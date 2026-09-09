5 lời khuyên cho tất cả các gia đình uống nước đun sôi để nguội

Uống nước đun sôi để nguội là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình.

Mỗi sáng đun một ấm nước, chờ nguội rồi rót vào bình để cả nhà uống dần là cách đơn giản, tiết kiệm và đã trở thành thói quen ở không ít gia đình. Tuy nhiên, nước đã được đun sôi không có nghĩa là sau đó có thể để đâu, chứa thế nào hay dùng trong bao lâu cũng được. Chiếc ấm dùng hàng ngày, bình chứa nước và cả cách mọi người lấy nước uống đều có thể ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh. Dưới đây là 5 lời khuyên đơn giản mà các gia đình có thói quen uống nước đun sôi để nguội nên lưu ý.

1. Nước mang đi đun vẫn phải là nguồn nước phù hợp để ăn uống

Điều đầu tiên cần nhớ là đun sôi không thể biến mọi nguồn nước thành nước uống an toàn. Nhiệt có thể tiêu diệt nhiều vi sinh vật gây bệnh, nhưng không loại bỏ được tất cả các chất ô nhiễm hóa học hay kim loại có thể tồn tại trong nước. Bởi vậy, gia đình vẫn nên sử dụng nguồn nước phù hợp cho mục đích ăn uống. Nếu nước máy bình thường bỗng đổi màu, có mùi hoặc vị khác lạ, hay vừa xảy ra sự cố với đường ống, bể chứa, mọi người không nên nghĩ rằng chỉ cần đun sôi là có thể tiếp tục uống như bình thường. Nên kiểm tra nguyên nhân và chỉ sử dụng trở lại khi nguồn nước đã đảm bảo.

2. Đừng chỉ đổ nước vào ấm mỗi ngày mà quên vệ sinh bên trong

Đây có lẽ là thói quen dễ gặp nhất. Sáng đổ nước vào đun, hết lại thêm nước mới, trong khi chiếc ấm có khi cả tuần hoặc lâu hơn chẳng được nhìn kỹ bên trong. Sau một thời gian sử dụng, đáy và thành ấm có thể xuất hiện cặn khoáng, mức độ nhiều hay ít tùy nguồn nước. Lớp cặn này không đồng nghĩa nước trở nên "độc", nhưng để tích tụ quá nhiều vừa mất vệ sinh vừa có thể ảnh hưởng đến hiệu quả truyền nhiệt của thiết bị.

Vì vậy, mọi người nên kiểm tra và vệ sinh ấm định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì chờ tới khi cặn đóng thành lớp dày mới xử lý. Nếu dùng bình siêu tốc, tuyệt đối không ngâm cả thiết bị vào nước và cần giữ phần đế, dây điện, đầu nối điện khô ráo khi vệ sinh.

3. Nước nguội rồi thì bình đựng cũng phải sạch và có nắp

Đun nước sạch sẽ nhưng lại rót vào một chiếc bình lâu ngày chưa rửa thì công sức ở bước trước cũng mất đi phần nào ý nghĩa. Dụng cụ chứa nước uống nên được vệ sinh thường xuyên, đặc biệt là miệng bình, nắp và vòi lấy nước - những vị trí thường xuyên tiếp xúc với tay hoặc cốc.

Sau khi nước đã nguội, nên đựng trong bình sạch và đậy nắp thay vì để một ca nước mở cả ngày trên bàn. Nước sau khi đun vẫn có thể bị nhiễm bẩn trở lại trong quá trình bảo quản nếu tiếp xúc với tay, dụng cụ không sạch hoặc môi trường xung quanh. Gia đình dùng chai, bình nhựa cũng nên chọn sản phẩm phù hợp để chứa thực phẩm, đồ uống và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhất là khi nước vẫn còn nóng.

4. Đừng để nước cũ chưa hết lại liên tục châm thêm nước mới

Trong bình còn một ít nước từ hôm trước, nhiều người thấy tiếc nên cứ đổ nước vừa đun hôm nay vào chung. Một hai lần có thể không đáng kể, nhưng nếu việc này lặp đi lặp lại, chiếc bình sẽ rất lâu mới thực sự được dùng hết và mang đi rửa. Cách đơn giản hơn là đun lượng nước vừa với nhu cầu của gia đình, dùng hết trong khoảng thời gian hợp lý rồi vệ sinh bình trước khi chứa mẻ mới. Nhà ít người càng không cần đun một lượng quá lớn chỉ để nước nằm trong bình nhiều ngày. Nếu nước đã để lâu, xuất hiện mùi, vị bất thường hoặc nghi ngờ bị nhiễm bẩn thì nên bỏ đi. Đừng tiếp tục pha nước mới vào với suy nghĩ rằng nước vừa đun sẽ khiến phần nước cũ trở nên sạch trở lại.

5. Muốn giữ nước sạch, hãy để ý cả chiếc cốc và cách lấy nước

Một chi tiết rất nhỏ nhưng nhiều gia đình dễ bỏ qua chính là cách lấy nước. Chẳng hạn, cả nhà dùng chung một chiếc ca để múc trực tiếp trong bình, chiếc ca được đặt ngoài bàn cả ngày rồi lại tiếp tục nhúng vào nước. Lúc này, chính dụng cụ lấy nước có thể trở thành nguồn đưa chất bẩn trở lại bình.

Tốt hơn hết, gia đình có thể sử dụng bình có vòi hoặc rót trực tiếp từ bình ra những chiếc cốc sạch. Cốc, ca và những dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với nước uống cũng cần được rửa thường xuyên và để ở nơi sạch sẽ, khô ráo. Đặc biệt, nếu bình có vòi lấy nước, đừng chỉ chăm chăm rửa phần lòng bình. Vòi, nắp, gioăng và khu vực quanh miệng bình cũng cần được làm sạch, bởi đây lại là những vị trí dễ bị bỏ quên dù được sử dụng hàng ngày.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo