Lâu lắm mới có 1 nữ chính phim Trung được khen mặc đẹp ngang phim Hàn: Tủ đồ mãn nhãn, visual được tôn lên gấp bội

Phim Trung cuối cùng cũng có nữ chính mặc đẹp khiến hội mê thời trang xuýt xoa

Không ít phim Trung từng khiến khán giả tiếc nuối vì nữ chính sở hữu visual nổi bật nhưng lại bị những bộ cánh kém thời thượng làm giảm phong độ. Thế nên, loạt tạo hình mới của Điền Hi Vi trong Người Chiến Thắng nhanh chóng trở thành chủ đề được chú ý dù bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình. Từ những hình ảnh hậu trường được hé lộ, nữ diễn viên liên tục xuất hiện với phong cách hiện đại, sang trọng, phảng phất khí chất nữ tổng tài nhưng không hề bị già dặn hay cứng nhắc. Đặc biệt, cách lựa chọn trang phục và phối đồ còn được nhiều khán giả nhận xét có độ chỉn chu, bắt mắt chẳng kém các nữ chính phim Hàn, đồng thời tôn trọn lợi thế visual của mỹ nhân sinh năm 1997.

Đầu tiên phải kể tới bộ vest đen mang đậm vibe nữ tổng tài. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng nhờ phom dáng gọn gàng, ôm vừa vặn nên nhìn Điền Hi Vi vừa thanh lịch vừa có cảm giác rất quyền lực. Đáng chú ý nhất là chiếc thắt lưng Gucci được cô nàng sử dụng để tạo điểm nhấn ở phần eo. Một món phụ kiện nhỏ nhưng lại khiến cả set đồ bớt đơn điệu, đồng thời giúp tổng thể trông thời thượng và "đắt giá" hơn hẳn.

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Với outfit thứ hai, Điền Hi Vi chuyển hẳn sang phong cách cá tính và sắc sảo hơn khi diện áo đen ôm sát kết hợp chân váy da và boots cao cổ. Phần áo bó gọn giúp tôn dáng, trong khi chất liệu da của chân váy tạo điểm nhấn cho tổng thể vốn chủ yếu là màu đen. Đặc biệt, đôi boots cao cổ càng khiến outfit thêm cá tính, đồng thời giúp đôi chân của nữ diễn viên trông dài và thon hơn. Nhìn tổng thể, đây đúng kiểu outfit dành cho một nữ tổng tài trẻ, có gu ăn mặc và không ngại thể hiện cá tính.

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Trái ngược với hai outfit đen cá tính, Điền Hi Vi ở tạo hình này lại ghi điểm với set đồ trắng đầy nữ tính và thanh lịch. Cô diện váy ngắn trắng, khoác hờ blazer cùng màu bên ngoài và hoàn thiện bằng một đôi cao gót trắng, tạo nên tổng thể đồng điệu, sang mắt. Cách kết hợp váy ngắn với giày cao gót cũng giúp đôi chân của nữ diễn viên trông dài và thon hơn, mang đến đúng vibe tiểu thư sang chảnh nhưng vẫn rất thời thượng.

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Điền Hi Vi cho thấy gu thẩm mỹ sắc sảo khi mạnh dạn chinh phục sắc tím violet nổi bật – gam màu vốn khá “kén” da và không dễ mặc đẹp. Diện cả cây monochrome với chất liệu lụa satin có độ bóng nhẹ, nữ diễn viên tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa mềm mại. Blazer dáng rộng khoác ngoài, áo lụa bay bổng bên trong kết hợp cùng quần tây cạp cao ống suông giúp cân bằng vẻ phóng khoáng, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và tôn lên vóc dáng thanh thoát.

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Sau những màn lên đồ cực cháy, “nữ tổng tài” Điền Hi Vi vẫn ghi điểm với set đồ basic gồm sơ mi trắng và quần jeans ống loe. Công thức tối giản nhưng được cô biến tấu đầy cuốn hút, vừa trẻ trung, năng động vừa khéo tôn dáng với hiệu ứng kéo dài đôi chân.