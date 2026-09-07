Phái đẹp Hàn trị mụn đầu đen bằng chiếc tăm bông "cỡ bự", hỗ trợ loại bỏ tế bào chết và làm sạch bã nhờn tích tụ

Nhìn chẳng khác gì một chiếc tăm bông, nhưng sản phẩm trị mụn đầu đen này lại đang được các beauty blogger tin dùng khá nhiều.

Làn da sần sùi, lỗ chân lông kém mịn màng hay những chấm mụn đầu đen "cứng đầu" quanh vùng mũi, cằm luôn là nỗi ám ảnh của không ít tín đồ làm đẹp. Dù đã thử đủ cách từ miếng lột mụn, tẩy tế bào chết cho đến các sản phẩm làm sạch chuyên sâu, tình trạng mụn đầu đen và bã nhờn vẫn có thể nhanh chóng quay trở lại.

Đặc biệt, với làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, vùng mũi và cằm thường dễ tích tụ dầu thừa, tế bào chết, khiến bề mặt da trở nên thô ráp, sần sùi và lớp nền trang điểm cũng khó mịn đẹp. Chính vì vậy, những sản phẩm vừa giúp làm sạch lỗ chân lông vừa hỗ trợ cải thiện bề mặt da luôn nhận được sự quan tâm của hội skincare.

Gần đây, một sản phẩm có thiết kế khá lạ cũng được nhiều tín đồ làm đẹp chú ý: ISLO No Problem Peeling Swab - có thể hình dung đơn giản là một chiếc tăm bông "cỡ bự" được dùng cho bước tẩy tế bào chết, loại bỏ dầu thừa, mụn đầu đen trên da. Khác với tăm bông thông thường, phần đầu swab có diện tích khá lớn nên có thể dễ dàng lướt qua những vùng da như mũi, cằm hoặc trán.

Trên các diễn đàn review mỹ phẩm, sản phẩm nhận được khá nhiều phản hồi về khả năng làm sạch tế bào chết và cải thiện cảm giác sần sùi trên da. Với vùng da mũi lấm tấm mụn đầu đen, chiếc tăm bông này cũng hỗ trợ tẩy da chết, giảm dầu nhờn và loại bỏ mụn đầu đen cứng đầu.

(Nguồn: @jiu.skin_care)

Một số beauty blogger cũng chú ý đến sản phẩm bởi hình thức khá thú vị. Thay vì dùng gel hoặc miếng pad tẩy da chết thông thường, mỗi lần chăm sóc da chỉ cần sử dụng một chiếc tăm bông, di lên vùng da có mụn, sần sùi như vùng chữ T, cánh mũi... là được. Tay bạn cũng không trực tiếp dính dưỡng chất nên đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình dùng.

(Nguồn: @congdujiji)

Sở dĩ sản phẩm có khả năng hỗ trợ kiểm soát dầu và cải thiện tình trạng mụn đầu đen là nhờ Peeling Complex 20% với sự kết hợp của AHA (Lactic Acid, Glycolic Acid, Mandelic Acid), BHA (Salicylic Acid) và PHA. Các acid này hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, làm sạch dầu thừa và bã nhờn tích tụ, từ đó giúp bề mặt da thông thoáng và mịn màng hơn.

(Nguồn: @noey.skin)

Với những người thường gặp tình trạng da dầu, bề mặt kém mịn hoặc có nhiều tế bào chết quanh vùng mũi, chiếc "tăm bông khổng lồ" này có thể là một lựa chọn khá thú vị để thử trong chu trình skincare.

(Nguồn: @nekotama_10)

Chỉ cần di nhẹ là dưỡng chất bám lên da, không cần chà xát mạnh, sau khi di bông chờ khoảng 1 phút cho dưỡng chất thẩm thấu và tiếp tục dưỡng ẩm mà không cần rửa lại mặt.

Với những ai thường xuyên gặp tình trạng da dầu nhờn, bề mặt da sần sùi, tế bào chết tích tụ hoặc những nốt li ti khiến da kém mịn, đây chính là lý do chiếc "tăm bông khổng lồ" này trở thành một món skincare khá thú vị.

Nơi mua: ISLO No Problem Peeling Swab

Gợi ý một số dòng bông tăm trị mụn đầu đen, kiềm dầu tương tự:

1. A'Pieu Aqua Peeling Cotton Swab

Bông tẩy tế bào chết A''pieu Aqua Peeling Cotton Swab Intensive có khả năng làm sạch da chết nhẹ nhàng, tiện lợi và an toàn cho làn da nhạy cảm. Với đầu bông cotton mềm mại chứa AHA, BHA và dưỡng chất từ lô hội giúp làm sạch hiệu quả da chết, mụn đầu đen và bã nhờn trên da. Đồng thời giữ ẩm làm dịu, mềm da giúp làn da sáng hơn, hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

2. Dr. Belmeur Active Derma AHA/PHA Peeling Swab