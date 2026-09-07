Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam ra quốc tế chưa một lần lép vế, đời thường là "sách giáo khoa" mặc đẹp được chị em copy
Sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng cuốn hút, style sành điệu... mỹ nhân này quả thực không có gì để chê.
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Chi Pu từ lâu đã là một trong những mỹ nhân Việt hiếm hoi có thể khiến người hâm mộ yên tâm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện quốc tế. Từ một hot girl Hà thành đình đám, người đẹp sinh năm 1993 từng bước xây dựng vị trí trong showbiz với nhiều vai trò từ diễn viên, ca sĩ đến nghệ sĩ giải trí, để rồi vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng. Song song với sự nghiệp ngày càng rộng mở, nhan sắc và phong cách của Chi Pu cũng thăng hạng rõ rệt. Mỗi lần sánh vai cùng dàn sao đình đám trong khu vực, cô đều cho thấy visual Việt chẳng hề lép vế, thậm chí nhiều lần còn trở thành cái tên chiếm trọn sự chú ý.
Mới đây, Chi Pu tiếp tục trở thành tâm điểm tại sự kiện giới thiệu bộ sưu tập Gucci Primavera diễn ra tối 4/9 tại ICONSIAM, Bangkok. Cô diện mini dress ánh bạc thuộc thiết kế thứ 70 của bộ sưu tập, với phom dáng ngắn giúp khoe lợi thế hình thể cùng bề mặt bắt sáng nổi bật. Đứng cạnh Mai Davika và dàn sao quốc tế, đại diện Việt Nam vẫn giữ được sức hút riêng nhờ thần thái tự tin, sắc vóc nổi bật và tạo hình đủ ấn tượng mà không cần lên đồ quá phô trương.
Đây cũng không phải lần đầu Chi Pu chứng minh khả năng "cân visual" khi ra quốc tế. Sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt lớn, làn da sáng cùng vóc dáng cân đối, cô có lợi thế để thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Bởi vậy, dù chung khung hình với những mỹ nhân hay nam thần quốc tế, cô vẫn thường tạo được dấu ấn riêng.
Chi Pu chưa từng lép vế khi đứng cạnh dàn sao quốc tế đình đám. Nguồn: Instagram, Facebook.
Nếu trên thảm đỏ Chi Pu có thể "bung" hết độ lộng lẫy thì style đời thường lại là một câu chuyện khác. Không phải lúc nào cô cũng dát hàng hiệu hay diện những thiết kế phức tạp. Tủ đồ thường ngày của người đẹp 9x khá linh hoạt, lúc nữ tính, ngọt ngào, khi sexy, sắc sảo, có hôm lại đơn giản chỉ với áo phông và quần jeans. Chính sự đa dạng nhưng không quá xa vời này khiến Chi Pu trở thành một "sách mẫu" mặc đẹp đáng tham khảo cho hội chị em, bởi không ít công thức phối đồ của cô vừa đẹp mắt, hợp xu hướng lại đủ gần gũi để học hỏi và áp dụng vào tủ đồ hàng ngày.
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