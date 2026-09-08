9.9 Lazada tung deal mỹ phẩm highend: Bobbi Brown, Sulwhasoo, Estee Lauder... đều góp mặt, chị em rốp rẻng sắm đồ skincare cho mùa thu thôi!

Mỹ phẩm high-end vốn chẳng mấy khi dễ xuống tay, thế nên gặp đúng dịp 9.9 có cả trợ giá, voucher lẫn quà tặng thì hội mê làm đẹp rất khó ngồi yên.

Mùa thu đến cũng là lúc nhiều chị em bắt đầu ngó nghiêng lại tủ mỹ phẩm, đổi kem dưỡng, bổ sung serum hay tìm một món skincare xịn xò để chăm da sau những tháng hè nắng nóng. Đúng lúc này, Lazada nhập cuộc với “9.9 Siêu Sale Thương Hiệu”, quy tụ khá nhiều cái tên quen mặt trong giới làm đẹp. Đáng nói, loạt sản phẩm lần này không chỉ có mức giá hấp dẫn mà còn đi kèm đủ kiểu trợ giá, voucher, Xu và quà tặng, đặc biệt có những set quà trị giá tới vài triệu đồng. Nếu wishlist đang có sẵn vài cái tên dưới đây thì chị em nhớ để mắt, bởi 9.9 có thể là dịp khá đẹp để chốt đơn.

1. Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base: Team mê lớp nền đẹp rất nên nghía qua

Nhắc đến những món mỹ phẩm vừa chăm da vừa hỗ trợ makeup, Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base từ lâu đã là cái tên được nhiều tín đồ làm đẹp biết tới. Em này tiện ở chỗ “2 trong 1”, vừa đóng vai trò kem dưỡng ẩm vừa có thể sử dụng như kem lót trước khi trang điểm. Chất kem giúp chuẩn bị bề mặt da trước lớp nền, đặc biệt hợp với những chị em không thích chồng quá nhiều lớp sản phẩm vào buổi sáng. Giá sản phẩm đang ở mức 2.130.000 đồng, nhưng đến 9.9 mới là lúc đáng để chị em chịu khó tính toán một chút. Deal có trợ giá + voucher sàn đến 35%, ngoài ra còn có thể giảm thêm tại Trang Xu. Một món high-end hơn 2 triệu mà gom được cả hai tầng ưu đãi thì rõ ràng hấp dẫn hơn mua vào ngày thường. Ai đã dùng gần hết kem lót hoặc đang muốn đầu tư một món giúp khâu chuẩn bị da trước makeup “xịn” hơn thì nhớ canh.

- Nơi mua: Lazada

2. Paula's Choice 2% BHA Body Smoothing Spot Exfoliant: Mua một món mà quà cáp đi kèm cũng rôm rả

Da mặt được chăm đủ bước nhưng da body lại thường xuyên bị bỏ quên. Nếu đang gặp tình trạng bề mặt da kém mịn hoặc muốn chăm sóc những vùng da dễ sần, Paula's Choice 2% BHA Body Smoothing Spot Exfoliant 210ml là một lựa chọn đáng chú ý. Sản phẩm chứa 2% BHA, hướng đến việc hỗ trợ loại bỏ tế bào chết và cải thiện bề mặt da body, dung tích 210ml cũng khá thoải mái để sử dụng. Nhưng thứ dễ khiến hội săn sale chú ý hơn cả lại là phần quà. Với mức giá 1.050.000 đồng, sản phẩm có chương trình mua 1 tặng 2, quà tặng lên tới 600.000 đồng. Chưa hết, chị em còn có thể săn voucher giảm đến 10%, giảm thêm với Xu đến 12% và Lazada trợ giá thêm đến 10%. Thế nên món này đừng chỉ nhìn giá rồi chốt ngay. Cứ bình tĩnh gom voucher, kiểm tra Xu và nghía kỹ phần quà trước khi thanh toán, biết đâu cùng một sản phẩm nhưng mua đúng 9.9 lại lời thêm được kha khá.

- Nơi mua: Lazada

3. Estée Lauder Advanced Night Repair 75ml: Chai serum hơn 5 triệu nhưng nhìn set quà là thấy 9.9 đáng chờ

Đến Estée Lauder Advanced Night Repair thì chắc hội mê skincare không còn xa lạ. Dòng serum đình đám này hướng đến khả năng phục hồi và chăm sóc các dấu hiệu lão hóa của làn da. Phiên bản 75ml càng hợp với những chị em vốn đã quen sản phẩm, bởi dung tích lớn dùng được lâu hơn, không phải mua đi mua lại quá thường xuyên. Tất nhiên, giá 5.250.000 đồng cũng khiến đây trở thành món cần suy nghĩ trước khi xuống tiền. Nhưng deal 9.9 lần này lại khá biết cách khiến người ta xiêu lòng: ngoài trợ giá + voucher sàn đến 35%, người mua còn có combo quà tặng trị giá tới 2.560.000 đồng, gồm 2 kem mắt 5ml và 2 kem dưỡng Supreme 5ml, chưa kể còn có thể giảm thêm tại Trang Xu. Với những món skincare high-end giá vài triệu, đôi khi phần đáng săn không chỉ nằm ở giá giảm mà còn chính là set quà đi kèm. Chị em vốn đã định mua Advanced Night Repair thì đây là deal rất đáng lưu lại để chờ đúng dịp.

- Nơi mua: Lazada

4. Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Serum: Một pha mua 1 tặng 1 khiến fan skincare Hàn dễ lung lay

Nếu mê mỹ phẩm Hàn nhưng gu phải là dòng cao cấp, Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Serum 50ml chắc chắn đủ sức lọt vào tầm ngắm. Tinh chất nhân sâm cô đặc này tập trung vào nhu cầu chăm sóc làn da có dấu hiệu lão hóa, hỗ trợ duy trì vẻ săn chắc và khỏe khoắn cho da. Bình thường nhìn mức giá 4.950.000 đồng có thể nhiều người sẽ phải cân nhắc thêm vài vòng. Sang 9.9, bài toán lại dễ chịu hơn khi sản phẩm có chương trình mua 1 tặng 1 set quà tặng, đồng thời còn đi cùng voucher nhãn hàng, trợ giá từ sàn và voucher sàn. Đây cũng là kiểu deal mà chị em nên "soi" đủ quyền lợi trước khi mua, bởi cộng cả sản phẩm chính, set quà và các voucher áp dụng được thì tổng giá trị nhận về mới là phần đáng quan tâm. Đã nhắm một chai serum gần 5 triệu từ trước thì càng không nên chốt vội vào ngày thường.

- Nơi mua: Lazada

5. Eucerin Spotless Brightening Booster Serum: Giá dễ thở hơn mà ưu đãi vẫn dồn dập

Không muốn chi tới 4 - 5 triệu đồng cho một chai serum thì vẫn còn lựa chọn nhẹ ví hơn. Eucerin Spotless Brightening Booster Serum 30ml hướng tới nhu cầu hỗ trợ giảm thâm nám, dưỡng sáng và cải thiện tình trạng da không đều màu. Đây cũng là nhóm vấn đề được nhiều chị em quan tâm khi bước vào chu trình chăm da sau mùa hè. Từ giá 1.472.000 đồng, sản phẩm đang có mức sale 13% còn 1.280.000 đồng. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở con số này thì vẫn chưa tận dụng hết deal. Sản phẩm còn có trợ giá + voucher tối đa 200.000 đồng, quà tặng đi kèm, ưu đãi khi mua bằng Xu và đặc biệt là voucher livestream tới 25%.

Bởi vậy, đây là món chị em có thể chịu khó canh livestream hoặc kiểm tra thêm kho voucher trước khi thanh toán. Giá ban đầu đã dễ tiếp cận hơn nhóm high-end phía trên, nếu săn thêm được voucher phù hợp thì khoản tiền thực tế phải bỏ ra còn êm hơn nữa.

- Nơi mua: Lazada