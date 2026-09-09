Mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân, sống chill trong căn nhà mặt phố 3 tầng rộng 70m²

Cơ ngơi rộng 70m² của mỹ nhân này gây ấn tượng với vẻ hiện đại, sang trọng, góc nào cũng ngập tràn cây hoa.

Nguyễn Đình Như Vân (SN 1991) là người đẹp đầu tiên đăng quang ngôi vị Miss Global (Hoa hậu Toàn cầu) 2025 tổ chức tại Thái Lan. Không chỉ ghi dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế, nàng Hậu còn tiếp tục nhận được sự chú ý khi trở thành người đẹp Việt duy nhất lọt vào danh sách 100 đề cử của giải thưởng Miss Global Beauties (Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025) do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố vào tháng 4 vừa qua.

Trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Hoa hậu Như Vân hiện tận hưởng cuộc sống viên mãn với sự nghiệp ngày càng rực rỡ, đồng thời một mình chăm sóc và nuôi dạy hai cô con gái. Sau nhiều năm sinh sống tại chung cư, mới đây nàng Hậu quyết định chuyển sang một căn nhà phố 3 tầng tại TP.HCM để hai con có thêm không gian sinh hoạt rộng rãi, thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Cơ ngơi mới có diện tích khoảng 70m², được Như Vân chăm chút kỹ lưỡng, từ nội thất, cách bài trí đến những góc xanh trong nhà, tạo nên một tổ ấm vừa hiện đại, xinh xắn vừa mang đậm dấu ấn riêng của nàng Hậu.

Không gian phòng khách gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thiết kế xịn đẹp nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi. Ô cửa vòm được sử dụng khéo léo giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn, kết hợp cùng gam trắng chủ đạo và chất liệu gỗ tạo nên vẻ đẹp đơn giản mà sang trọng. Như Vân bố trí sofa và bàn trà tông trắng kem, điểm xuyết thêm hệ thống đèn, tranh treo tường, bình hoa cùng những chậu cây xanh, tất cả đều được sắp xếp vừa vặn, hài hòa. Đặc biệt, ngay cạnh cửa vòm là kệ đựng sách truyện, vừa tạo góc đọc sách thư giãn ngay trong phòng khách, vừa trở thành điểm nhấn duyên dáng, giúp không gian thêm sinh động và có chiều sâu.

Cạnh khu vực bếp là không gian bàn ăn được thiết kế đẹp mắt, mang đến cảm giác cực chill và thư giãn. Bộ bàn ăn bằng gỗ được đặt ở vị trí trung tâm, phía trên là hệ đèn thả cùng một bức tranh hoa khổ lớn, tạo nên góc dùng bữa vừa ấm cúng vừa giàu tính thẩm mỹ. Như Vân còn bố trí thêm một bộ chén trà để có thể nhâm nhi, thư giãn ngay tại đây, đồng thời khéo léo điểm xuyết sắc hoa tươi bằng những bình hoa được cắm và trưng bày chỉn chu. Cách bài trí này không chỉ khiến không gian thêm sinh động mà còn thể hiện rõ sở thích cắm hoa của cô, biến từng góc nhỏ trong nhà thành một khoảng thư giãn đầy thi vị.

Không gian ăn uống và khu bếp nấu trong nhà Như Vân được ngăn cách bằng hệ cửa kính, vừa tạo sự phân chia rõ ràng vừa giúp tổng thể giữ được độ thoáng và liền mạch. Khu bếp nổi bật với hệ tủ trắng kịch trần, mang đến vẻ gọn gàng, sáng sủa và hiện đại. Các thiết bị nhà bếp cũng được sắp xếp khéo léo, tận dụng tối đa diện tích mà vẫn đảm bảo sự thuận tiện trong quá trình nấu nướng.

Trên tầng 2, khu vực hành lang được Như Vân khéo léo bố trí một chiếc gương toàn thân cỡ lớn với phần viền mạ vàng mang đậm phong cách châu Âu. Không chỉ trở thành điểm nhấn nổi bật cho không gian, chiếc gương còn rất tiện dụng, giúp cô dễ dàng check outfit, chỉnh trang trang phục trước khi ra ngoài.

Là người đảm đang việc nhà, yêu thích cắm hoa, chăm cây, vậy nên Như Vân không thểbỏ qua khu vực sân thượng để tạo nên một góc xanh mát cho tổ ấm. Tại đây, cô trồng nhiều chậu cây xanh và tự tay chăm bẵm, biến sân thượng thành khoảng không gian trong lành, tràn đầy sức sống. Đây cũng là góc yoga yêu thích của Như Vân khi sở hữu diện tích tương đối rộng rãi, thoáng đãng, vừa thuận tiện tập luyện vừa giúp cô tận hưởng những phút giây thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành ngay tại nhà.