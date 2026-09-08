Muốn mặc sơ mi trông gầy và toát lên vẻ old money, cứ chọn đúng kiểu này

Kiểu áo này đặc biệt phù hợp với những ai muốn diện sơ mi theo cách đơn giản nhưng vẫn tạo hiệu ứng "mặc lên là gầy".

Nếu đang tìm một kiểu áo vừa dễ mặc, dễ phối lại có khả năng giúp vóc dáng trông cao ráo, thon gọn hơn, chị em không nhất thiết phải tìm đến những thiết kế cầu kỳ. Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ trong cách chọn họa tiết cũng có thể tạo hiệu ứng thị giác đáng kể. Và một trong những kiểu sơ mi được xem là "trợ thủ" của vóc dáng chính là sơ mi kẻ sọc dọc. Không phải ngẫu nhiên mà sơ mi kẻ sọc dọc luôn xuất hiện trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch. Những đường kẻ chạy theo chiều dọc cơ thể tạo cảm giác vóc dáng được kéo dài, đồng thời giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, nhẹ mắt hơn. Đây cũng là lý do kiểu áo này đặc biệt phù hợp với những ai muốn diện sơ mi theo cách đơn giản nhưng vẫn tạo hiệu ứng "mặc lên là gầy".

Sọc dọc tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng

Điểm mạnh nhất của sơ mi kẻ sọc dọc nằm ở chính hướng của họa tiết. Khi các đường kẻ chạy từ trên xuống dưới, ánh nhìn cũng có xu hướng di chuyển theo chiều dọc thay vì tập trung vào chiều ngang. Nhờ vậy, cơ thể dễ tạo cảm giác dài và thanh thoát hơn. Đây là một mẹo thời trang khá đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt với những người có vóc dáng thấp hoặc muốn phần thân trên trông gọn hơn. So với những họa tiết bản ngang, sọc dọc thường tạo cảm giác nhẹ nhàng và "kéo" tổng thể cơ thể lên cao. Không cần phải chọn áo quá bó hay cố gắng che giấu vóc dáng bằng những thiết kế rộng thùng thình, một chiếc sơ mi sọc dọc vừa vặn đã có thể giúp diện mạo trông chỉn chu hơn.

Càng đơn giản, càng dễ tạo cảm giác thanh lịch

Một ưu điểm khác của sơ mi kẻ sọc dọc là kiểu họa tiết này vốn đã có tính nhận diện khá rõ, vì vậy người mặc không cần thêm quá nhiều chi tiết để tạo điểm nhấn. Một chiếc sơ mi trắng kẻ sọc xanh, sọc đen hoặc những gam màu trung tính là lựa chọn dễ ứng dụng nhất. Khi kết hợp cùng quần âu, jeans hoặc chân váy, chiếc áo vẫn giữ được vẻ thanh lịch nhưng không khiến tổng thể trở nên nhàm chán. Đặc biệt, những đường sọc mảnh và khoảng cách vừa phải thường tạo cảm giác tinh tế hơn. Nếu yêu thích phong cách tối giản, chị em có thể ưu tiên các mẫu áo có nền trắng hoặc xanh nhạt với đường kẻ nhỏ. Đây cũng là kiểu áo dễ kết hợp với nhiều món đồ có sẵn trong tủ quần áo.

Muốn trông gầy hơn, hãy chú ý cả phom áo

Họa tiết là yếu tố quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu ứng của chiếc áo. Một chiếc sơ mi sọc dọc quá rộng hoặc quá dài vẫn có thể khiến vóc dáng trông nặng nề, dù bản thân họa tiết có khả năng tạo cảm giác kéo dài. Vì vậy, bí quyết là chọn một thiết kế có phom vừa phải, không ôm sát cơ thể nhưng cũng không quá oversized. Phần vai nên vừa vặn, đường may gọn gàng và chiều dài áo phù hợp với tỷ lệ cơ thể. Với người có thân hình nhỏ nhắn, sơ mi hơi chiết nhẹ hoặc có độ rủ vừa phải sẽ giúp cơ thể trông cân đối. Trong khi đó, những người có thân hình đầy đặn có thể chọn áo suông nhẹ, chất liệu đứng phom để tạo đường nét gọn gàng. Một mẹo đơn giản khác là sơ vin áo vào quần hoặc chân váy. Khi phần eo được xác định rõ, kết hợp cùng những đường sọc chạy dọc, tổng thể dễ tạo cảm giác chân dài và vóc dáng cao hơn.

Có thể biến hóa từ công sở đến đời thường

Không chỉ có tác dụng tạo hiệu ứng vóc dáng, sơ mi kẻ sọc dọc còn là món đồ cực kỳ đa năng. Với môi trường công sở, chị em có thể phối áo cùng quần âu ống đứng và giày cao gót hoặc loafer. Công thức này mang lại diện mạo thanh lịch mà không cần quá nhiều phụ kiện. Nếu muốn trẻ trung hơn, hãy thử sơ mi sọc dọc với jeans xanh. Một đôi sneaker hoặc giày bệt sẽ giúp bộ đồ trở nên thoải mái, phù hợp cho những ngày đi làm, đi cà phê hay dạo phố. Sơ mi cũng có thể được mặc theo kiểu khoác ngoài áo thun hoặc áo hai dây. Khi để phần áo mở phía trước, những đường sọc dọc tiếp tục phát huy tác dụng tạo cảm giác cơ thể được kéo dài. Đây là cách phối đặc biệt phù hợp với những ngày thời tiết không quá nóng.

Những kiểu sọc nên ưu tiên

Nếu mục tiêu chính là tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát, chị em có thể ưu tiên sọc dọc mảnh, đều và có độ tương phản vừa phải. Các gam màu như trắng – xanh, trắng – đen, xanh nhạt – trắng hoặc be – nâu đều dễ mặc và không lỗi mốt. Ngược lại, nếu không muốn cơ thể trông quá "to bản", nên cân nhắc những đường sọc quá dày, khoảng cách quá lớn hoặc màu sắc tương phản mạnh. Những thiết kế này dễ trở thành điểm nhấn lớn nhất của bộ trang phục và đôi khi khiến hiệu ứng thị giác không còn nhẹ nhàng. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn chiếc áo phù hợp với vóc dáng và phong cách cá nhân. Bởi một món đồ đẹp không nhất thiết phải khiến người mặc thay đổi hoàn toàn hình thể; chỉ cần giúp những đường nét vốn có trở nên cân đối và hài hòa hơn.

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Vì thế, nếu đang tìm một kiểu sơ mi vừa thanh lịch, dễ phối đồ lại có khả năng tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, thon gọn, sơ mi kẻ sọc dọc chắc chắn là món đồ đáng có trong tủ quần áo. Chỉ một họa tiết quen thuộc nhưng nếu chọn đúng phom và biết cách phối, chị em hoàn toàn có thể khiến diện mạo trông "gầy" hơn mà không cần phải ăn mặc cầu kỳ.