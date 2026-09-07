Lời khuyên cho những gia đình thường trữ nước máy trong xô, chậu

Nhiều gia đình vẫn có thói quen trữ sẵn nước máy trong xô, chậu để tiện sử dụng hằng ngày.

Trong nhiều gia đình, việc đặt sẵn một vài xô hoặc chậu nước trong nhà tắm, khu giặt giũ hay gian bếp đã trở thành thói quen. Có nhà trữ để đề phòng lúc mất nước, có nhà muốn tiện cho việc lau dọn, giặt giũ, dội rửa, thậm chí giữ sẵn một phần nước để nấu ăn khi cần. Đây đều là những nhu cầu rất bình thường và bản thân việc trữ nước máy cũng không phải điều cần tránh. Tuy nhiên, nước vừa lấy từ vòi sạch đến đâu còn phụ thuộc vào cách chúng ta chứa và sử dụng sau đó. Một chiếc xô dùng lẫn nhiều mục đích, chậu nước để hở lâu ngày hay thói quen cứ vơi lại châm thêm nước mới đều là những chi tiết nhỏ rất dễ bị bỏ qua.

Bởi vậy, nếu nhà bạn cũng thường xuyên trữ nước máy trong xô, chậu, 5 lời khuyên dưới đây sẽ giúp việc này thuận tiện mà vẫn đảm bảo vệ sinh hơn.

1. Gia đình nên dành riêng dụng cụ để chứa nước sạch

Một chiếc xô hôm nay dùng đựng nước sạch nhưng hôm sau lại được tận dụng để lau nhà, ngâm giẻ hoặc pha chất tẩy rửa thì không còn phù hợp để quay lại chứa nước dùng cho ăn uống. Vì vậy, gia đình nên phân chia dụng cụ theo mục đích. Nếu trữ nước để nấu ăn hoặc sử dụng liên quan đến thực phẩm, hãy dùng xô, bình hoặc thùng sạch, phù hợp để tiếp xúc với thực phẩm và dành riêng cho mục đích này. Những chiếc chậu từng chứa hóa chất, chất tẩy rửa hoặc không rõ trước đây đã dùng để đựng gì thì không nên tận dụng để chứa nước ăn uống, dù đã được rửa lại. Trong khi đó, nước dự trữ chỉ để lau nhà, xả bồn cầu hay vệ sinh có thể chứa trong dụng cụ riêng. Việc phân chia ngay từ đầu cũng giúp cả nhà tránh lấy nhầm nước khi sử dụng.

2. Có điều kiện thì nên đậy lại, nhất là khi phải để nước một thời gian

Một chậu nước đặt giữa nhà tắm có thể nhanh chóng trở thành nơi bụi, tóc, côn trùng hoặc những chất bẩn xung quanh rơi vào. Đặc biệt với lượng nước chưa dùng ngay, việc có nắp đậy phù hợp sẽ giúp hạn chế nước bị nhiễm bẩn trong quá trình lưu trữ. Nếu thường xuyên phải dự trữ nước, gia đình có thể cân nhắc dùng thùng hoặc dụng cụ có nắp thay vì một chiếc chậu miệng rộng để hở. Dụng cụ cũng nên được đặt ở vị trí sạch sẽ, tránh gần thùng rác, hóa chất gia dụng hoặc những khu vực dễ bị nước bẩn bắn vào. Riêng nước dùng cho sinh hoạt thông thường và được lấy ra sử dụng ngay thì không cần biến việc trữ nước thành một quy trình quá cầu kỳ. Mục tiêu đơn giản là giữ cho nước không bị bẩn thêm trong thời gian nằm trong dụng cụ.

3. Đừng liên tục châm nước mới vào phần nước cũ

Đây là thói quen khá dễ gặp: trong xô còn một phần nước, mọi người thấy vơi đi thì mở vòi đổ thêm cho đầy. Làm liên tục như vậy khiến đáy và thành dụng cụ rất lâu mới có dịp được vệ sinh, đồng thời gia đình cũng khó biết phần nước cũ nhất đã nằm trong đó bao lâu. Tốt hơn hết, khi lượng nước cũ đã được sử dụng hết, hãy tranh thủ rửa sạch xô, chậu hoặc thùng rồi mới lấy mẻ nước mới. Nếu thấy thành dụng cụ có cảm giác nhớt, xuất hiện cặn hoặc chất bẩn bám bên trong thì càng không nên chỉ đổ thêm nước rồi tiếp tục sử dụng. Với gia đình thường xuyên cần dự trữ, có thể luân phiên hai dụng cụ để một chiếc được rửa và làm sạch trong khi chiếc còn lại đang sử dụng.

4. Nếu là nước để nấu ăn, hạn chế múc bằng tay hoặc dụng cụ không sạch

Nước ban đầu có thể sạch nhưng cách lấy nước trong quá trình sử dụng lại làm thay đổi điều đó. Chẳng hạn, mọi người vừa cầm nhiều đồ vật rồi nhúng tay vào xô, hoặc dùng một chiếc ca vốn được đặt dưới sàn nhà tắm để múc nước. Với nước dự định dùng để nấu ăn, tốt hơn hết nên chứa trong bình hoặc thùng có vòi nếu thuận tiện. Trường hợp phải múc, hãy dành riêng một chiếc ca sạch và tránh để phần tay cầm hoặc bàn tay nhúng xuống nước. Còn với nước chỉ dùng để lau rửa, dội nhà vệ sinh hay các công việc tương tự, gia đình không nhất thiết phải áp dụng yêu cầu giống nước dùng cho thực phẩm. Phân biệt rõ mục đích sử dụng sẽ giúp mọi việc vừa vệ sinh vừa không trở nên quá phiền phức.

5. Không nên để một xô nước tồn tại quá lâu chỉ vì "trông vẫn còn sạch"

Nước nhìn bằng mắt vẫn trong không có nghĩa dụng cụ và nước bên trong có thể được để vô thời hạn. Nếu chỉ cần dự phòng cho sinh hoạt, gia đình nên ưu tiên dùng lượng nước cũ trước rồi thay bằng nước mới, thay vì để nguyên một xô nước nhiều ngày trong góc nhà. Đặc biệt, các xô, chậu hoặc thùng chứa nước để hở lâu ngày còn có thể trở thành nơi muỗi đẻ trứng. Bởi vậy, dụng cụ chứa nước sinh hoạt nên được đậy kín khi có thể, sử dụng và thay nước hợp lý; những vật chứa không còn dùng đến nên được úp xuống hoặc cất đi để không đọng nước. Nếu nước dự trữ xuất hiện cặn bất thường, đổi màu, có mùi lạ hoặc dụng cụ chứa đã bị bẩn, đừng chỉ đổ thêm nước mới để “pha loãng”. Hãy bỏ phần nước đó đối với những mục đích cần nước sạch, vệ sinh lại dụng cụ và lấy nước mới.

Kết luận:

Trữ nước máy trong xô, chậu không phải thói quen cần loại bỏ, nhất là khi gia đình muốn chủ động nước cho sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu nguồn nước máy vẫn được cấp ổn định thì với những nhu cầu như nấu ăn, rửa thực phẩm, ưu tiên lấy nước mới trực tiếp từ vòi khi cần dùng vẫn đơn giản và hợp lý hơn việc trữ một lượng lớn trong thời gian dài. Còn nếu cần trữ nước, gia đình có thể nhớ một vài nguyên tắc:

- Nước dùng cho ăn uống, nấu nướng: nên lấy lượng vừa đủ nhu cầu, chứa trong dụng cụ sạch, phù hợp tiếp xúc với thực phẩm và có nắp đậy; ưu tiên sử dụng sớm thay vì tích trữ kéo dài.

- Nước dùng để tắm giặt, lau dọn, dội rửa: có thể chủ động trữ khi cần, nhưng vẫn nên đậy dụng cụ và luân phiên sử dụng để nước không nằm quá lâu.

- Không có một mốc số giờ hay số ngày duy nhất cho mọi loại nước dự trữ. Thời gian có thể giữ nước phụ thuộc vào mục đích sử dụng, dụng cụ chứa, cách đậy kín và điều kiện bảo quản.

- Nên dùng hết nước cũ rồi vệ sinh dụng cụ trước khi lấy mẻ mới, thay vì ngày nào cũng châm thêm nước mới vào phần còn lại.

- Nếu nước đổi màu, có mùi lạ, xuất hiện cặn bất thường hoặc dụng cụ chứa bị bẩn, không nên tiếp tục dùng cho ăn uống chỉ vì nước vẫn nhìn tương đối trong.