Lộ diện những thương hiệu được "500 anh em" TikTok tìm kiếm nhiều nhất ngày đôi 9.9

Khép lại thời gian bình chọn kịch tính, TikTok Choice Award đã chính thức gọi tên những thương hiệu được "500 anh em" TikTok tìm kiếm nhiều nhất. Danh sách này sẽ là một gợi ý đáng tham khảo cho hội mê shopping khi bước vào đợt Mega Sale 9.9 trên TikTok Shop.

Mỗi mùa sale đến, hội mê mua sắm lại đứng trước bài toán quen thuộc: giữa hàng trăm lựa chọn, đâu mới là món đáng xuống tiền? Từ xem review, so sánh sản phẩm và săn deal, không ít thời gian được bỏ ra chỉ để chốt một món vào giỏ hàng.

Mùa 9.9 năm nay, người dùng TikTok Shop có thêm một list tham khảo từ chính cộng đồng. Sau một tuần bình chọn, TikTok Choice Award đã tìm ra những thương hiệu nhận được nhiều lượt tìm kiếm nhất, với sự góp mặt của hơn một trăm thương hiệu ở nhiều ngành hàng. Kết quả không chỉ phản ánh những cái tên đang được cộng đồng quan tâm, mà còn gợi ý thêm cho người dùng khi lên wishlist và săn deal trong dịp Mega Sale 9.9.

Điểm danh những thương hiệu được yêu thích nhất tại TikTok Choice Award

Điểm qua nhóm làm đẹp, cuộc đua tại các hạng mục như "Mặt xinh da mịn" hay "Mày slay môi thắm" chứng kiến sự "tranh tài" nghẹt thở giữa các tên tuổi lớn. Từ những cái tên quen thuộc như Colorkey, Maybelline, BBIA cho đến các đại diện thuần chay Việt như Cocoon hay Kans đã được cộng đồng TikTok tìm kiếm và bình chọn vào top thương hiệu được yêu thích nhất. Trong khi đó, ở những hạng mục thiên về phong cách cá nhân như "Thời trend xúng xính" hay "Phụ kiện xinh yêu" , giới trẻ nhanh chóng tìm thấy danh sách "ruột" với sự xuất hiện của Augety, Guno, Nesty, cùng những thương hiệu hỗ trợ đời sống như vali Bamozo hay "chuyên gia" vệ sinh răng miệng Usmile.

Sang nhóm sức khỏe và phong cách sống, những thương hiệu gắn với nhu cầu chăm sóc bản thân và sự tiện nghi trong cuộc sống hằng ngày cũng được gọi tên. Tại hạng mục "Phong độ chuẩn men" và "Sạch thơm bóng mượt" , các nhãn hàng quen thuộc như Coolmate, X-Men, Nivea hay dầu gội dược liệu Nguyên Xuân đã có mặt trong bảng xếp hạng. Trong khi đó, các hạng mục "Mẹ khỏe bé yêu" và "Khỏe vui khỏe đẹp" có sự góp mặt của GrowPLUS+, Mecaheo Shop, Wesser VN, bên cạnh các thương hiệu thể thao và dã ngoại như Đức An Sport hay Vietnam Fishing.

Nhóm công nghệ, gia dụng và thực phẩm tiêu dùng lại mang đến nhiều cái tên khá đa dạng. Ở hạng mục "Chơi vui sống chất" , Nhựa Duy Tân, Lock&Lock hay Deli cùng góp mặt. Còn tại "Món ngon chuẩn trend" , Bánh tráng Duy Best xuất hiện bên cạnh những thương hiệu lớn như Vinamilk và CHIN-SU. Bức tranh mua sắm càng đầy đủ hơn với các hạng mục "Chạm đỉnh công nghệ" và "Nhà êm việc gọn" , nơi có những cái tên như GooJodoq VN, Baseus, DJI VN, Vua Nệm hay Kingsport cũng được người dùng tích cực tìm kiếm và bình chọn.

TikTok Choice Award gọi tên 130 thương hiệu được yêu thích nhất

Điểm chung của danh sách này là kết quả được tạo ra trực tiếp từ lựa chọn của cộng đồng. Với TikTok Choice Award, mỗi lượt tìm kiếm theo cú pháp "ilove[TênThươngHiệu]" được tính như một lượt bình chọn, qua đó người dùng có thể tự tay "gọi tên" những thương hiệu mình yêu thích.

Vậy nên, TikTok Choice Award không đơn thuần chỉ là một giải thưởng, mà còn cho thấy những thương hiệu đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đồng thời, bảng danh sách thương hiệu cũng trở thành gợi ý hữu ích cho những ai đang tìm kiếm ý tưởng mua sắm trước thềm Mega Sale 9.9.

Thương hiệu yêu thích đã có, người dùng cần gì để tự tin "chốt đơn"?

Khi câu hỏi "mua gì dịp 9.9" đã phần nào có lời giải đáp, điều người dùng sẽ quan tâm tiếp theo chắc chắn là: làm gì để có giá tốt? Từ ngày 3/9 đến 10/9, Mega Sale 9.9 trên TikTok Shop mang đến loạt ưu đãi để người dùng tranh thủ hoàn thiện wishlist và chuẩn bị "chốt đơn" những món đã nhắm đến từ trước.

Siêu ưu đãi độc quyền trên TikTok Shop dịp Mega Sale 9.9

Đáng chú ý nhất phải kể đến Voucher Extra với mức giảm trực tiếp lên đến 1.999.000 VNĐ, tạo điều kiện lý tưởng để chốt đơn các sản phẩm giá trị cao thuộc mảng công nghệ, gia dụng hoặc thời trang. Bên cạnh đó, hàng nghìn sản phẩm cũng xuất hiện trong các khung giờ Flash Sale, với mức giảm lên đến 50%, mở thêm cơ hội săn giá tốt cho nhiều nhu cầu mua sắm khác nhau.

Chương trình Freeship 0 đồng được áp dụng cho các đơn hàng từ 0 đồng trong suốt thời gian diễn ra Mega Sale 9.9, giúp việc "thêm vào giỏ" đến bước thanh toán nhẹ nhàng hơn.

Với danh sách thương hiệu đã được cộng đồng TikTok bình chọn, cộng thêm loạt ưu đãi của mùa 9.9, người dùng có thể bắt đầu ngay từ những món mình quan tâm, thêm vào giỏ và chờ thời điểm phù hợp để chốt. Thay vì mất quá nhiều thời gian giữa hàng loạt lựa chọn, mùa sale năm nay có vẻ đã có sẵn cả gợi ý mua gì lẫn lý do để xuống đơn.