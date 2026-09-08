Háo hức sắm sửa hành trang - “sang trang rực rỡ” mùa khai giảng 2026

Mùa tựu trường là dịp để học sinh làm mới hành trang đến lớp, lựa chọn đồ dùng học tập phù hợp với sở thích và tìm thêm cảm hứng cho năm học mới. Trước thềm khai giảng 2026, xu hướng lựa chọn văn phòng phẩm ngày càng đề cao thiết kế, trải nghiệm và tính sáng tạo, đồng thời thể hiện phong cách cá nhân.

Ngay từ những ngày cuối hè tháng 8, không khí "Back to School" đã hiện diện tại các chuỗi nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm và trên nhiều nền tảng trực tuyến. Học sinh, phụ huynh tất bật chuẩn bị đồ dùng học tập, chào đón năm học mới với tâm thế hào hứng. Bên cạnh chất lượng và giá thành, yếu tố thiết kế, màu sắc cùng trải nghiệm sử dụng ngày cũng được quan tâm. Với Gen Z, những món đồ quen thuộc trên bàn học cũng trở thành một phần trong cách thể hiện sở thích và gu thẩm mỹ cá nhân.

Không khí hào hứng sắm sửa hành trang bước vào năm học mới

Học sinh, sinh viên ngày càng chú ý đến tính thẩm mỹ khi lựa chọn văn phòng phẩm. Những món đồ quen thuộc được làm mới với màu sắc, kiểu dáng phong phú, từ bút highlight tông màu pastel, cho đến file kẹp tài liệu đa dạng mẫu mã. Sự biến hóa này giúp góc học tập thêm sinh động, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và thể hiện phong cách riêng của Gen Z. Nắm bắt sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn đồ dùng học tập, Văn phòng phẩm Deli liên tục làm mới các dòng sản phẩm và dụng cụ sáng tạo, kết hợp tính tiện dụng với thiết kế trẻ trung, màu sắc bắt mắt.

Deli làm mới những món đồ quen thuộc với thiết kế trẻ trung, phù hợp xu hướng mùa tựu trường.

Với nhiều học sinh, một trong những cách để tạo thêm niềm vui, niềm hứng khởi trong học tập là "săn" những bộ sưu tập có hình ảnh các nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Nắm bắt tâm lý ấy, Deli đưa những nhân vật được nhiều bạn trẻ yêu thích như SpongeBob, One Piece hay Butter Bear vào văn phòng phẩm, qua đó làm mới trải nghiệm học tập và khơi gợi sự tò mò, hứng thú khám phá ở Gen Z.

Các bộ sưu tập văn phòng phẩm Deli mang đến thêm lựa chọn cho những bạn trẻ yêu thích khám phá và sưu tầm.

Mùa tựu trường năm nay, Deli triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm, mang đến nhiều hình thức tương tác thú vị cho học sinh. Trong 3 ngày cuối tuần từ 14-16/8 và 21-23/8, hoạt động DIY túi bút tại các điểm bán đã thu hút đông đảo lượt tham gia. Tại đây, các bạn học sinh được tự tay thiết kế, trang trí túi bút theo sở thích. Nhiều phụ huynh cũng tham gia hỗ trợ con hoàn thiện sản phẩm. Hoạt động trở thành dịp để cha mẹ và các bạn nhỏ cùng sáng tạo, kết nối và chia sẻ niềm vui trước thềm năm học mới. Ngoài ra, Deli còn tổ chức các hoạt động trả lời câu hỏi để nhận quà, cùng nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn chào năm học mới.

Deli mang đến những hoạt động gắn kết gia đình, cùng con chuẩn bị hành trang đến trường.

Đặc biệt, trong ngày khai giảng, Deli đã có mặt tại một số điểm trường ở Hà Nội và TP.HCM, tổ chức chụp photobooth cho các bạn học sinh, một hoạt động check-in được giới trẻ yêu thích, để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè trong ngày đầu năm học. Chuỗi hoạt động của Deli góp phần tạo thêm niềm vui và sự hào hứng cho học sinh trong mùa tựu trường, đồng thời tiếp thêm hứng khởi để các em bước vào năm học mới với nguồn năng lượng tích cực.

Deli cùng học sinh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng.

Deli là một trong những lựa chọn hàng đầu về văn phòng phẩm, được nhiều phụ huynh và Gen Z tin dùng. Cùng với việc chú trọng chất lượng sản phẩm, thương hiệu liên tục triển khai các hoạt động truyền thông đa dạng, gần gũi và xuyên suốt, qua đó tạo thêm nhiều điểm chạm và trải nghiệm với người tiêu dùng.

Phụ huynh và học sinh có thể tìm mua sản phẩm Deli trực tuyến, đồng thời cập nhật thông tin về các sản phẩm, chương trình và hoạt động mới nhất của thương hiệu.