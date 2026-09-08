9.9 săn sale ngay 5 món đồ gia dụng điện tử này: Máy sấy thông hơi giảm còn hơn 5 triệu, bếp từ chỉ hơn 1 triệu là sắm được

Đúng dịp 9.9, loạt đồ gia dụng điện tử từ máy sấy, bếp từ đến robot hút bụi đồng loạt có giá dễ chịu hơn, món giảm mạnh tới gần một nửa.

Đồ điện tử, gia dụng thường không phải những món chị em thích là có thể tiện tay chốt ngay, bởi từ máy sấy, robot hút bụi đến máy làm sữa hạt, nhiều sản phẩm đều có giá vài triệu, thậm chí hơn chục triệu đồng. Bởi vậy, những đợt sale lớn luôn là dịp đáng để chờ nếu gia đình vốn đã có kế hoạch mua sắm từ trước. Đúng dịp "9.9 Siêu Sale Thương Hiệu", Lazada cũng tung ưu đãi cho hàng loạt món đồ phục vụ cuộc sống hàng ngày. Có sản phẩm giảm gần một nửa, có món từ gần 7 triệu xuống chỉ còn hơn 5 triệu đồng, chưa kể voucher, trợ giá hay quà tặng đi kèm. Nếu đang muốn thay đồ cũ hoặc bổ sung vài trợ thủ cho căn nhà, 5 món dưới đây rất đáng để chị em nghía qua.

1. Máy sấy thông hơi: Từ gần 7 triệu xuống còn hơn 5 triệu

Nhà ít chỗ phơi đồ, ngại quần áo lâu khô vào những ngày mưa ẩm thì một chiếc máy sấy riêng khá đáng để đầu tư. Mẫu máy sấy thông hơi này có giá gốc 6.990.000 đồng, sang dịp sale được giảm 23% còn 5.395.000 đồng. Deal chưa dừng ở mức giảm trực tiếp khi người mua còn có thể săn thêm voucher 12%, trợ giá từ Lazada và voucher gian hàng 500.000 đồng tùy điều kiện áp dụng. Với một thiết bị gia dụng lớn vốn không phải lúc nào cũng mua, chị em đang có kế hoạch sắm máy sấy có thể tranh thủ kiểm tra kỹ các lớp ưu đãi trước khi chốt.

Nơi mua: Lazada

2. Bếp điện từ Sunhouse SHD6803: Chỉ hơn 1 triệu còn được tặng nồi

Muốn tìm một món dễ xuống tiền hơn thì có Sunhouse SHD6803. Bếp sở hữu công suất 2.000W, mặt kính cường lực, điều khiển cảm ứng và 8 chế độ nấu, phù hợp để sử dụng hàng ngày hoặc làm thêm một bếp phụ trong nhà. Giá sau khi giảm 16% còn 1.190.000 đồng, đặc biệt còn tặng kèm nồi inox. Tính cả bếp lẫn nồi mà mức chi chỉ hơn 1 triệu đồng thì khá ổn áp, nhất là với gia đình đang muốn đổi chiếc bếp cũ hoặc sinh viên, người ở trọ cần sắm một bộ nấu nướng gọn gàng.

Nơi mua: Lazada

3. Máy xay và làm sữa hạt Tefal BL83SD66: Deal giảm 44% mới thực sự gây chú ý

Món thứ ba dành cho hội thích tự làm sữa hạt, sinh tố hay các loại đồ uống tại nhà. Tefal BL83SD66 có công suất 1.400W, kết hợp khả năng xay sinh tố và làm sữa hạt trong cùng một thiết bị nên đỡ phải sắm riêng nhiều loại máy. Điểm sáng nhất lại là giá: từ 7.300.000 đồng giảm 44%, còn 4.064.000 đồng. Chênh lệch hơn 3 triệu đồng so với giá gốc khiến đây trở thành một trong những deal giảm mạnh nhất danh sách. Ai đã nhắm máy làm sữa hạt từ trước thì 9.9 rõ ràng là dịp đáng để cân nhắc.

Nơi mua: Lazada

4. Máy pha cà phê mini 2 trong 1: Chưa tới 750.000 đồng là có thể rinh về

Hội mê cà phê nhưng không muốn dành cả một góc bếp cho chiếc máy cồng kềnh có thể nghía sang mẫu máy pha espresso xách tay 2 trong 1 này. Thiết kế nhỏ gọn hướng tới nhu cầu sử dụng linh hoạt ở nhà, trên xe hay khi đi cắm trại; máy hỗ trợ pha với viên nang tương thích hoặc cà phê bột tùy cách sử dụng. Giá gốc 1.414.800 đồng nhưng dịp này được giảm 48%, còn 741.072 đồng. Mức giảm gần một nửa khiến món đồ vốn mang tính “nâng cấp trải nghiệm” trở nên dễ mua hơn hẳn, đặc biệt với những ai thích tự pha một ly cà phê nhanh gọn mỗi sáng.

Nơi mua: Lazada

5. Robot hút bụi lau sàn Dreame D20 Ultra: Món lớn tranh thủ sale tiết kiệm được tròn 1 triệu

Cuối cùng là lựa chọn dành cho những gia đình muốn giảm bớt công việc dọn nhà hàng ngày. Dreame D20 Ultra bản quốc tế tích hợp hút bụi và lau sàn, thuộc nhóm robot làm sạch hướng tới khả năng tự động hóa nhiều công đoạn hơn so với việc phải tự hút, lau thủ công. Mẫu này có giá 13.990.000 đồng, dịp 9.9 giảm 7% còn 12.990.000 đồng, tức tiết kiệm khoảng 1 triệu đồng ngay trên giá bán. Đây vẫn là khoản đầu tư tương đối lớn, nhưng nếu vốn đã có kế hoạch sắm robot hút bụi thì chị em có thể tranh thủ đợt sale trên Lazada để kiểm tra thêm voucher và quyền lợi áp dụng cho đơn hàng trước khi xuống tiền.

Nơi mua: Lazada