ cải thiện làn da body thô ráp..., lọ toner quen thuộc này còn có nhiều công dụng hơn bạn tưởng.

Nếu bạn từng nghĩ toner chỉ có nhiệm vụ cân bằng da sau bước rửa mặt, nhưng với cộng đồng beauty blogger một lọ toner có nhiều công dụng hơn các chị em vẫn tưởng. Ban đầu, đây vốn là chai toner tẩy tế bào chết quen mặt với hội skincare, thường được dùng sau bước làm sạch để giúp bề mặt da mịn màng, sáng và đều màu hơn.

Thế nhưng thời gian gần đây, các beauty blogger lại liên tục chia sẻ những cách tận dụng sản phẩm này theo một hướng khá bất ngờ: Không chỉ dùng cho da mặt mà còn chăm sóc tóc và da đầu, dưỡng da body và xử lý những vùng da sần ráp. Đó là lọ toner The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution.

Lọ toner tẩy da chết quen thuộc bất ngờ "hot" trở lại

The Ordinary Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner là toner tẩy tế bào chết hóa học dạng nước, với 7% Glycolic Acid, một loại AHA có khả năng loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da.

Glycolic Acid có kích thước phân tử nhỏ trong nhóm AHA, nhờ đó có khả năng tiếp cận bề mặt da hiệu quả, hỗ trợ cải thiện tình trạng da thô ráp, xỉn màu và không đều màu. Lọ toner giúp xử lý lớp tế bào chết trên bề mặt, từ đó giúp bề mặt da mịn màng và sáng hơn.

Sau khi làm sạch, dùng bông tẩy trang thấm toner và lau lên da, có thể dùng bông tẩy trang hoặc dùng tay vỗ toner lên da. Vì Glycolic Acid thuộc nhóm AHA có thể làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng, kem chống nắng ban ngày là bước không thể bỏ qua.

Nơi mua: The Ordinary Việt Nam

Lọ toner tẩy da chết khiến hội beauty blogger "phát cuồng" vì khả năng làm đẹp từ làn da đến mái tóc

Đây mới là phần khiến The Ordinary Glycolic Acid 7% trở thành một trong những sản phẩm được cộng đồng beauty tận dụng theo kiểu "một chai toner, đa công dụng".

(Nguồn: @lucyisdewy)

Nhiều cô nàng tóc đẹp có tuyệt chiêu riêng khi dùng lọ toner tẩy da chết này. Không chỉ dùng cho da mặt, họ còn dùng để tẩy da chết nhẹ nhàng cho da đầu. Không chỉ da mặt, da đầu cũng cần được "dọn dẹp" định kỳ để loại bỏ tế bào chết, dầu thừa và cặn sản phẩm tích tụ.

(Nguồn: @lucyisdewy)

Một bước tẩy da chết da đầu đúng cách có thể giúp da đầu thông thoáng, sạch gầu, cải thiện tình trạng bết tóc và tạo nền tảng giúp tóc mọc nhiều, chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Da đầu sạch cũng dễ hấp thụ dưỡng chất từ dầu dưỡng tóc, xịt dưỡng tóc...

(Nguồn: @fahcwp)

Dưỡng trắng vùng da dưới cánh tay, làm mềm khuỷu tay, đầu gối, làm mịn làn da body

Đây có lẽ là cách dùng khiến nhiều người cảm thấy "mở mang tầm mắt" nhất. AHA vốn có nhiệm vụ tẩy tế bào chết trên bề mặt da, vậy nên về mặt cơ chế, lọ toner này có thể dùng ở tất cả các vùng da trên cơ thể.

Đó có thể là:

- Khuỷu tay vốn dễ khô và sần.

- Đầu gối có bề mặt da dày, thô ráp.

- Cánh tay và chân khi da có cảm giác kém mịn.

- Những vùng body dễ tích tụ tế bào chết.

(Nguồn: @onlydung_2k)

(Nguồn: @onlydung_2k)

Một số người dùng thậm chí tận dụng lọ toner này cho vùng da dưới cánh tay hoặc bàn chân; các beauty blogger gần đây cũng "bắt trend" dùng toner AHA cho những vùng body để xử lý tình trạng thô ráp hoặc không đều màu.

(Nguồn: @deedongdanh, @linastore_mylinhorder)

Beauty blogger Hàn tận dụng triệt để lọ toner tẩy da chết để làm đẹp từ làn da đến mái tóc.

4 điều đừng quên nếu muốn tận dụng triệt để lọ toner AHA này

1 - Không tẩy da chết thường xuyên, liên tục

Việc tẩy da chết quá mức có thể gây tổn thương hàng rào bảo vệ da và da dầu nên với da mặt và da đầu chỉ nên thực hiện 1-2 lần/tuần. Các vùng da sần sùi thô ráp như khuỷu tay, đầu gối có thể tăng tần suất dùng 3-4 lần/tuần.

2 - Tránh vùng da đang tổn thương

Không sử dụng trên da nhạy cảm, bong tróc hoặc bị tổn thương; tránh vùng quanh mắt và không để sản phẩm tiếp xúc với mắt.

3 - Tiết chế các bước tẩy da chết

Khi đã dùng một sản phẩm tẩy da chết, nên thận trọng với việc "chồng" thêm nhiều hoạt chất tẩy da chết mạnh trong cùng routine.

4 - Không được bỏ qua bước chống nắng

AHA có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng, vì vậy chống nắng và hạn chế phơi nắng là điều đặc biệt quan trọng trong thời gian sử dụng. Với da dầu nên đội mũ, chống nắng cẩn thận.