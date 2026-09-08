Lời khuyên cho các gia đình thường bảo quản trứng trong khay

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi bảo quản trứng trong khay.

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình bởi dễ chế biến, có thể dùng cho cả món mặn lẫn món ngọt và khá tiện để dự trữ tại nhà. Chính vì thường mua một lần nhiều quả để dùng dần, không ít gia đình có thói quen xếp trứng vào khay rồi bảo quản trong tủ lạnh. Cách làm này vừa giúp trứng được sắp xếp gọn gàng, hạn chế va đập, vừa thuận tiện mỗi khi cần lấy ra sử dụng. Tuy nhiên, đựng trứng trong khay cũng cần một vài lưu ý nhỏ để khu vực bảo quản luôn sạch sẽ, khô thoáng và hạn chế nguy cơ trứng bị nứt, ám mùi hay nhiễm bẩn từ môi trường xung quanh. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chú ý từ việc lựa chọn khay, cách xếp trứng cho đến vị trí đặt trong tủ lạnh là đã có thể bảo quản trứng ngăn nắp và hợp lý hơn.

Ưu tiên khay sạch, khô, có từng ô riêng

Khi đựng trứng, gia đình nên ưu tiên những loại khay có từng ô riêng cho mỗi quả. Thiết kế này giúp các quả trứng được cố định, hạn chế va chạm vào nhau trong quá trình lấy ra hoặc sắp xếp lại. Đặc biệt, nếu chẳng may một quả bị nứt, việc chia ô riêng cũng giúp hạn chế chất bẩn tiếp xúc trực tiếp với những quả còn nguyên vỏ.

Khay đựng trứng cũng nên có bề mặt sạch và hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng. Môi trường ẩm ướt có thể khiến bụi bẩn, vi khuẩn và mùi khó chịu dễ tích tụ hơn, nhất là khi khay được sử dụng trong thời gian dài. Vì vậy, nếu khay bị bẩn, gia chủ nên vệ sinh sạch sẽ, để khô hoàn toàn rồi mới xếp trứng vào. Với những gia đình thường xuyên mua trứng số lượng lớn, việc sử dụng một chiếc khay chuyên dụng có kích thước phù hợp cũng giúp việc bảo quản trở nên gọn gàng hơn, tránh tình trạng trứng bị xếp chồng lên nhau hoặc lăn qua lăn lại trong tủ lạnh.

Khi xếp trứng trong khay, nên đặt đầu to của quả trứng hướng lên trên

Một chi tiết nhỏ nhưng nhiều người có thể chưa để ý khi xếp trứng vào khay là hướng đặt quả trứng. Theo đó, nên để đầu to của quả trứng hướng lên trên, đầu nhọn hướng xuống dưới. Bên trong quả trứng có một khoảng không khí nằm ở phía đầu to. Khi được đặt đúng hướng, phần này nằm phía trên và giúp lòng đỏ được giữ ở vị trí ổn định hơn. Đây cũng là cách thường được áp dụng khi bảo quản trứng nhằm giúp trứng giữ được trạng thái tốt hơn trong quá trình lưu trữ. Quan trọng hơn, việc xếp trứng cùng một chiều còn giúp khay trứng trông gọn gàng, dễ kiểm tra và thuận tiện khi lấy từng quả ra sử dụng. Đây là một thao tác rất đơn giản, gần như không tốn thêm thời gian nhưng lại giúp việc bảo quản trứng trở nên khoa học hơn.

Khay đựng trứng cần được vệ sinh định kỳ

Không ít người chỉ chú ý đến việc giữ trứng sạch mà quên mất rằng chính chiếc khay đựng trứng cũng cần được vệ sinh. Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn, vụn thức ăn hoặc chất bẩn từ vỏ trứng có thể tích tụ trên khay. Nếu một quả trứng bị nứt và rò rỉ, phần chất lỏng còn sót lại càng dễ trở thành nguồn gây mùi và làm bẩn những vị trí xung quanh. Do đó, gia chủ nên kiểm tra khay thường xuyên, nhất là sau mỗi lần lấy trứng. Nếu phát hiện vết bẩn, nên vệ sinh ngay thay vì để lâu. Với khay có thể tháo rời hoặc khay chuyên dụng dễ làm sạch, việc vệ sinh định kỳ cũng thuận tiện hơn. Sau khi làm sạch, cần để khay khô hoàn toàn rồi mới tiếp tục sử dụng. Không nên xếp trứng vào một chiếc khay còn ướt bởi hơi ẩm bị giữ lại trong khu vực kín có thể khiến việc bảo quản kém vệ sinh hơn. Nếu sử dụng khay giấy hoặc khay vật liệu khó vệ sinh, gia chủ cũng nên thay mới khi khay đã bị ẩm, bẩn hoặc có dấu hiệu xuống cấp thay vì cố sử dụng trong thời gian dài.

Nên bảo quản khay trứng trong tủ lạnh, tránh đặt cạnh thực phẩm có mùi mạnh

Với điều kiện thời tiết nóng ẩm, đặc biệt vào những ngày nhiệt độ cao, bảo quản trứng trong tủ lạnh thường là lựa chọn phù hợp để duy trì chất lượng trứng tốt hơn. Khi đặt khay trứng vào tủ, nên ưu tiên khu vực bên trong tủ lạnh thay vì cánh cửa nếu có thể. Khu vực này thường ít chịu ảnh hưởng từ việc đóng mở cửa liên tục, nhờ đó nhiệt độ cũng ổn định hơn.

Một lưu ý khác là không nên đặt khay trứng ngay cạnh những thực phẩm có mùi mạnh như hành, tỏi, một số loại phô mai hoặc các món ăn đã chế biến có mùi đặc trưng. Vỏ trứng có nhiều lỗ nhỏ nên trong quá trình bảo quản, trứng có thể bị ảnh hưởng bởi mùi của những thực phẩm xung quanh. Tách trứng khỏi các nhóm thực phẩm nặng mùi sẽ giúp hạn chế tình trạng ám mùi không mong muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế việc lấy trứng ra khỏi tủ lạnh rồi để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài trước khi lại cất vào. Việc thay đổi nhiệt độ liên tục có thể tạo điều kiện cho hơi ẩm ngưng tụ trên bề mặt vỏ trứng, vì vậy tốt hơn hết là chỉ lấy lượng trứng vừa đủ dùng cho mỗi lần nấu nướng.

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