Nhà riêng 60 tỷ của Trấn Thành

Không gian sống của nam MC tọa lạc tại "khu nhà giàu", sở hữu thiết kế sang xịn, hiện đại.

Là một trong những nam MC quốc dân của showbiz Việt, Trấn Thành không chỉ có sự nghiệp rực rỡ mà còn khiến dân tình trầm trồ bởi khối tài sản đáng nể, đặc biệt là loạt bất động sản giá trị. Mỗi lần hé lộ về không gian sống, nam MC lại khiến công chúng không khỏi xuýt xoa trước những cơ ngơi được đầu tư chỉn chu, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Đầu năm 2026, Trấn Thành và bà xã Hari Won tiếp tục gây chú ý khi chuyển tới sinh sống trong một căn hộ mới.

Cơ ngơi của Trấn Thành được giới BĐS ước tính có giá trị hơn 60 tỷ đồng (chưa bao gồm nội thất), rộng khoảng 325m² và tọa lạc tại đảo Kim Cương, TP.HCM. Tòa chung cư hạng sang cao 24 tầng, chỉ gồm 88 căn hộ, mang đến không gian sống riêng tư và đẳng cấp cho cư dân. Căn hộ của vợ chồng Trấn Thành nằm ở tầng cao, sở hữu tầm nhìn rộng bao quát thành phố. Đặc biệt, nơi đây còn được trang bị hàng loạt tiện ích riêng tư như hồ bơi, thang máy và sảnh riêng. Cư dân sinh sống có thể di chuyển trực tiếp từ sảnh lên căn hộ mà không cần sử dụng khu vực chung, tạo cảm giác tuyệt đối riêng tư và thoải mái trong quá trình sinh hoạt. Chỉ "sương sương" những đặc điểm này đã đủ để làm nổi bật sự sang trọng và mức độ đầu tư đáng kể của tổ ấm mà Trấn Thành và Hari Won sở hữu.

Trấn Thành không tiết lộ toàn cảnh về cơ ngơi mới nhưng trên MXH, nam MC vẫn thỉnh thoảng hé lộ một vài góc trong không gian sống, đủ để netizen phần nào hình dung về độ xa hoa cũng như gu bài trí của gia chủ. Không gian sang xịn này cũng trở thành background lý tưởng cho những video ngắn của Trấn Thành và Hari Won. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, từng góc nhà vẫn dễ dàng khiến dân tình xuýt xoa bởi vẻ đẹp chỉn chu, tinh tế và đậm chất sang trọng.

Không gian bếp trong căn hộ của Trấn Thành được thiết kế theo phong cách hiện đại, nổi bật với gam màu gỗ trầm ấm kết hợp cùng hệ tủ và hệ thống ánh sáng hắt được bố trí khéo léo. Nam MC còn dành một khoảng nhỏ trên kệ để trưng bày bộ sưu tập bình gốm, ấm trà, ly rượu với nhiều kiểu dáng và màu sắc giúp góc bếp thêm sinh động và đậm chất nghệ thuật.

Góc bếp được bố trí một bàn đảo tiện lợi, vừa tăng thêm diện tích sử dụng vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể. Trấn Thành và Hari Won cũng khéo léo đặt thêm những chậu cây xanh, giúp không gian bớt đơn điệu, đồng thời mang đến cảm giác gần gũi và sinh động hơn. Đáng chú ý, thiết kế cửa vòm kết hợp cùng sàn gỗ góp phần tạo nên những đường nét mềm mại, cân bằng vẻ hiện đại và sang trọng vốn có của căn bếp.

Trong một vlog giới thiệu “sương sương” về tổ ấm mới, Trấn Thành không khỏi thích thú khi hé lộ không gian phòng thay đồ và nhà vệ sinh master được đầu tư chỉn chu. Tại khu vực thay đồ, nam MC dành hẳn một khoảng rộng để bố trí hệ tủ quần áo kích thước lớn, được thiết kế riêng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như sở thích của hai vợ chồng. Đáng chú ý, hệ thống đèn cảm biến được tích hợp bên trong tủ, tự động bật sáng khi có người đến gần, vừa mang lại sự tiện lợi khi lấy đồ vừa tạo hiệu ứng ánh sáng sang trọng, bắt mắt.

Ngay trong phòng ngủ, Trấn Thành tiếp tục bố trí thêm một tủ quần áo bọc da, góp phần hoàn thiện vẻ chỉn chu, sang trọng cho không gian riêng. Cách lựa chọn nội thất đồng bộ, chú trọng cả công năng lẫn thẩm mỹ cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của vợ chồng nam MC dành cho từng khu vực trong căn hộ.

Phòng vệ sinh master trong căn hộ của Trấn Thành gây chú ý với diện tích rộng rãi, thoáng đãng và được trang bị loạt thiết bị hiện đại như vòi sen đa chế độ, bồn cầu cảm biến, hệ thống đèn và rèm tự động... Chỉ cần bước vào, không gian đã mang đến cảm giác như đang tận hưởng một góc nghỉ dưỡng cao cấp ngay tại nhà. Là một trong những khu vực được ưu tiên cho nhu cầu thư giãn, Trấn Thành dành khá nhiều tâm huyết để lựa chọn và bố trí các thiết bị, tiện nghi sao cho vừa hiện đại vừa thuận tiện khi sử dụng. Từ khu vực bồn rửa mặt, bồn tắm cho đến WC, mọi góc trong phòng đều được chăm chút chỉn chu, tạo nên tổng thể sang trọng, tiện nghi mà vẫn có cảm giác thư thái. Sự kết hợp giữa nội thất hiện đại, ánh sáng và các thiết bị thông minh càng khiến phòng tắm trở thành một trong những không gian đáng chú ý trong tổ ấm mới của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won.